Die Frauen des SC Union Nettetal sind in die Niederrheinliga aufgestiegen. – Foto: Norbert Jurczyk

Nettetal-Frauen feiern Aufstieg Nach einem 3:2-Erfolg gegen Bayer Uerdingen in der Landesliga-Aufstiegsrelegation haben die Frauen von Union Nettetal den Sprung in die Niederrheinliga geschafft. Verlinkte Inhalte NRL-Relegation Nettetal B. Uerdingen

Die Frauenmannschaft des SC Union Nettetal hatte am Sonntag allen Grund zum Jubeln: Im Rückspiel der Aufstiegsrelegation zur Niederrheinliga haben sich die Nettetalerinnen nach einem packenden Duell mit 3:2 gegen die Mannschaft des SC Bayer 05 Uerdingen durchgesetzt. Das Hinspiel beider Teams war am vergangenen Mittwoch noch 0:0 unentschieden geendet. Dadurch steigt Nettetal erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Frauen-Niederrheinliga auf.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr SC Bayer 05 Uerdingen B. Uerdingen SC Union Nettetal Nettetal 2 3 Abpfiff Die Anfangsphase des Spiels war dabei ausgeglichen. Trotzdem kam die Uerdinger Heimmannschaft jeweils nach Standards zu zwei guten Gelegenheiten. Das Tor gelang dann aber dem SCU. Cora Christians brachte in der 24. Minute einen Freistoß in die Mitte. Dort startete Johanna Janssen richtig und legte den Ball zum 1:0 an Uerdingens Torhüterin vorbei. Nach einem kapitalen Fehler in der Hintermannschaft schob dann Lena Wessling (36. Minute) noch vor der Halbzeitpause zum 2:0 ein.

Spiel auch nach der Pause spannend Das Spiel blieb trotz der 2:0-Pausenführung weiter spannend, auch weil beide Mannschaften mit viel Leidenschaft nach vorne spielten. Ein Distanzschuss von Hannah Vogel (57.) in den Winkel brachte Uerdingen dann mit dem Anschlusstreffer wieder zurück ins Spiel. Und es kam noch besser für die Heimmannschaft. Nach einem Steckpass von Nina Zeller traf Franziska Arens nur vier Minuten später zum 2:2-Ausgleich.