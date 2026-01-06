Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Foto: Fortuna Köln
Neo ist der Neue: Telle wechselt vom FC zur Fortuna
"Mit Neo ist uns eine herausragende Verpflichtung gelungen"
Die Fortuna hat in der Winterpause eine hochkarätige Verpflichtung getätigt. Neo Telle wechselt von Sülz nach Zollstock. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger durchlief in den letzten Jahren diverse Jugendmannschaften des FC, er wurde mit der U19 der Geißböcke Deutscher A-Junioren-Pokalsieger (2022/23) und mit den Profis Zweitliga-Meister (2024/25).
„Mit Neo ist uns eine herausragende Verpflichtung gelungen. Er ist ein junger, hochtalentierter Innenverteidiger, der unseren Kader schon kurzfristig stärker machen wird. Er bekommt in der anstehenden Vorbereitung und in den nächsten Wochen ausreichend Zeit sich gut zu integrieren“, sagt Trainer Matthias Mink.
Der 1,87 Meter große Telle gab unter Trainer Gerhard Struber beim FC sein Debüt in der 2. Bundesliga am 9. Februar 2025 vor 50.000 Zuschauern gegen den FC Schalke 04. Es folgten zwei weitere Kurzeinsätze gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) und beim SC Paderborn (1:2). In der U17 und U19 lief der gebürtige Kölner 50-mal in der Bundesliga West für den FC auf. Für die U21 bestritt Telle insgesamt 30 Partien in der Regionalliga West.
„Die Fortuna ist für mich ein sehr interessanter und attraktiver Verein mit klaren sportlichen Zielen und Plänen. Ein Teil dieses Projekts zu sein und aktiv meinen Beitrag zu leisten, ist für mich äußerst spannend und motivierend. Gleichzeitig entschied ich mich für diesen Weg, da mir die Perspektive gefällt. Ich kann mich hier sportlich weiterentwickeln. Ich will meine Qualitäten auf den Platz bringen und damit der Mannschaft weiterhelfen. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Ich bin überzeugt davon, mit der Fortuna all ihre Ziele, insbesondere den Aufstieg, zu schaffen“, sagt Neo Telle, der die Rückennummer 31 erhält.