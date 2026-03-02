Nettetal defensiv unüberwindbar – und Derbysieger gegen Süchteln

Union Nettetal hat zu Jahresbeginn seinen guten Lauf in der Landesliga, Gruppe 1, mit dem Prestigesieg im Derby gegen den ASV Süchteln gekrönt. Mit 3:0 setzte sich der Oberliga-Absteiger am Sonntag in Süchteln durch. Die Partie verdeutlichte einmal mehr die gute Defensive der Nettetaler: Es war das fünfte Zu-Null-Spiel in Folge. Zudem überzeugte die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc mit ihrer Effizienz vor dem Tor.
Die Gastgeber aus Süchteln begannen engagiert und hatten in der Anfangsphase durch Leonit Popova zwei gute Möglichkeiten. Doch während Süchteln seine Chancen nicht nutzte, schlug Nettetal früh zu. In der 12. Minute setzte sich Noel Gergorec über die linke Seite stark durch und flankte präzise auf Phillip Spickenbaum, der zur Führung vollendete. In der 18. Minute gab es allerdings eine Schrecksekunde für die Gäste: Reo Yoshida musste nach einem Zweikampf verletzt ausgewechselt werden und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Verdacht lautet Jochbeinbruch.
Trotz dieses Rückschlags behielt Nettetal die Spielkontrolle. Die Partie war intensiv und zweikampfbetont, vieles spielte sich im Mittelfeld ab. In der 63. Minute erhöhte Tomi Alexandrov mit einem sehenswerten Schuss aus rund 16 Metern auf 2:0 für Union. Die endgültige Entscheidung fiel in der 80. Minute, als Tom Gray auf Spickenbaum ablegte, der den Ball direkt zum 3:0 im Tor versenkte.
Nettetals Trainer Kemal Kuc zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden: „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, gerade in der ersten Halbzeit. Süchteln hatte über Popova ein, zwei richtig gute Situationen.“
Nach einer Umstellung habe seine Mannschaft die Räume besser geschlossen. „Wir sind im Moment sehr fleißig, sehr diszipliniert und nutzen unsere Chancen konsequent. Dass wir jetzt das fünfte Spiel in Folge ohne Gegentor spielen, haben wir uns verdient. Die Jungs sind gut drauf, wir trainieren mit hoher Intensität und haben viel Selbstvertrauen“, so Kuc weiter.
Süchtelns Trainer Volker Hansen erkannte die Effektivität des Gegners an: „Am Ende war Nettetal gnadenlos effektiv: drei klare Chancen, drei Tore. Wir haben unsere Möglichkeiten nicht sauber ausgespielt.“ Seine Mannschaft habe einen hohen Aufwand betrieben, sich aber nicht belohnt. „Die Jungs haben alles investiert, aber wir haben in den entscheidenden Momenten nicht die richtigen Lösungen gefunden. Unter dem Strich geht der Sieg für Nettetal in Ordnung.“
In der Schlussphase sorgte die Gelb-Rote Karte gegen Süchtelns Paul Fröhling in der 89. Minute für Diskussionen. Er hatte den Ball nach einer Unterbrechung nicht liegen gelassen, sondern zu einem Nettetaler Spieler geworfen. Eine bemerkenswerte Geste zeigte Nettetals Kapitän Pascal Schellhammer: Unmittelbar nach dem Platzverweis suchte er das Gespräch mit dem Schiedsrichter und bat darum, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Trotz dieser Fairplay-Aktion blieb es beim Feldverweis.
Letztendlich stand jedoch die sportliche Leistung im Mittelpunkt: Nettetal ist seit fünf Spielen ungeschlagen – eine Serie, die die aktuelle Stärke der Mannschaft eindrucksvoll unterstreicht.
Bereits am Freitagabend musste sich der SC Victoria Mennrath mit einem 2:2-Unentschieden gegen DJK Neuss-Gnadental zufriedengeben. Die Gäste sahen lange wie der sichere Sieger aus. Erjon Durbiqi brachte Mennrath in der 27. Minute in Führung und Oliver Krüppel erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Doch in der Schlussphase kippte die Partie noch. In den letzten fünf Minuten trafen die Hausherren nämlich doppelt.
Die VSF Amern mussten eine knappe 1:2-Auswärtsniederlage gegen den FC Kosova Düsseldorf hinnehmen. In der Schlussminute keimte Hoffnung auf, als Selman Sevinc einen Handelfmeter sicher zum 1:2-Anschluss verwandelte. Trotz vierminütiger Nachspielzeit gelang den Gästen jedoch kein weiterer Treffer, sodass sie ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.