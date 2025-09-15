Nermin Hadzic ist hauptverantwortlich für ein Hockey-Ergebnis

Dieses dramatische Fußballspiel wird in die Geschichte beider Mannschaften eingehen. Vor rund 150 Zuschauern am Rolf-Drecker-Platz in Wuppertal gewann der SC Viktoria Rott mit 6:4 gegen den BV Gräfrath. Zur Halbzeit stand es bereits 4:2, dabei hatten die Gäste in der Bezirksliga, Gruppe 2, sogar zunächst geführt.

Beide Teams legten los wie die Feuerwehr. Keine sieben Minuten waren gespielt, da stand es schon 1:0 für die Gäste aus Gräfrath – Torschütze: Michael Kluft. Doch die wilde Fahrt am Sonntag ging weiter. In der elften Minute gelang den Gastgebern der Ausgleich durch Nermin Hadzic, der den weiteren Spielverlauf prägen sollte und wenige Minuten später schon die 2:1-Führung besorgte (15.).

Es kehrte kurz Ruhe ein – bis zur 30. Minute. Da gelang den Gästen aus Gräfrath der Ausgleich durch Yves-David Tshala. Vier Tore in 30 Minuten, das hatte schon etwas von einem Eishockeyspiel, doch dabei blieb es nicht: Hadzic stürmte wieder in den Vordergrund und erzielte das 3:2 (35.) - eine fast schon unheimliche Leistung des Angreifers, der mit seinem Dreierpack aber noch lange nicht fertig war. Als Schiedsrichter Marcel Fenger vier Minuten Nachspielzeit anzeigte, war klar: Hier passiert noch etwas - und genau so kam es, denn Hadzic vollendete noch seinen Viererpack, in nur einer Halbzeit!

Spektakel geht weiter

Die zweite Hälfte begann wie die erste. Keine sechs Minuten waren gespielt, da verkürzte Gräfrath durch Genc Alija auf 4:3. Wo sollte dieses Spiel noch enden? Es wurde immer verrückter. In der 55. Minute traf erneut Alija für den BV Gräfrath, diesmal zum 4:4. Sollten Fans der Gäste auf das komplette Comeback ihrer Elf gehofft haben, so wurden sie schlussendlich enttäuscht, weil das letzte Kapitel dieses einmaligen Duells gehörte Mohammad Hasan Al Khalil, der mit einem Doppelpack das Hockey-Ergebnis sicherstellte (67. / 82.).

Am Ende gewinnt der SC Viktoria Rott gegen den BV Gräfrath mit 6:4. Mit dem Sieg klettert die Viktoria auf Platz zehn und lässt Gräfrath hinter sich. Die Solinger stecken unmittelbar vor der Abstiegszone fest.