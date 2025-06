Nervenkitzel in Waldram – „Die Mannschaft hat Bock“

Nachsitzen ist mal wieder angesagt für die Waldramer Fußballer: Zwei Relegationsspiele gegen den TSV Otterfing verbleiben dem Team von Ralf Knobloch, um den Nachweis zu erbringen, dass sie kreisligatauglich sind. „Jeder will auch kommende Saison Kreisliga spielen“, ist der DJK-Coach sicher, dass seine Mannschaft mit entsprechendem Engagement das Hinspiel an diesem Mittwochabend (Anstoß 18.30 Uhr) bestreiten wird. „Ich bin positiv aufgeregt“, erklärt Knobloch, der trotz der 0:1-Niederlage im letzten Punktspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Polling puren Optimismus verströmt.

Dem Waldramer Trainer ist der TSV Otterfing nämlich nicht unbekannt: In der gerade zu Ende gegangenen Kreisklassensaison hat er bereits mit der zweiten Waldramer Mannschaft Erfahrung gesammelt und dem damaligen Spitzenreiter Ende März auf dessen Platz ein 1:1 abgetrotzt. Das ist umso beachtlicher, wenn man sich die Bilanz des Tabellenzweiten der Kreisklasse 2 anschaut: 23 Gegentore in 28 Spielen sind Liga-Bestwert. Auf der Habenseite bedeuten 74 Treffer die drittbeste Quote. Nur eine Niederlage kassierte das Team von Trainer Raphael Schwanthaler in der Saison.

„Ich habe Mega-Respekt vor Otterfing, gegen die ist es immer unangenehm zu spielen“, räumt Knobloch ein. „Die haben ein paar Spieler im Team wie Maxi Dengler, Simon Eder und Florian Bacher, die bringen zusammen mehrere 100 Spiele Erfahrung mit.“ Dem kann die DJK jahrelange Vertrautheit mit dem Abstiegskampf entgegensetzen. Noch in guter Erinnerung ist die Saison 2021/22, als acht Punktspiele in Serie nicht gewonnen werden konnten und zwei Relegationsspiele gegen Hausham verloren gingen – ehe man mit der allerletzten Möglichkeit ein 2:0 gegen Unterammergau und somit den Klassenerhalt feierte. So eine zweite Chance gibt es dieses Mal nicht: In den zwei Partien gegen Otterfing geht es um Alles oder Nichts.