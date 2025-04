In einem umkämpften Duell setzt sich Underdog TSV Meerbusch III gegen Tabellenführer SC Union Nettetal II durch. – Foto: Michael Locke

Nettetal-Aufstiegsfeier verschiebt sich, Konkurrenz rückt näher ran Kreisliga A Kempen & Krefeld: Spitzenreiter SC Union Nettetal II hätte durch einen Sieg und einen gleichzeitigen Patzer des TSV Kaldenkirchen bereits am 29. Spieltag aufsteigen können. Doch der Ligaprimus verliert überraschend bei der Drittvertretung des TSV Meerbusch mit 2:4 (1:3). Die Verfolger SV Thomasstadt Kempen und Kaldenkirchen verkürzen stattdessen durch ihre Kantersiege den Abstand auf die Blau-Gelben. Verlinkte Inhalte Kreisliga A KE/KRE Schiefbahn SV Vorst Hülser SV TSV Meerbus. III + 14 weitere

Der 29. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist absolviert, neben den Kantersiegen der Aufstiegsaspiranten SV Thomasstadt Kempen und TSV Kaldenkirchen sowie dem Überraschungserfolg des TSV Meerbusch III kam es in gleich fünf Duellen zu Punkteteilungen. Unter anderem der SSV Strümp und der Hülser SV im Topspiel sowie Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld und der SC Niederkrüchten im Kellerduell trennten sich Remis.

Umkämpftes Topspiel in Strümp endet Unentschieden

Im Eröffnungsspiel des 29. Spieltags standen sich bereits am Freitagabend die Tabellennachbarn SSV Strümp und der Hülser SV gegenüber. Die beiden Kontrahenten trennten vor Spielbeginn lediglich zwei Zähler, die Gäste rangierten auf Platz vier, während die Hausherren als fünfter in den Spieltag starteten. Aufgrund der ähnlichen Ausgangslage war von einem Spiel auf Augenhöhe auszugehen, was die Begegnung letztendlich auch bestätigte. Nachdem die formstarken Hülser dreimal in Führung gingen, antwortete der Gastgeber jeweils mit dem Ausgleichstreffer, weshalb schlussendlich ein gerechtfertigtes 3:3-Remis auf der Anzeigetafel stand. Sowohl Robin Jan Schreiner für den SSV als auch Leon Stirken für den Bezirksliga-Absteiger verwandelte dabei einen Foulelfmeter. Durch das Unentschieden bleibt die Erfolgsserie der Gäste bestehen, die auch im zwölften Rückrundenspiel ungeschlagen bleiben und den vierten Rang vor Strümp verteidigen. Für den Kontrahenten ist es dagegen, nach zuvor drei Niederlagen, ein weiterer siegloser Auftritt. Meerbusch gelingt nächste Überraschung, Fischeln mit Kantersieg

Der SC Union Nettetal II ging im Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch III nicht nur als klarer Favorit in die Begegnung, sondern auch mit dem Wissen, bei einem späteren Ausrutscher des Tabellendritten TSV Kaldenkirchen und einem gleichzeitigen Auswärtsdreier bereits vorzeitig den Bezirksliga-Aufstieg klarzumachen. Dazu sollte es allerdings nicht kommen, da der Spitzenreiter in Meerbusch mit 2:4 das Nachsehen hatte. Insbesondere ein Akteur stach auf Seiten des Überraschungssiegers besonders hervor: Top-Torjäger Andreas Lahn krönte mit einem Hattrick innerhalb der ersten 20 Spielminuten seine starke Leistung und schoss die Blau-Gelben nahezu im Alleingang ab. Der eingewechselte Tobias Miczek vollendete, nach zwischenzeitlichem Ausgleichs- und Anschlusstreffer der Gäste, in der Schlussminute zum 4:2-Heimerfolg. Durch diesen feiern die Schwarz-Gelben, nach dem 5:1-Sieg gegen Nettetal-Konkurrent Kaldenkirchen im vergangenen Heimspiel, den nächsten Überraschungssieg und verkürzen den Abstand auf die Top-Fünf auf drei Punkte. Nettetal hingegen muss den Rückschlag verarbeiten und muss am kommenden Freitagabend im Topspiel Verfolger SV Thomasstadt Kempen besiegen, um den vorzeitigen Aufstieg zu feiern.

Für den VfR Fischeln II war das Wochenende dagegen ein sehr gelungenes. Die Grün-Weißen fertigten im Heimspiel die Zweitvertretung des TSV Bockum eindrucksvoll mit 6:2 ab und beendeten die Negativserie von zuvor vier sieglosen Spielen in Folge. Dabei waren es zwei Akteure, die besonders hervorstachen: Maurizio Garau Serra avancierte mit einem Viererpack zum Mann des Tages, Mittelfeld-Akteur Jacob Fehling netzte doppelt. Der TSV kam in der Zwischenzeit lediglich durch einen verwandelten Foulelfmeter und ein Eigentor zum Torerfolg, weshalb die Hausherren schlussendlich einen verdienten Heimsieg eintüteten und sich an der 1:4-Pleite im Hinspiel revanchierten. Während der VfR somit auf den neunten Tabellenplatz vorrückt, steht der TSV punktgleich mit einem Relegationsplatz unmittelbar vor der Grauzone. Kaldenkirchen feiert Schützenfest, TIV und Hellas teilen sich die Punkte

Einseitig verlief auch die Begegnung in Boisheim: Aufsteiger TSV Boisheim ging im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen nach 90 absolvierten Minuten mit 0:6 unter und verlor im sechsten Ligaauftritt in Serie. Nach dem Führungstreffer von Gästestürmer Kevin Kleier, der mit einem verwandelten Strafstoß zur 1:0-Pausenführung traf, folgte zu Beginn des zweiten Durchgangs die Schlüsselszene der Partie: Boisheims Melvin Risse sah wiederholt den gelben Karton, weshalb der Mittelfeld-Akteur folgerichtig des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl spielten es die Gäste dann souverän runter und ließen fünf weitere Treffer folgen, Topscorer Steffen Eichler überragte mit einem lupenreinen Hattrick. Mit dem Kantersieg bleiben die Blau-Weißen an Konkurrent Thomasstadt Kempen dran und somit in Reichweite zu den Aufstiegsrängen. Der Aufsteiger aus Boisheim übernimmt dagegen die rote Laterne im Tableau von Mitaufsteiger KTSV Preußen Krefeld und stellt die schlechteste Bilanz aller Teams aus den vergangenen fünf Auftritten.

