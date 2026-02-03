Nerman Mackic wechselt nach Schwaig von Julian Schaub · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

Nerman Mackic und Trainer Christian "Wiggerl" Donbeck – Foto: Rainer Hellinger

Der FC Schwaig hat am letzten Tag der Wechselperiode noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und verpflichtet den 24-jährigen Defensivspieler Nerman Mackic vom TSV Buchbach. Mackic lebt und arbeitet in Erding und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Schwaiger Team an.

Trainer Wiggerl Donbeck zeigt sich zufrieden mit dem Transfer: „Nerman ist ein Wunschspieler von mir. Wir standen schon seit längerer Zeit in Kontakt, umso mehr freut es mich, dass der Wechsel nun zustande gekommen ist. Ein Dank gilt auch den Verantwortlichen des TSV Buchbach für die sehr gute Zusammenarbeit.“ Mackic kam im Alter von 13 Jahren aus Kroatien nach Deutschland und absolvierte seine fußballerische Ausbildung unter anderem bei Deisenhofen und Landshut. Anschließend spielte er in der U19-Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern. Im Herrenbereich sammelte er Erfahrung bei Türk Augsburg in der Bayernliga, bevor er den Schritt in die Regionalliga zum TSV Buchbach machte. Seine bevorzugten Positionen sind die Innenverteidigung sowie das defensive Mittelfeld.