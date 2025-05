Neresheim unter großem Druck - behält Sontheim die Tabellenführung?

Tabellenführer FV Sontheim/Brenz reist zum TSV Hüttlingen und will die Tabellenführung verteidigen. Der Verfolger SV Neresheim trifft auf die auswärtsstarken Sportfreunde Lorch. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen empfängt die Sportfreunde Fleinheim und will nach dem Remis in Schwabsberg wieder dreifach punkten. Der 1. FC Germania Bargau und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II duellieren sich im oberen Tabellendrittel.