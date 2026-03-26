Nettetal bindet wichtige Spieler an sich Landesliga, Gruppe 1: Union Nettetal wird den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga diese Saison nach aller Voraussicht nicht schaffen. Doch will er mit wichtigen Vertragsverlängerungen ambitioniert in die neue Spielzeit gehen. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Alexandrov (rechts im Bild) bleibt Nettetal erhalten – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der SC Union Nettetal spielt insgesamt eine Landesliga-Saison, die nicht ganz nach Wunsch verlief. Doch konnte er jetzt wichtige Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit vermelden, die für ein ambitioniertes Auftreten ab Sommer sprechen: Reo Yoshida, Tomi Alexandrov und Noel Gergorec bleiben dem Verein erhalten. Dazu kommt auch noch Chisato Suda, alle haben ihre Verträge verlängert. Gleichzeitig wird die Freude über die Vertragsverlängerungen überschattet, da einige der Spieler sich zuletzt im Spiel gegen Süchteln teils schwer verletzt haben.

Vertragsverlängerungen trotz Verletzungspech bei Union Reo Yoshida (25 Jahre), der bislang auf drei Einsätze und ein Tor kommt und zuvor in der Regionalliga für die SSVg Velbert aktiv war, wird trotz seiner aktuell schwierigen Situation weiter an den Verein gebunden. Der Offensivspieler hatte sich im Spiel gegen Süchteln schwer verletzt und fällt mit mehreren Gesichtsbrüchen vorerst aus. Der Sportliche Leiter Nico Zitzen betont dennoch die Bedeutung des Japaners: „Leider konnte Reo erst drei Spiele für uns machen. Mehrere Brüche im Gesicht zwingen ihn leider zu einer Pause. Dass wir auch Reo ein weiteres Jahr binden konnten, freut uns natürlich sehr. Reo hat nicht ohne Grund Regionalliga-Erfahrung sammeln dürfen.“

Auch Tomi Alexandrov (24), der im Sommer von Victoria Mennrath kam und in 22 Spielen zwei Tore erzielte, bleibt bei Union. Der Offensivspieler überzeugte bisher, muss jedoch ebenfalls pausieren. „Tomi hat sich sehr positiv entwickelt und tut der Mannschaft gut. Auch er hat sich leider im letzten Spiel eine kleine Verletzung zugezogen. Auf Tomi werden die nächsten drei Wochen verzichten müssen“, erklärte Zitzen. Besonders schwer hat es Noel Gergorec (19) getroffen. Der junge Spieler, der bereits in der vergangenen Winterpause zum Kader gestoßen war, zog sich ebenfalls gegen Süchteln eine gravierende Verletzung zu. Nach 13 Oberligaeinsätzen in der Vorsaison und 19 Spielen in der Landesliga fällt er mit einem Kreuzbandriss langfristig aus. „Das Spiel gegen Süchteln mussten wir teuer bezahlen. Noel ist ein junger Spieler, der mit seinen 19 Jahren bereits 32 Spiele gemacht hat. Für unseren Spielstil ist er von großer Bedeutung“, sagte Zitzen.