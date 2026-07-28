Nerven bewahrt! Union Lohne zieht in die nächste Pokalrunde ein

– Foto: Moritz Voigt

Der SV Union Lohne hat die zweite Runde des Bezirkspokals erreicht. Beim Bezirksligisten SV Suddendorf-Samern setzte sich die Mannschaft nach torlosen 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 4:2 durch.

Trotz zahlreicher personeller Ausfälle übernahm Lohne vor rund 250 Zuschauern von Beginn an die Kontrolle und drängte den Gastgeber mit aggressivem Pressing tief in die eigene Hälfte. Bereits in der Anfangsphase boten sich gute Möglichkeiten. Nico Buss verpasste per Kopf zweimal die Führung, Joshua Siemoneit traf nach einer Viertelstunde die Latte. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielte sich Union durch Klaas, Louis Hebbelmann, Hannes Pollmann, Luca Grau und erneut Buss mehrere hochkarätige Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lohne die spielbestimmende Mannschaft. Pollmann scheiterte aus kurzer Distanz, später kamen Felix Eling, Thorben Altendeitering und Leon Schmid ins Spiel. In der Schlussphase vergaben Luca Grau, Paulo Giese und Hebbelmann weitere Möglichkeiten, sodass es nach 90 Minuten weiterhin 0:0 stand.