Nettetal mit frühem Torfestival gegen TuRU Düsseldorf

Der SC Union Nettetal hat am Sonntag trotz großer personeller Engpässe die Ergebniskrise der vergangenen Wochen hinter sich gelassen und einen 3:0-Heimsieg gegen TuRU Düsseldorf geholt. Zuvor gab es nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Partien. Gegen Düsseldorf lief die Partie jedoch sofort vielversprechend für die Mannschaft von Kemal Kuc: Bereits in der 1. Minute fiel das 1:0 für Nettetal. Ein langer Einwurf von Pascal Schellhammer segelte in den Strafraum, wurde verlängert und landete zentral vor den Füßen von Branimir Galic, der gedankenschnell reagierte und den Ball über die Linie drückte.

Nettetal blieb konzentriert und legte nur zwölf Minuten später nach. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Nico Zitzen brachte Unruhe in den Strafraum der Gäste - der Ball prallte ab, Schellhammer nahm die Kugel per Volleyabnahme und erhöhte zum 2:0 (13.). TuRU wirkte sichtlich überrascht von der Zielstrebigkeit der Hausherren, die weiter mutig nach vorne spielten. In der 22. Minute folgte bereits das 3:0. Nach einem Ballgewinn schaltete Mats Platen blitzschnell um und schickte Galic mit einem Steckpass in die Tiefe. Der Angreifer blieb vor dem Tor eiskalt und verwandelte souverän.

Die frühe Drei-Tore-Führung gab Nettetal Sicherheit. TuRU Düsseldorf fand kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive, während die Gastgeber immer wieder Nadelstiche setzten. Erfreulich aus Nettetaler Sicht: Der Sportliche Leiter Zitzen, der nach seinem Comeback erstmals wieder in der Startelf stand, absolvierte die kompletten 90 Minuten und strahlte Ruhe und Erfahrung aus.

Im zweiten Durchgang nichts mehr zugelassen

„Ich kann meine Mannschaft nur beglückwünschen. Wir haben das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Wir wussten, dass TuRU in der zweiten Halbzeit mehr investieren wird. Wir haben nicht viel zugelassen und das sehr erwachsen gelöst“, sagte Trainer Kuc. Gleichzeitig betonte er: „Man hat gemerkt, dass einige Spieler zuvor weniger gespielt haben und nach ihren Ausfällen noch etwas platt waren. Aber wir haben das in der zweiten Halbzeit sehr schlau gemacht und die Räume zugemacht.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte TuRU den Druck, doch Nettetal blieb stabil. Die Gäste kamen zwar häufiger in die Hälfte der Hausherren, doch klare Chancen blieben aus. Nettetal verteidigte diszipliniert, überließ Düsseldorf mehr Ballbesitz und lauerte auf Konter. Besonders die Erfahrung von Nico Zitzen zahlte sich aus. „Nico hat viel Routine in die Mannschaft gebracht, die Bälle von hinten herausgespielt und gut verteidigt“, so Kuc.

Mit dem Sieg festigte Nettetal seine Position in der oberen Tabellenhälfte und steht nun mit 20 Punkten auf Rang sechs der Landesliga. Ein Erfolg, der angesichts der angespannten Personalsituation und der zahlreichen Ausfälle umso höher zu bewerten ist.

Amern gewinnt Topspiel

Neuer Tabellenzweiter sind derweil die VSF Amern. Die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg und Dennis Homann setzte sich im Spitzenspiel gegen den DV Solingen mit 1:0 durch. Im Rösler-Stadion erzielte Luca Dorsch nach einer Ecke in der 27. Minute das Tor des Tages. In der Schlussminute wurde es dramatisch: Nach einem Handspiel auf der Linie von Kouki Ozawa – der dafür die Rote Karte sah – zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Torwart Ilyas El Edghiri behielt jedoch die Nerven und parierte den fälligen Handelfmeter, womit er den Sieg für seine Mannschaft festhielt.

Auch der ASV Süchteln feierte einen Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Volker Hansen gewann ihr Heimspiel gegen den SSV Bergisch Born deutlich mit 4:2. Paul Fröhling (23.), Lennart Mehler (45.), Janpeter Zaum (53.) und Batuhan Arslanoglu (87.) sorgten für die Tore der Süchtelner, die damit ihre Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Weniger erfreulich verlief der Spieltag für den SC Victoria Mennrath. Gegen den SC Velbert unterlag die Mannschaft knapp mit 2:3. Dabei startete Mennrath gut in die Partie: Johannes Minkiti traf bereits in der 10. Minute zur frühen Führung. Doch die Gäste drehten die Begegnung noch vor der Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erzielte Wadim Kuliew in der 58. Minute den 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit kassierte Mennrath jedoch den dritten Gegentreffer zur Niederlage.