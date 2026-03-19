Nennhuber verstärkt die Baunataler Eintracht zur Saison 2026/27

Der GSV Eintracht Baunatal hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Kevin Nennhuber wird künftig die Defensive der Eintracht verstärken.

Der Innenverteidiger wechselt vom Hessenligisten CSC 03 Kassel nach Baunatal. Zuvor war Nennhuber mehrere Jahre für den KSV Hessen Kassel aktiv und sammelte dort umfangreiche Spielpraxis auf Regionalliga-Niveau.

Der Verein sieht in dem Neuzugang eine Verstärkung für die Defensive und betont die Erfahrung, die Nennhuber in die Mannschaft einbringen soll.