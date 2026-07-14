Nervenkrimi vom Punkt: Baienfurt und Michelwinnaden jubeln

– Foto: Simon Reichle

Am heutigen Dienstag bot der Schussenpokal im Herrman Gropper Sportpark pure Dramatik. Sowohl die SG Baienfurt als auch der SC Michelwinnaden setzten sich in packenden Partien erst nach dem Elfmeterschießen durch und lieferten im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums des SV Wolpertswende echten Nervenkitzel.

Am heutigen Dienstag bot die Achtelfinalbegegnung zwischen der SG Baienfurt und der SG Fronhofen/Fleischwangen ein emotionales Auf und Ab, das erst im Elfmeterschießen mit 10:9 für die SG Baienfurt ein glückliches Ende fand. In der regulären Spielzeit brachte Daniele D´Ercole die SG Baienfurt in der 5. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Daniel Bareth glich in der 29. Minute zum 1:1 für die SG Fronhofen/Fleischwangen aus, ehe Philipp Frey sein Team in der 39. Minute mit dem Treffer zum 1:2 in Front schoss. Elias Fässler glich schließlich in der 41. Minute zum 2:2 für die SG Baienfurt aus, was nach Ablauf der regulären Spielzeit den Gang ins Elfmeterschießen bedeutete.

Ein historisches Elfmeterschießen im zweiten Spiel

Das zweite Achtelfinalduell des Tages zwischen dem SC Michelwinnaden und dem FV Bad Waldsee bot ein gänzlich anderes, aber nicht minder dramatisches Bild. Nach einer torlosen regulären Spielzeit von 0:0 kam es zu einer denkwürdigen Entscheidung vom Punkt, die der SC Michelwinnaden am Ende mit 7:6 für sich entschied. Den Auftakt machte Andreas Buczmann mit dem Tor zum 1:0 für den SC Michelwinnaden, worauf Franz Steiner zum 1:1 ausglich. Danach traf Elias Heinzler zum 2:1, was Lukas Christ mit dem 2:2 konterte. Julian Fürst erzielte das 3:2, ehe Luis Manz zum 3:3 ausglich. Erneut ging der SC Michelwinnaden durch das Tor von David Näher mit 4:3 in Führung, doch Pascal Stokic glich zum 4:4 aus. Auch auf das 5:4 von Pius Gresser folgte der Ausgleich durch Christian Lächele zum 5:5. Schließlich schoss Elias Imhof das 6:5, was Niklas Gut zum 6:6 egalisierte. Den entscheidenden Treffer zum 7:6-Endstand im Elfmeterschießen erzielte schließlich Simon Geray.

Die Fortsetzung des Achtelfinals am Mittwoch

Am morgigen Mittwoch, den 15. Juli 2026, wird das Achtelfinale mit zwei weiteren hochinteressanten Paarungen fortgeführt. Um 17:45 Uhr stehen sich auf dem Rasen in Wolpertswende der SV Bergatreute und der SV Haisterkirch gegenüber. Im Anschluss folgt um 19:15 Uhr das Duell zwischen dem SV Reute und der SG TSV Bodnegg/Grünkraut.

Die verbleibenden Achtelfinalspiele am Donnerstag

Am Donnerstag, den 16. Juli 2026, wird die Runde der letzten Sechzehn komplettiert, um die letzten Startplätze für die nächste Runde auszuspielen. Das erste Spiel des Abends bestreiten um 17:45 Uhr der SV Weingarten und der SV Mochenwangen. Im direkten Anschluss treffen um 19:15 Uhr der SV Horgenzell und die SG Aulendorf im Herrman Gropper Sportpark aufeinander.

Der Fahrplan für das Viertelfinale am Samstag

Das Viertelfinale wird am Samstag, den 18. Juli 2026, über die reguläre Distanz von 80 Minuten ausgetragen. Den Anfang macht um 11 Uhr die Partie zwischen dem SV Baindt und der SGM Blitzenreute/Mochenwangen. Um 12:30 Uhr trifft der Gewinner des dritten Achtelfinals auf den Gewinner des vierten Achtelfinals. Danach spielen um 15:30 Uhr die Sieger des fünften und sechsten Achtelfinals gegeneinander, ehe um 17 Uhr das Spiel zwischen den Gewinnern des sieben und achten Achtelfinals den Turniertag abrundet.

Der große Entscheidungstag am Sonntag

Der Sonntag, den 19. Juli 2026, bringt die sportlichen Höhepunkte des Turniers mit den Halbfinalbegegnungen und den Platzierungsspielen. Die beiden Halbfinals werden über eine Spieldauer von 60 Minuten ausgetragen: Das erste Halbfinale zwischen dem Gewinner des ersten Viertelfinals und dem Gewinner des zweiten Viertelfinals beginnt um 11 Uhr, gefolgt vom zweiten Halbfinale der Gewinner des dritten und vierten Viertelfinals um 12:15 Uhr. Im Anschluss wird um 13:30 Uhr das Spiel um Platz drei zwischen den beiden Halbfinalverlierern über eine Spielzeit von 80 Minuten angepfiffen. Das Finale um den Schussenpokal, das über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen wird, beginnt schließlich um 16:30 Uhr mit dem Duell der beiden Halbfinalsieger.