Wesentlich mehr Spannung bot dagegen das Aufeinandertreffen zwischen Kellerkind TIV Nettetal und dem FC Hellas Krefeld. Nach abwechslungsreichem Spielverlauf und jeweils drei Treffern auf beiden Seiten stand schlussendlich ein 3:3-Remis zu Buche. Die Gäste aus Krefeld erwischten dabei zunächst den besseren Start und führten durch Tore von Perkins Amorighoye Ogbankomi und Burak Yalcin nach einer knappen halben Stunde mit 2:0. Nachdem die Hausherren anschließend die passende Antwort parat hatten und ausglichen, sorgte Gästestürmer Yalcin mit seinem zweiten Tagestreffer für die erneute Führung der Blau-Weißen, ehe Idris Oktay zum 3:3 vollendete. Somit teilen sich die beiden Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel erneut die Punkte. Sowohl für den TIV, der mit 26 Punkten in der Abstiegszone steht, als auch für den FC Hellas, der mit 34 Zählern auf Platz elf rangiert, ist dieses Resultat zu wenig. Zweimal 2:2 in Krefeld und Schiefbahn

Ein ausgeglichenes Duell lieferten sich auch die Kellerkinder KTSV Preußen Krefeld und SC Niederkrüchten. Das Aufeinandertreffen in Krefeld endete mit einem 2:2-Remis. Torreich wurde es dabei erst in der zweiten Halbzeit, nachdem kurze Zeit nach dem Wiederanpfiff Gäste-Akteur Leon Settele zunächst mit glattroter Karte des Feldes verwiesen und die Partie somit so richtig eröffnet wurde. Nur eine Minute nach dem Feldverweis ließ Stefan Ulbrich den ersten Tagestreffer zugunsten der Hausherren folgen, ehe die Gäste in der Schlussphase trotz Unterzahl die Partie auf 2:1 drehten. Doch Preußen-Joker Tobias Ludwig erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Ausgleichstreffer und sorgte somit für einen späten Punktgewinn des KTSV. Durch diesen macht der Aufsteiger immerhin einen Tabellenplatz gut und gibt die rote Laterne an den TSV Boisheim ab. Für Niederkrüchten ist es dagegen bereits die fünfte aufeinanderfolgende Partie ohne Niederlage, weshalb die Krüchtener lediglich einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer aufweisen.

Selbiges Resultat sprang auch in der Partie zwischen Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn und Abstiegskandidat VSF Amern II heraus. Nachdem der Underdog den besseren Start erwischte und nach 50 Minuten mit 2:0 führte, besorgte das Sturmduo bestehend aus Dennis Mertens und Jens Seyferth in der zweiten Hälfte den Ausgleich für die Hausherren. Seyferth traf dabei per Handelfmeter. In den Schlussminuten kam es dann aus Sicht des Favoriten auch noch zu einer unschönen Szene, als Mittelfeld-Stratege Kevin Schimmers nach einer Notbremse mit glattroter Karte vom Platz flog. Der Punkt hilft dabei keinem der beiden Mannschaften so richtig weiter: Während Schiefbahn auf dem siebten Tabellenplatz verbleibt, verpasst es Amern, auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu klettern und steht nach wie vor auf Rang 14. Thomasstadt bejubelt Kantersieg, torloses Remis in Hinsbeck

Für den SV Thomasstadt Kempen hält die Erfolgsserie auch nach dem 29. Spieltag weiter an: Gegen Bezirksliga-Absteiger SV Vorst erledigte der Aufstiegsanwärter seine Hausaufgaben klar und bleibt auch im 15. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten war es Pascal Ulbricht, der mit seinem Treffer nach einer knappen halben Stunde Spielzeit für den Türöffner sorgte. In den folgenden fünf Minuten ließen die Kempener dann durch Dominique Strathe, Eric Scheuren und Till Konietz drei weitere Treffer folgen, wodurch es mit einem souveränen 4:0 für die Hausherren in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel legte Scheuren dann Tagestreffer Nummer zwei und drei nach, ehe der eingewechselte Simon Elfering zum 7:0 vollstreckte. Doch die Gäste zeigten zum Ende der Begegnung Moral und kamen durch Tim Inhetpanhuis und Joker Marcel Oberznik noch zum doppelten Torerfolg. Für mehr sollte es aber nicht reichen, weshalb der Favorit aus Kempen, nach dem 2:0-Hinspielerfolg, auch im Rückspiel die Oberhand behält und weiterhin gute Aussichten auf den Aufstieg in die Bezirksliga hat. Zudem ist der Rückstand auf Spitzenreiter Nettetal II durch den Patzer des Tabellenführers im Parallelspiel auf vier Punkte geschrumpft, weshalb der SVT durch einen Erfolg im direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend sogar noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden könnte. Für den SV Vorst ist es dagegen bereits die dritte Niederlage am Stück, weshalb der Klassenerhalt fünf Spieltage vor Schluss immer noch nicht gesichert ist.