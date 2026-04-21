Nervenprobe im Abstiegskampf: TuS Rotenhof trifft auf Eutin 08

Trainer Henning Knuth und der TuS Rotenhof feierten gegen Aufsteiger Kaltenkirchener TS einen wichtigen Heimsieg. Folgt der nächste? – Foto: Ismail Yesilyurt

Fünf Spieltage vor Saisonende ist die Abstiegsfrage in der Flens-Oberliga noch lange nicht entschieden. Am Mittwochabend um 19:30 Uhr treffen mit dem TuS Rotenhof und Eutin 08 zwei unmittelbare Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt direkt aufeinander. Sowohl der gastgebende TuS Rotenhof, der durch den goldenen Treffer von Florian Kuklinski (90.+3) in der Nachspielzeit die Kaltenkirchener TS mit 1:0 niederringen konnte, als auch Eutin 08, das den Heider SV mit 3:1 bezwingen konnte, waren am Wochenende siegreich und konnten dabei nach einer langen Durststrecke gehörig Selbstvertrauen tanken. Aktuell trennen beide Mannschaften nur drei Punkte, aber die Eutiner haben in der kommenden Woche noch ein Nachholspiel vor eigenem Publikum gegen den VfR Neumünster zu bestreiten und könnten weiter Boden gut machen.

Morgen, 19:30 Uhr TuS Rotenhof Rotenhof Eutin 08 Eutin 08 19:30 PUSH

Bis auf den in der Tabelle abgeschlagenen SV Preußen Reinfeld sind es noch fünf Mannschaften, die sich Sorgen um den Klassenverbleib machen müssen, von denen es am Ende zwei weitere erwischen wird. Spannung bis zum Schluss ist auf jeden Fall garantiert.

Für die Gastgeber spricht, dass sie noch vier Heimspiele zu bestreiten haben, obwohl die Bilanz vor eigenem Publikum mit erst sieben erzielten Punkten ausbaufähig ist. Aber vielleicht ist ja mit dem Erfolg gegen Kaltenkirchen der Knoten geplatzt.

Eutin konnte auswärts erst einmal gewinnen und holte aus zwölf Begegnungen sieben Punkte. Während der TuS vor eigenem Publikum erst zwölf Treffer erzielen konnte, gelangen den Rosenstädtern in der Fremde auch nur magere elf Treffer. Beides absolute Ligatiefstwerte. Daher dürfte bei der morgigen Partie an der Fockbeker Chaussee kein Torfestival zu erwarten sein, und vieles dürfte von der Tagesform der jeweiligen Mannschaften abhängen. Knuth will nachlegen

Dass der TuS in den verbleibenden Spielen vor heimischem Publikum den Grundstein zum Klassenerhalt legen muss, ist auch Trainer Henning Knuth bewusst. „Jeder weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Wir wollen nachlegen. Es wird darum gehen, die Intensität oben zu halten und in erster Linie unser Spiel zu spielen.“

Personell wird bei einigen Spielern wieder kurzfristig entschieden werden. Definitiv ausfallen werden Henry Grothkopp, Lennard Hansen und Nick-Ole Lehmann. Jaacks hofft auf Knotenplatzer Eutins Trainer Dennis Jaacks, der nach der Saison sein Amt als Trainer beim ostholsteinischen Traditionsverein auf eigenen Wunsch beenden wird und das Bürgermeisteramt in Ratekau antreten wird, sagte zur aktuellen sportlichen Situation und worauf es ankommen wird, um am Mittwoch erfolgreich zu sein:

„Das wird ein ganz spannendes Spiel in Rotenhof. Ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Das hat sich jetzt seit Wochen so ein bisschen angebahnt. Ich glaube, die jüngsten Ergebnisse von beiden Teams haben beiden auch noch mal Rückenwind gegeben. Der Last-Minute-Treffer zum Sieg für Rotenhof gegen Kaltenkirchen gibt sicherlich auch Rotenhof ein Stück weit Auftrieb und ja, ein bisschen Rückenwind. Und ja, wir konnten auch mächtig Selbstvertrauen tanken durch den 3:1-Heimsieg gegen eines der Top-Fünf-Teams, nämlich den Heider SV, in der Hoffnung – und das ist damit dann ja am Ende auch immer verbunden auf unserer Seite –, dass das ein kleiner Knotenplatzer war. Wir haben jetzt in den letzten zwei Spielen fünf Tore geschossen. Also die Offensive ist etwas besser in der Spur, und daran wollen wir natürlich auch festhalten und hoffen, dass das so bleibt, und unsere defensive Stabilität weiter fortsetzen, auch im Auswärtsspiel in Rotenhof.

Trainer Dennis Jaacks von Eutin 08. – Foto: Olaf Wegerich