Nervenflattern bei den Aufstiegskandidaten – Düren mit Statement-Sieg

Kurdistan Düren (2. Platz, 43 Punkte) und der SV Breinig (6., 34 Punkte) trennen sich nach intensiven 90 Minuten leistungsgerecht 1:1. Die Gäste gingen früh durch Kariem Emara in Führung (6.), ehe Pedro Brigagão nach einem langen Ball den Ausgleich erzielte (14.). Breinig verpasste vor der Pause mehrfach die erneute Führung, unter anderem mit einem Freistoß an die Latte. Auch im zweiten Durchgang blieben Chancen auf beiden Seiten ungenutzt, das Remis hilft eher Breinig als dem Aufstiegskandidaten.

Der Tabellenelfte Helpenstein (24 Punkte) rettete in letzter Sekunde ein 2:2 gegen den Zehnten Düren II (25 Punkte). Ayman Gassa brachte die Gäste zunächst in Führung (25.), ehe Julian Hahn noch vor der Pause ausglich (45.+1). Koray Karabulut traf bei seinem Debüt zum 1:2 (75.), doch Lukas Appel glich in der Nachspielzeit per Hinterkopf aus (90.+5). Beide Teams zeigten viel Moral, bleiben aber im unteren Mittelfeld stecken.