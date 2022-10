Netter liveticker!

Da sitzt der Stachel aber tief!

Wir sind halt eine sehr coole Kreisliga C Truppe, wo sogar gestandene Landesliga Spieler Bock haben, mit uns zu spielen! ☺️

Wenn ihr aber mal besser recherchiert hättet, würdet ihr feststellen, dass nur Spieler aus der Ersten bei uns gespielt haben, die entweder nach einer langen Verletzung, wieder Spielpraxis sammeln sollten, oder Spieler die oben gerade nicht so zum Zug kommen.

Eine Zweite Mannschaft, besteht genau, aus so einem Zweck. Es ist nicht in jedem Verein selbstverständlich, dass Spieler aus einem Landesligakader, mit Ambitionen nach oben, in einer Kreisliga C Mannschaft aushelfen, wenn gerade Not am Mann ist, durch Verletzungen und Urlaube.

Vielleicht nehmt ihr es beim nächsten mal einfach sportlich und als Motivation, es den Landesliga Kickern mal so richtig zu zeigen!