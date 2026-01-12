Nettetal holt zentralen Mittelfeldspieler aus der Gladbacher A-Liga

Der SC Union Nettetal hat seine Planungen für die Rückrunde konkretisiert und mehrere Verstärkungen für den Kader vermeldet. Mit Anastasios Koutras präsentiert der Landesligist einen weiteren Neuzugang für das Mittelfeld. Der 23-Jährige wechselt vom A-Ligisten VfB Korschenbroich nach Nettetal.
Koutras sammelte zuvor bereits Erfahrung bei mehreren Vereinen im regionalen Amateurfußball. Vor seiner Zeit in Korschenbroich spielte er beim Rheydter SV, seine fußballerische Ausbildung erhielt er unter anderem in der Jugend des FC Wegberg-Beeck. Beim SC Union Nettetal hinterließ der Mittelfeldspieler bereits früh einen positiven Eindruck: Ende des vergangenen Jahres absolvierte Koutras eine einwöchige Trainingsphase, in der er mit hohem Einsatz, Laufstärke und Entwicklungspotenzial überzeugte. Daraufhin entschieden sich die Verantwortlichen, ihm die Chance im Landesliga-Kader zu geben. Vor allem seine Schnelligkeit gilt als Stärke.
Der Neuzugang blickt motiviert auf die kommende Aufgabe: „Ich habe richtig Lust auf die neue Aufgabe und möchte meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Die Gespräche mit dem Verein und dem Trainer haben mir schnell gezeigt, dass es gut passt.“
Der Sportliche Leiter Nico Zitzen unterstreicht den langfristigen Ansatz der Verpflichtung: „Anas hat zum Ende des letzten Jahres bei uns eine Woche mittrainiert. In der Woche hat der Junge Gas gegeben und uns davon überzeugt, ihm die Chance zu geben. Er wird von uns die nötige Zeit bekommen, sich bei uns weiterzuentwickeln.“
Neben Koutras kehrt mit Demirhan Kumlu ein bekanntes Gesicht nach Nettetal zurück. Der 20-jährige Angreifer trug bereits in der Jugend das Trikot des SC Union und spielte zuletzt für den ambitionierten B-Ligisten TIV Nettetal. Für Kumlu ist der Wechsel eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln: „Der Wechsel zum SC Union Nettetal hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil hier meine fußballerische Laufbahn begonnen hat. Zu diesem Verein zurückzukehren, fühlt sich wie nach Hause zu kommen an. Viele prägende Momente meiner Entwicklung sind eng mit dem Verein verbunden.“
Ebenfalls neu im Kader ist Tom Gray. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Ligarivalen TSV Solingen nach Nettetal und bringt starke Offensivwerte mit: In 17 Ligaspielen war Gray an 13 Treffern beteiligt. Für Nico Zitzen war der Transfer bereits länger geplant: „Tom war ein Wunschspieler von mir, den ich bereits im Sommer zu uns holen wollte. Tom ist ein charakterlich einwandfreier Junge mit sehr großem sportlichem Potenzial.“
Darüber hinaus gehört Archil Ismail künftig fest zum Kader der ersten Mannschaft. Der 24-Jährige kam in der Hinrunde bereits neunmal in der Landesliga zum Einsatz und spielte zuvor für die zweite Mannschaft des Vereins.
Nicht mehr zum Aufgebot gehören dagegen Luka Drca, der in seine bosnische Heimat zurückgekehrt ist, sowie Leon Tumbarinu, der künftig für den Bezirksligisten Germania Hilfarth aufläuft. Auch Omar Boudoudou wird dem SC Union Nettetal in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.
