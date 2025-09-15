„Nervlich sehr aufreibend“: Berg erkämpft sich Punkt bei Spitzenreiter

Simon Kullack war geschafft. „Das war nervlich schon sehr aufreibend“, sagte der Co-Trainer des MTV Berg. Für den Ex-Spieler, der seit dieser Saison als Unterstützung für Chefcoach Maximilian Wagner agiert, war die Partie gegen Tabellenführer Lenggries die erste Begegnung als Alleinverantwortlicher an der Seitenlinie. Wagner weilte am Samstag auf einer Hochzeit.

Kullack sah eine äußerst engagierte MTV-Elf, die sich gegen die Übermacht des starken Gegners mit aller Kraft stemmte. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Lenggries hat vor allem in der ersten Halbzeit sehr viel Druck gemacht“, sagte Kullack. Doch die Berger ließen keinen Gegentreffer zu und gingen durch ihren Torjäger Marcel Höhne nach einer starken Einzelaktion kurz vor der Pause sogar in Führung. „Die Jungs hatten sich das Glück verdient“, kommentierte Kullack. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen nach einem Gestocher im Anschluss an einen Standard der Ausgleich. Und dann flog auch noch Bergs Spielgestalter Moritz Wopper mit Gelb-Rot umstritten vom Platz. Drei Minuten später gab es nach einem Vergehen von Bernard Crnjak Strafstoß für Lenggries, den MTV-Torwart Tobias Stingl parierte.

Die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees blieben damit auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Am kommenden Samstag (15 Uhr) geht die Reise zum TSV Altenstadt, gegen den der MTV Berg bisher noch nie gespielt hat.