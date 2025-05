Nervenkrimi um Kreisklasse: Eisenbahner und Mitterskirchen abgestiegen

Der Nervenkrimi um die letzten freien Kreisklassen-Plätze im Kreis West geht weiter - und fordert die nächsten Opfer. So bleiben Herrngiersdorf und Wörth/Isar auch in der kommenden Saison A-Klassisten. Der ETSV 09 Landshut und der ESV Mitterskirchen sind, das steht seit dem Sonntag fest, abgestiegen. Abensberg II, Wallersdorf, der SSV Landshut-Schönbrunn sowie die SG Stubenberg/Simbach sind weiter im Rennen, müssen weiter kämpfen - und doch stehen am Ende mindestens zwei Teams mit leeren Händen da...

Letztlich waren alle Mühen vergeben: Der TSV Herrngiersdorf gab vor 490 Zuschauern in Langquaid nie auf. Immer wieder legte der Gegner vor, immer wieder kam die Wagner-Truppe zurück - am Ende gewann aber dann doch der TSV Abensberg II. Die zweite Niederlage für den Zweitplatzierten der A-Klasse Mainburg im zweiten Spiel. Die Kreisliga-Reserve hingegen scheint ihre zweite Chancen zu nutzen, ist aber noch nicht am Ziel.

Der ehemalige Bezirksoberligist Wallersdorf arbeitet mit Nachdruck daran, den Komplettabsturz in die A-Klasse zu vermeiden. Nach der Niederlage (im Elfmeterschießen) gegen Mamming in Runde 1, zeigte der FCW Nehmerqualitäten - und eine bessere Kondition als Wörth an der Isar. In der ersten Halbzeit erzielten Bogdan Dobrea und Jonas Müller vor 688 Zuschauern in Großköllnbach die Tore, nach der Pause ließ die formelle Heimmannschaft keinen Zweifel mehr aufkommen.