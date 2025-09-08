Neths Viererpack sichert den Heimsieg

Der erste Heimdreier der Saison ist eingetütet: Mit einem souveränen Sieg am Freitagabend machten unsere Jungs den gelungenen Saisonstart perfekt.
Die Partie begann ausgeglichen. In der 10. Minute leitete Tim Bärtele über die linke Seite eine schöne Kombination ein, schickte Kapitän Marco Wind, der nur durch ein Foul zu bremsen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte Lukas Neth souverän zur 1:0-Führung. Anschließend nahmen wir allerdings unerklärlicherweise das Tempo aus dem Spiel und ließen die Gäste besser ins Spiel kommen – gefährlich wurde es dabei jedoch nicht. In der 20. Minute setzte der agile Wind mit einem Schuss nach feiner Kombination ein weiteres Ausrufezeichen, scheiterte aber am Gästekeeper. In der 36. Minute nutzten die Gäste eine unzureichende Klärung in unserer Defensive zum Ausgleich. Kurz vor der Pause prüften Pablo Fronius und Jannik Wiener den Torhüter nochmals, ohne Erfolg – so ging es mit einem gerechten 1:1 in die Kabinen.
Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, schlug Lukas Neth erneut zu: Nach feinem Zuspiel von Tim Bärtele lupfte er den Ball über den Keeper zur 2:1-Führung. In der Folge hätten wir die Partie frühzeitig entscheiden können, doch Fronius, Neth, Wind und Bärtele ließen mehrere hochkarätige Chancen liegen. In der 65. Minute war es dann soweit: Fronius eroberte tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, bediente Neth, der mit einem platzierten Schuss ins linke obere Eck sein drittes Tor erzielte.
Auch danach blieben wir am Drücker, versäumten es aber, das Ergebnis weiter auszubauen. In der 84. Minute setzte Neth zunächst Wind in Szene, der sich stark im Laufduell behauptete und mit Übersicht zurücklegte – Neth war zur Stelle und schob eiskalt zum 4:1-Endstand ein.
Fazit: Ein hochverdienter Sieg, der bei konsequenter Chancenverwertung durchaus noch deutlicher hätte ausfallen können. Dank des Viererpacks von Lukas Neth war der erste Heimdreier der Saison jedoch nie in Gefahr.