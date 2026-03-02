Nettetal defensiv unüberwindbar – und Derbysieger gegen Süchteln

Bereits am Freitagabend musste sich der SC Victoria Mennrath mit einem 2:2-Unentschieden gegen DJK Neuss-Gnadental zufriedengeben. Die Gäste sahen lange wie der sichere Sieger aus. Erjon Durbiqi brachte Mennrath in der 27. Minute in Führung und Oliver Krüppel erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Doch in der Schlussphase kippte die Partie noch. In den letzten fünf Minuten trafen die Hausherren nämlich doppelt.

Die VSF Amern mussten eine knappe 1:2-Auswärtsniederlage gegen den FC Kosova Düsseldorf hinnehmen. In der Schlussminute keimte Hoffnung auf, als Selman Sevinc einen Handelfmeter sicher zum 1:2-Anschluss verwandelte. Trotz vierminütiger Nachspielzeit gelang den Gästen jedoch kein weiterer Treffer, sodass sie ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.