Nerven bewahrt! Union Lohne zieht in die nächste Pokalrunde ein

Der SV Union Lohne hat die zweite Runde des Bezirkspokals erreicht. Beim Bezirksligisten SV Suddendorf-Samern setzte sich die Mannschaft nach torlosen 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 4:2 durch.
Trotz zahlreicher personeller Ausfälle übernahm Lohne vor rund 250 Zuschauern von Beginn an die Kontrolle und drängte den Gastgeber mit aggressivem Pressing tief in die eigene Hälfte. Bereits in der Anfangsphase boten sich gute Möglichkeiten. Nico Buss verpasste per Kopf zweimal die Führung, Joshua Siemoneit traf nach einer Viertelstunde die Latte. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielte sich Union durch Klaas, Louis Hebbelmann, Hannes Pollmann, Luca Grau und erneut Buss mehrere hochkarätige Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lohne die spielbestimmende Mannschaft. Pollmann scheiterte aus kurzer Distanz, später kamen Felix Eling, Thorben Altendeitering und Leon Schmid ins Spiel. In der Schlussphase vergaben Luca Grau, Paulo Giese und Hebbelmann weitere Möglichkeiten, sodass es nach 90 Minuten weiterhin 0:0 stand.
Die Entscheidung fiel schließlich im Elfmeterschießen. Torhüter Geesen parierte einen Strafstoß der Gastgeber. Auf der anderen Seite verwandelten Gels, Siemoneit, Pollmann und Hebbelmann ihre Versuche sicher und sorgten für den 4:2-Erfolg.
Damit zieht der SV Union Lohne verdient in die zweite Runde des Bezirkspokals ein. Lediglich die Chancenverwertung verhinderte einen Erfolg bereits in der regulären Spielzeit. Lohne trifft in der zweiten Runde dann auf die SG Freren. Zuvor wartet aber am kommenden Sonntag der SV Bevern auf den Aufsteiger, wenn der erste Spieltag der neuen Landesliga-Saison absolviert wird