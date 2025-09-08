Neths Viererpack sichert den Heimsieg

Der erste Heimdreier der Saison ist eingetütet: Mit einem souveränen Sieg am Freitagabend machten unsere Jungs den gelungenen Saisonstart perfekt.

Die Partie begann ausgeglichen. In der 10. Minute leitete Tim Bärtele über die linke Seite eine schöne Kombination ein, schickte Kapitän Marco Wind, der nur durch ein Foul zu bremsen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte Lukas Neth souverän zur 1:0-Führung. Anschließend nahmen wir allerdings unerklärlicherweise das Tempo aus dem Spiel und ließen die Gäste besser ins Spiel kommen – gefährlich wurde es dabei jedoch nicht. In der 20. Minute setzte der agile Wind mit einem Schuss nach feiner Kombination ein weiteres Ausrufezeichen, scheiterte aber am Gästekeeper. In der 36. Minute nutzten die Gäste eine unzureichende Klärung in unserer Defensive zum Ausgleich. Kurz vor der Pause prüften Pablo Fronius und Jannik Wiener den Torhüter nochmals, ohne Erfolg – so ging es mit einem gerechten 1:1 in die Kabinen.