Neo Kammerer wechselt zum FSV Rheinfelden II

Von links: Sportchef Stephan Leipert, Neuzugang Neo Kammerer und Vorstand Sport Joachim Sperker | Foto: Verein

Der FSV Rheinfelden hat seine zweite Mannschaft um einen weiteren Neuzugang erweitert. Vom künftigen Ligakonkurrenten FV Fahrnau wechselt Neo Kammerer zur FSV-Reserve in die Kreisliga A West. "Der 18-Jährige Stürmer wird die Kaderbreite von Trainer Jeremy Stangl verstärken", teilte der FSV mit. Kammerer kam in der aktuellen Runde sowohl für die Fahrnauer U19 als auch die drei Aktivteams des FVF zum Einsatz.