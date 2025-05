Nettetal geht mit Resthoffnung in den letzten Spieltag

Allerdings besteht für Nettetal weiterhin Resthoffnung durch das Chaos beim KFC Uerdingen. Denn beim Regionalliga-Absteiger ist noch nicht endgültig geklärt, ob der Verein kommende Saison in der Oberliga an den Start geht. Falls nicht, wäre Platz 15 ein Nichtabstiegsplatz. Und auf diesen und die Sportfreunde Niederwenigern fehlt Nettetal vor dem letzten Spieltag nur ein Zähler.

Update: Durch die Entscheidung von Thomas Ellrich, Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen, ein Fortführungskonzept der Freunde und Förderer des KFC anzunehmen, steht fest, dass der KFC in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein spielt. Damit ist auch klar: Union Nettetal steigt in die Landesliga ab.

Allerdings kommt mit Hilden ein formstarker Gegner an die Christian-Rötzel-Kampfbahn: Fünf der letzten sechs Spiele gewann der Tabellenfünfte. Das Hinspiel war ein torreiches 3:3-Remis, in dem Leonard Bajraktari in der 90. Minute zum Nettetaler Ausgleich traf.

Die Sportfreunden Niederwenigern empfangen am Sonntag zeitgleich den TSV Meerbusch, Mülheim trifft auf St. Tönis. Sind am Ende zwei oder sogar alle drei Mannschaften punktgleich – und ist Platz 15 ein Nichtabstiegsplatz – stehen zusätzlich Entscheidungsspiele an.