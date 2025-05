Neresheim zu abgebrüht – Dreierpack von Nagler erledigt Lorch

Die Lorcher versteckten sich in ihrem Gastauftritt beim Landesligaabsteiger keineswegs, und beide Mannschaften ging von Beginn an zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor vor. Die ersten größeren Torchancen gebührten dabei den Gastgebern. Zunächst unterlief Patrick Stähle in der Anfangsphase eine kleine Unsicherheit, die zu einem eher kuriosen Gegentreffer hätte führen können. Doch wenige Minuten später bewies er Nervenstärke in der Abwehr eines Volleyschusses von Neresheims Tagessieger Patrick Nagler.

– Foto: Hansjürgen Jablonski