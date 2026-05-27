Nettetal II kann Klassenerhalt feiern, letzte OSV-Chance

Spieltag 33 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Während der SC Union Nettetal II mit einem Sieg in Odenkirchen den Klassenerhalt feiern kann (direkter Vergleich gegen den 1. FC Viersen gewonnen), hat der OSV Meerbusch im Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach seine letzten Chance, im Aufstiegsrennen vorzulegen.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach