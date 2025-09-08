„Nerven wie Latte“ - Darme jubelt erst in der 89. Minute

Zuschauer am Liveticker 2.187 (Liveticker: Simon Poggemann)

SuS Darme II bleibt in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den SV Lengerich-Handrup II erarbeitete sich die Mannschaft einen verdienten 2:1-Erfolg, der allerdings erst kurz vor Schluss durch einen Distanzschuss von Philipp Krüssel sichergestellt wurde.

Vor dem Anpfiff

Die Vorzeichen konnten unterschiedlicher kaum sein: Während Darme zuletzt drei Liga-Siege in Serie feiern konnte und damit in der Spitzengruppe der 2. Kreisklasse Emsland Süd rangierte, reiste Lengerich nach mehreren Niederlagen und dem frühen Pokal-Aus unter Druck an. Zudem hatte Darme unter der Woche noch das Kreispokalspiel gegen den höherklassigen SV Erika-Altenberge (1:3) in den Beinen. Gespielt wurde bei bestem Fußballwetter auf dem Reinelhof des Sportzentrums Darme, geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Ömer Yigit.

Spielverlauf

Darme begann nervös und produzierte früh Abspielfehler, sodass die Gäste gleich gefährlich wurden: De Vries traf nach einem Fehlpass den Pfosten (6.). Fast im Gegenzug schlugen die Gastgeber zu: Nach einer Ecke von Felix Baldauf köpfte Alexander Kerkhoff zur Führung ein (14.).

Lengerich zeigte sich unbeeindruckt, nutzte seinerseits einen Unsicherheitsmoment in Darmes Hintermannschaft und glich durch Jonas Landwehr aus (22.). Bis zur Pause blieb es beim gerechten 1:1 - Darme zwar mit mehr Ballkontrolle, die Gäste aber stets brandgefährlich nach Fehlern.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Darme drückte, scheiterte jedoch mehrfach am Aluminium oder an Keeper Penningers. Lengerich setzte Nadelstiche, vor allem über Distanzschüsse von Prekel und de Vries. Die Partie wurde nun zerfahrener, zahlreiche Gelbe Karten unterstrichen den hitzigen Charakter.

Kurz vor Schluss folgte die Entscheidung: Baldauf legte quer auf Krüssel, der aus 20 Metern Maß nahm und den Ball unhaltbar ins lange Eck jagte (89.). Die Gastgeber spielten die Nachspielzeit anschließend clever herunter und sicherten sich den vierten Liga-Sieg in Folge.

Fazit

Darme bewies Moral und den längeren Atem. Trotz aberkanntem Tor, Aluminiumtreffern und ruppiger Gäste hielt das Team durch und wurde am Ende mit drei Punkten belohnt. Lengerich hielt lange stark dagegen, verpasste aber, das Spielgeschehen in der Schlussphase zu beruhigen.

