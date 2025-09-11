Nettetal gegen Duisburg nahe an Sensation

Duisburg mit unerwarteten Problemen

Hirsch wechselte für das Zweitrundenspiel im Verbandspokal kräftig durch, nahm acht Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Drittliga-Spiel gegen den SC Verl (3:2) vor. Nettetals Trainer Kemal Kuc baute hingegen selbstredend auf seine beste Elf. Die ersten Minuten verliefen zunächst verhalten an der Christian-Rötzel-Kampfbahn. Duisburg dominierte zwar mit Anpfiff das Spiel und hielt den Ball in seinen Reihen, nennenswerte Offensivaktionen gab es aber zunächst nicht. In der 9. Minute erhielt Nettetal einen Eckball, bei dem MSV-Torhüter Omer Hanin den Ball aus der Gefahrenzone boxen musste. Eine weitere Ecke für den Landesligisten gab es in der 13. Minute.

Offensiv kam Nettetal zwar erwartungsgemäß nur selten zur Geltung, defensiv gelang es dem Team von Kuc dafür umso besser, den favorisierten Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Nach 25 Minuten wartete der MSV weiterhin auf den ersten Torabschluss. Dem Drittligisten war anzumerken, dass diese Mannschaft noch nicht häufig zusammengespielt hatte. Abstimmungsfehler und Ungenauigkeiten halfen Nettetal, die Null zu halten.

In der 28. Minute kam Mats Platen für Nettetal nach einem Eckball zum Abschluss, haute die Kugel aber weit über das Tor. Auf der Gegenseite probierte es Duisburg viel über den Flügel, bekam aber kaum brauchbare Hereingaben in den Sechzehner. Gegen einen uninspirierten Gegner wurde Nettetal offensiv auch immer mutiger. Die beste Chance im ersten Abschnitt verbuchte daher auch Nettetal durch einen Abschluss von Chisato Suda in der 45. Minute, der zur Ecke geblockt wurde. Mit einem verdienten 0:0 für Nettetal ging es die Pause. Duisburg enttäuschte hingegen völlig.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm Hirsch beim MSV drei Wechsel vor. Auch Kuc wechselte, brachte mit Noel Gergorec einen Kreativspieler für die Offensive und nahm Leon Tumbarinu vom Feld. Beim MSV belebten die Einwechselungen das Spiel jedoch nicht. Stattdessen wagte Nettetal immer mehr, verzeichnete die deutlich besseren Offensivansätze, auch wenn noch keine große Torgefahr entstand.

Nettetal mit der direkten Antwort

In der 58. Minute fiel jedoch die Führung für den MSV. Nach einem Foul von Branimir Galic an Conor Noß gab es Strafstoß. Diesen verwandelte Thilo Töpken sicher unten rechts zum 1:0. Keine zwei Minuten später traf Nettetal zum 1:1-Ausgleich: Niklas Götte schickt mit einem langen Ball den rechts eingelaufenen Gergorec, der von der Seite im Sechzehner trocken verwandelte. Großer Jubel im Nettetaler Stadion. Und die Stimmung, dass an diesem Abend eventuell die Sensation möglich ist, hielt sich an der Christian-Rötzel-Kampfbahn. Von einem Klassenunterschied von drei Ligen war nicht viel zu sehen. Duisburg haderte mit seinem Spiel, während Nettetal zeitweise über sich hinauswuchs. In der 80. Minute erzielte Duisburg zwar das 2:1 durch Maximilian Dittgen, der Treffer zählte jedoch aufgrund einer Abseitssituation nicht.

Mit Schlussoffensive gab es Chancen auf beiden Seiten. Erst scheiterte in der 84. Minute der eingewechselte Jan-Simon Symalla für Duisburg am stark reagierenden Union-Torhüter Moritz Kosfeld. Doch auch Nettetal kam noch zu einer hochkarätigen Chance: Der ebenfalls eingewechselte Tomi Alexandrov knallte den Ball aus 20 Metern an die Latte. In der Schlussphase war Nettetal deutlich mehr am Drücker. Das hätte vor Spielbeginn kaum jemand erwartet. Nach dem 1:1-Unentschieden in der regulären Spielzeit ging es in die Verlängerung. In der ersten Hälfte dominierte Duisburg, verbuchte ein paar Torraumszenen, allerdings keine ganz großen Chancen: Eine Flanke von Can Coskun lenkte Torhüter Kosfeld an die Latte (105. Minute). In 109. Minute erzielte Töpken jedoch das 2:1 für den MSV. Von diesem Rückstand erholte sich Nettetal nicht mehr. Ein großes Spiel bot der Landesligist dennoch.