Neo ist der Neue: Telle wechselt vom FC zur Fortuna

– Foto: Fortuna Köln

Die Fortuna hat in der Winterpause eine hochkarätige Verpflichtung getätigt. Neo Telle wechselt von Sülz nach Zollstock. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger durchlief in den letzten Jahren diverse Jugendmannschaften des FC, er wurde mit der U19 der Geißböcke Deutscher A-Junioren-Pokalsieger (2022/23) und mit den Profis Zweitliga-Meister (2024/25).

„Mit Neo ist uns eine herausragende Verpflichtung gelungen. Er ist ein junger, hochtalentierter Innenverteidiger, der unseren Kader schon kurzfristig stärker machen wird. Er bekommt in der anstehenden Vorbereitung und in den nächsten Wochen ausreichend Zeit sich gut zu integrieren“, sagt Trainer Matthias Mink.



Der 1,87 Meter große Telle gab unter Trainer Gerhard Struber beim FC sein Debüt in der 2. Bundesliga am 9. Februar 2025 vor 50.000 Zuschauern gegen den FC Schalke 04. Es folgten zwei weitere Kurzeinsätze gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) und beim SC Paderborn (1:2). In der U17 und U19 lief der gebürtige Kölner 50-mal in der Bundesliga West für den FC auf. Für die U21 bestritt Telle insgesamt 30 Partien in der Regionalliga West.



