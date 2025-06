Nervenstark zum Meistertitel: SV Weichs kehrt in die Kreisliga zurück

Da packt er zu: Der Weichser Torhüter Fabian Langer war in Niederroth bester Mann auf dem Platz. – Foto: Hab

SV Weichs verteidigt Rang eins und kehrt in die Kreisliga zurück.

Ein paar Nerven dürfte es gekostet haben, letztlich jedoch verteidigte der SV Weichs am letzten Spieltag der Fußball-Kreisklasse München 1 seine Tabellenführung und steigt als Meister direkt in die Kreisliga auf. In die Relegation geht der SV Günding. SV Niederroth – SV Weichs 1:3: Dass die Weichser auf ihrem Weg zum Meistertitel schwitzen mussten, lag weniger an der Temperatur und der damit verbundenen Erschöpfung. Verantwortlich dafür war der SV Niederroth, der zunächst die klar bessere Mannschaft war. Sedin Hrbat brachte Weichs zwar in der 8. Minute per Elfmeter in Führung, doch nach einer knappen halben Stunde glich Philipp Gottschalk aus. Noch vor der Pause hätte Niederroth das Ergebnis drehen können, wenn nicht sogar müssen. Doch SVW-Torhüter Fabian Langer reagierte mehrfach glänzend. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir 1:3 oder sogar 1:4 zurückgelegen hätten. Fabian hat uns gerettet”, sagte SVW-Trainer Robert Böttcher.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr SV Niederroth Niederroth SV Weichs SV Weichs 1 3 Abpfiff Zu Spitzenmannschaften gehört aber auch, dass sie schwache Phasen mit einem blauen Auge überstehen können. Dies gelang dem SVW. Böttcher hatte dennoch das Gefühl, dass er etwas verändern muss. Er nutzte die zweite Trinkpause, um von einem 3-4-3- auf ein 3-5-2-System umzustellen. Der Kniff machte sich sofort bemerkbar. Denn kurz darauf brachte Aleksandar Kaurin den SVW mit seinem Doppelschlag (75., 82.) auf die Siegerstraße. Niederroth konnte nicht mehr antworten.

Nach dem Schlusspfiff sackten die Weichser erschöpft auf dem Rasen zusammen. „Die Jungs waren leer. Die Freude kam später. Die Niederrother haben uns noch auf ihre Anschlussfeier eingeladen”, so Böttcher. Der Meister feierte zunächst dort und dann bis nach Mitternacht im Weichser Sportheim weiter. SV Günding – TSV Schwabhausen 4:1: Der SV Günding durfte am letzten Spieltag noch auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg hoffen. Allerdings musste die Elf von Trainer Stephan Liebl mehr Punkte holen als der SV Weichs (in Niederroth) – und mit einem Patzer des Tabellenführers rechnete kaum ein Gündinger. Der Fokus lag daher auf dem eigenen Auftritt. Mit dem war Liebl zufrieden: „Wir haben einen guten, schönen Fußball gespielt.”

Anton Rusp brachte die Heimelf früh in Führung, doch Schwabhausen schlug noch in der Anfangsphase durch Christian Henning zurück (11.). Weil die Gäste bis auf eine zehnminütige Phase wenig zu melden hatten, ging das 2:1 durch Rusp (44.) kurz vor der Pause in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel schraubten Christian Roth (48.) und Benedikt Kronschnabl (75., Elfmeter) das Ergebnis in die Höhe. Günding feierte einen ungefährdeten Sieg, den Sprung auf Platz eins verhinderte der Weichser Sieg in Niederroth. Liebl: „Wir haben heute trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Es hat sich niemand verletzt, jetzt konzentrieren wir uns auf die Relegation.”

ASV Dachau II – SV Haimhausen 1:3: Im Duell um den besseren Start in die Sommerpause legte die ASV-Zweite vor. Roberto Belviso kitzelte mit seinem Treffer nach einer halben Stunde die Gäste aus Haimhausen. Der Rückstand schmeckte den Gästen nicht. „Wir wollten die Saison nach unserer Durststrecke April, Anfang Mai unbedingt sauber abschließen”, sagte Spielertrainer Christian Schmeizl. „Das haben wir geschafft, indem wir bis zum Ende trotz hoher Temperaturen Gas gegeben haben.”

