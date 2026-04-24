Nervenkitzel pur: Reutlingen siegt im Gipfeltreffen, Fellbach gewinnt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Verbandsliga Württemberg ist das Rennen um die Meisterschaft am heutigen Auftakt des 28. Spieltag in eine hochemotionale Phase getreten. Während der Spitzenreiter in einem nervenaufreibenden Gipfeltreffen seine Vormachtstellung unter Beweis stellte, kämpften die Mannschaften im Tabellenkeller mit leidenschaftlichem Einsatz um jeden Grashalm, um den drohenden Abstieg doch noch abzuwenden.

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Es war das Duell, auf das die gesamte Liga hingefiebert hatte: Der Tabellenzweite empfing den Spitzenreiter. Vor 503 Zuschauern entwickelte sich ein Schlagabtausch, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Der FC Holzhausen erwischte den besseren Start und ging bereits in der 10. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jovan Djermanovic mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber verteidigten diesen Vorsprung bis tief in die zweite Halbzeit, ehe die Young Boys Reutlingen zum Gegenschlag ausholten. Innerhalb weniger Minuten drehten die Gäste die Partie: Zunächst erzielte Adil Iggoute in der 54. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Christos Chatzimalousis in der 57. Minute die Reutlinger mit 1:2 in Front brachte. Das Spiel steuerte auf ein Herzschlagfinale zu. In der Nachspielzeit schien Holzhausen einen Punkt gerettet zu haben, als Leon Louis Hayer in der 90.+3 Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Doch der Wahnsinn war noch nicht zu Ende: In der 90.+5 Minute markierte Albert Silov den umjubelten Siegtreffer zum 2:3-Endstand für den Tabellenführer.

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Im Kampf um den Klassenerhalt musste der Aufsteiger FSV Waiblingen einen herben Rückschlag hinnehmen. Dabei begann die Partie vielversprechend für die Hausherren. Marcel Zimmermann brachte Waiblingen in der 18. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht allzu lange, denn der SV Fellbach bewies Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 32. Minute erzielte Patrick Fossi den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erstmals in Führung: Torben Hohloch traf in der 49. Minute zum 1:2. In der Folge wurde die Partie hitziger, insbesondere nachdem Ibrahim Njie vom SV Fellbach in der 63. Minute die Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl verteidigten die Fellbacher ihren Vorsprung leidenschaftlich bis zum Abpfiff. Der Waiblinger Nunu Pasca sah in der 90. Minute noch die gelb-rote Karte. ---

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall gehen mit Rückenwind in dieses Heimspiel. Das 3:1 beim TSV Berg war ein starkes Zeichen, mit 37 Punkten steht Schwäbisch Hall auf Rang acht. Der SSV Ehingen-Süd holte zuletzt immerhin ein 1:1 gegen FC Holzhausen, bleibt mit 28 Punkten aber tief im gefährdeten Bereich. Die Gäste brauchen jeden Zähler, um sich Luft zu verschaffen. Brisant ist auch der Blick aufs Hinspiel: Damals gewann Ehingen-Süd mit 3:1. Schwäbisch Hall hat also nicht nur die Chance, den positiven Lauf fortzusetzen, sondern auch eine sportliche Antwort zu geben. Für die Gäste ist es wiederum ein Spiel, in dem Widerstandskraft und Nervenstärke entscheidend werden dürften. ---

Die Sportfreunde Dorfmerkingen gehören weiter zur erweiterten Spitzengruppe, mussten zuletzt aber beim FC Esslingen eine überraschende 0:1-Niederlage hinnehmen. Mit 45 Punkten ist Rang vier weiter in Reichweite, doch Ausrutscher werden nun teuer. Gegen die TSG Tübingen, die mit 24 Punkten auf Platz 15 steht, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Das Hinspiel gewann Dorfmerkingen knapp mit 1:0. Für die Gastgeber geht es darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und sofort wieder Stabilität auszustrahlen. Tübingen kämpft dagegen ums Überleben und braucht dringend Punkte, um die prekäre Lage zu entschärfen. Gerade solche Konstellationen machen diese Spiele oft so unangenehm wie bedeutend. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSV Oberensingen Oberensingen FC Esslingen FC Esslingen 14:00 PUSH

Der TSV Oberensingen geht als Dritter mit 48 Punkten in dieses Heimspiel und will seine starke Position festigen. Gegner FC Esslingen hat sich mit dem 1:0 gegen Sportfreunde Dorfmerkingen neues Selbstvertrauen verschafft, bleibt mit 26 Punkten aber auf Rang 14 unter Druck. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Oberensingen gewann in Esslingen mit 6:0. Doch gerade der jüngste Erfolg des FC Esslingen zeigt, dass der Abstiegskandidat noch lebt und sich nicht aufgegeben hat. Oberensingen muss wach sein, wenn es den Anspruch auf die Spitzengruppe untermauern will. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reist nach der 0:2-Niederlage in Rottenburg mit einem Dämpfer in dieses Duell. Mit 36 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz neun und will im Heimspiel wieder in ruhigere Bahnen finden. Der VfR Heilbronn steckt dagegen mit nur 16 Punkten auf Rang 17 tief in der Krise und hat kaum noch Spielraum für weitere Rückschläge. Das Hinspiel endete 1:1, was den Gästen als Warnung und Hoffnung zugleich dienen kann. Für Hofherrnweiler-Unterrombach ist es die Gelegenheit, sich vom unteren Tabellenbereich weiter fernzuhalten. Für Heilbronn dagegen ist jede Partie inzwischen ein Kampf gegen die Zeit und gegen die immer düsterer werdende tabellarische Wirklichkeit. ---

Morgen, 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen VfB FN FC Rottenburg Rottenburg 15:30 live PUSH

Der VfB Friedrichshafen will die klare 0:3-Niederlage in Fellbach sofort korrigieren. Mit 37 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang sieben und hat noch die Chance, die Saison in einem starken Mittelfeldbereich zu stabilisieren. FC Rottenburg kommt nach dem 2:0 gegen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit neuem Selbstvertrauen und hat sich auf 29 Punkte verbessert. Auch das Hinspiel liefert Stoff: Damals gewann der VfB Friedrichshafen in Rottenburg mit 5:2. Die Gastgeber wollen nun zeigen, dass der Rückschlag in Fellbach nur ein Ausrutscher war. Rottenburg wiederum reist mit dem Gefühl an, im Abstiegskampf wieder echte Hoffnung entfacht zu haben. Genau daraus kann ein unangenehmer Gegner entstehen. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen hat mit dem 1:0 bei den Young Boys Reutlingen für eines der lautesten Ausrufezeichen des vergangenen Spieltags gesorgt. Mit 35 Punkten hat der Absteiger wieder festen Boden unter den Füßen und kann im Heimspiel gegen den TSV Weilimdorf einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Die Gäste feierten zuletzt ein deutliches 4:1 gegen FSV Waiblingen und stehen bei ebenfalls beachtlichen 35 Punkten. Schon das Hinspiel gewann Calcio mit 2:0. Das verleiht den Gastgebern zusätzliches Vertrauen, doch Weilimdorf reist nach dem starken Auftritt mit viel Schwung an. Dieses Duell trägt den Charakter eines Schlüsselspiels im Mittelfeld und doch zugleich den Ernst eines Kellerduells. Wer hier gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft.