Nettetal- Klassenerhalt ist nur noch Theorie

„Man hat das bereits im Training unter der Woche gemerkt, dass wir sehr müde sind. Die letzten vier Spiele haben viel Energie und Emotionen gekostet. Kurzfristig haben uns dann auch noch drei Spieler gefehlt“, sagte Trainer Kemal Kuc. Erfreulich hingegen für Nettetal, dass Jesse Probst nach drei Kurzzeit-Einsätzen erstmals in der Startaufstellung und dann über 55 Minuten auf dem Feld stand. Der SCU-Coach bescheinigte dem Mittelfeldspieler anschließend, ein gutes Spiel gemacht zu haben.

Der erste Durchgang war taktisch von beiden Mannschaften geprägt. Die Bedeutung dieses Spiels war somit auch beiden Teams sichtlich anzumerken. „Es war klar, dass in der ersten Halbzeit nur ein Tor fallen kann, wenn eine Mannschaft einen Fehler macht und eben durch Standards“, fand Kuc. Gerade von diesen Standardsituationen hatten die Nettetaler im ersten Durchgang dann mehr als eine Handvoll. Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Luka Drca (24. Minute), der jedoch an Torwart Daniel Schwabke scheiterte. Aufseiten der Baumberger sorgte eine Kontersituation in der 38. Minute für Gefahr.

Individuelle Klasse schlägt zu