Haimhausen hatte mehr Ballbesitz und erarbeite sich sehr gute Möglichkeiten. Eine davon nutzte Philipp Schmid zum 1:1 (37.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel. Josef Kuffner (49.) und Stefan Bernhard (60.) sorgten mit ihren Treffern für einen 3:1-Auswärtserfolg – und damit für einen erfolgreichen Start in die Sommerpause. Für den Absteiger aus Dachau endete die Saison mit der 21. Niederlage im 26. Saisonspiel. SV Ampermoching – AEG Dachau 9:4: AEG Dachau hatte sich in den vergangenen Wochen die Chance erarbeitet, am letzten Spieltag doch noch auf direktem Weg die Klasse halten zu können. Dafür benötigte der Tabellenvorletzte einen Sieg in Ampermoching, während der Tabellennachbar aus Odelzhausen nicht gewinnen durfte. Den Blick auf den Konkurrenten konnten sich die AEG-Kicker allerdings schnell sparen. Bereits nach einer Viertelstunde lagen sie nach Gegentoren durch Markus Achatz und Fitim Raqi mit 0:2 zurück. Bis zur Pause kamen drei weitere Ampermochinger Tore durch Mussa Al Mulla, Fabian Barth (Elfmeter) und Achatz hinzu.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Al Mulla auf 6:0, ehe die Gäste zeigten, dass sie auch mitspielen. Vasileios Gitsas und Vasileios Tselempis verkürzten mit einem Doppelschlag. Spannend wurde es aber nicht mehr. Zwar konterte AEG den siebten SVA-Treffer durch Mohamed Tchassama mit einem weiteren Doppelschlag (Torschützen: Tselempis, Vassilios Tikos), doch in der Schlussphase schlug dann noch einmal Ampermoching zu – und das doppelt: Barth und Tchassama sorgten für eine 9:4-Packung der Dachauer. „Es war eine katastrophale Leistung und eine absolut verdiente Niederlage”, so AEG-Sprecher Jorgo Andreadis. Ärgerlich war aus Sicht der Dachauer, dass Odelzhausen sein Spiel verlor. AEG geht in die Relegation. SV Petershausen – TSV Bergkirchen 3:7: An letzten Spieltagen kommt es mitunter zu wilden Ergebnissen. Das Spiel Petershausen gegen Bergkirchen passte in diese Kategorie. Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr, beide konnten frei aufspielen. Wobei der personell angeschlagene SVP dabei an seine Grenzen stieß. Bergkirchen ging früh durch Stefan Frimmer in Führung. Mitte der ersten Hälfte baute Martin Hainzinger den Vorsprung aus. Nach dem Anschlusstreffer von Marco Hochmuth schöpfte die Heimelf noch einmal Hoffnung auf ein gutes Ergebnis zum Saisonfinale. Doch nach dem Seitenwechsel lief dann nicht mehr viel zusammen. Das 1:3 von Maximilian Mayr konterte zwar Maximilian Schwinghammer, doch kurz darauf schlug Frimmer doppelt zu. Spätestens mit dem 2:5 war das Spiel entschieden.

Immerhin durfte ein Petershausener feiern: Schwinghammer, der seine Karriere im Sommer beendet, erzielte in seinem letzten Spiel nach 24 Jahren SVP einen weiteren Treffer. Schluss war aber noch nicht. Bergkirchen war weiter in Torlaune und machte es in den letzten Minuten durch Treffer von Leonhard Wittmann und Patrick Sturm zum 7:3 deutlich. FC Tandern – TSV Indersdorf 0:2: Da Tandern bereits am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte, ging es für beide Teams sportlich um nicht mehr viel. Dennoch entwickelte sich ein munterer Sommerkick mit vielen Strafraumszenen und schnellen Gegenstößen. Das 1:0 für den TSV Indersdorf fiel in der 38. Minute, als der Tanderner Simon Daumiller eine Flanke von Altstiel unglücklich ins eigene Tor köpfte.

Nach dem Seitenwechsel merkte man beiden Teams die lange Saison und die hohen Temperaturen an, trotzdem spielten beide weiter offensiv. Tandern verzeichnete noch einen Lattentreffer per Kopf, während Indersdorfs Stürmer Altstiel an diesem Tag im Abschluss glücklos blieb. So war es schließlich Nico Karelly, der in der Nachspielzeit mit einem flachen Linksschuss den Deckel draufmachte und für den verdienten 2:0-Auswärtssieg des TSV Indersdorf zum Saisonabschluss sorgte. SV Odelzhausen – SV Hilgertshausen 0:2: Der TSV Hilgertshausen gewann zum Saisonabschluss eine von Beginn an flotte Kreisklassenpartie. Beide Teams schenkten sich nichts. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, bei beiden war meist am Strafraum Schluss. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es die erste dicke Chance für Hilgerthausen, Ludwig Dietrichs Schuss aus 16 Meter strich knapp am Tor vorbei. Kurz nach der Halbzeit köpfte ㈠Marius Klimmer nach einer Freistoßflanke drüber (55.).

Hilgertshausen war in Hälfte zwei optisch leicht überlegen. Odelzhausen blieb über Konter gefährlich. Nach einem schnellen Gegenangriff trafen die Hausherren erst den Pfosten, der Nachschuss ging an die Latte (75.). Es blieb ein rasantes Spiel – mit späten Toren: Erst schickte Dietrich Sebi Oberhauser auf die Reise, der vom Strafraumeck ins lange Eck traf (80.), dann setzte Felix Lang den Schlusspunkt, er hämmerte den Ball nach einer Flanke von Paul Oberacher volley in die Maschen (90.). Kreisklasse Zugspitze VfL Egenburg – TSV Türkenfeld 2:2: Mehr Spannung am letzten Spieltag geht nicht. Im Showdown um den Aufstieg empfing der Tabellenzweite Egenburg den Spitzenreiter Türkenfeld. Im Duell der beiden mit Abstand besten Teams der Liga brauchte Egenburg einen Sieg, um Türkenfeld noch abzufangen.

Die offiziell 300 Zuschauer sahen zunächst viel Kontrolle und wenig Risiko. Das war keine Überraschung. Es stand zu viel auf dem Spiel. Großchancen fehlten, brenzlige Szenen gab es dennoch. So musste VfL-Spielertrainer Chris Hain einmal auf der Linie klären. Zehn Minuten vor der Pause sorgte dann Hannes Zech für großen Jubel bei den Heimfans. Der Offensivmann veredelte einen Konter zum 1:0 – gleichzeitig der Stand zur Halbzeitpause.

