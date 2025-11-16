 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Nenndorf und Auetal atmen auf - Winsen verspielt Führung

Kreisliga Harburg: Der Buchholzer FC II bleibt trotz zweier Führung ohne Punkte

Während das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Kreisliga Harburg zwischen dem VfL Maschen und dem FC Este 2012 den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel, teilten sich Winsen und Luhdorf im Verfolgerduell die Punkte. Im Tabellenkeller legt Nenndorf den nächsten wichtigen Dreier nach.

Heute, 14:00 Uhr
SG Salzhausen/Garlstorf
SG Salzhausen/Garlstorf
TuS Nenndorf
TuS Nenndorf
0
2
Abpfiff

Steffen Albers ließ sich nicht unterkriegen, als zwei seiner Abschlüsse am Querbalken landeten. Schließlich stand der TuS-Angreifer goldrichtig, um zum Führungstreffer abzustauben. Anschließend gelang es den Gäste nach einem Eckball für die Entscheidung zu sorgen: Der eingewechselte Benedict-Corbinian Heinrichs nickte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie. Mit dem zweiten Sieg am Stück schnuppern die Nenndorfer am rettenden Ufer, Salzhausen bleibt mit der Roten Laterne am Tabellenende.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Winsen/Luhe
TSV Winsen/Luhe
MTV Luhdorf-Roydorf
MTV Luhdorf-Roydorf
2
2
Abpfiff

Mit einem frühen Doppelschlag brachten Ally Ndikumana (11.) und Turan Besler (14.) die Luhestädter in Führung. Luhdorf erholte sich aber schnell von diesem Doppelschlag und kam durch Baran Büyüksahin auf die Ergebnistafel (24.). Nach dem Seitenwechsel glich Kjell Meyer aus und sicherte dem Aufsteiger den nächsten Achtungserfolg (53.). Der MTV schiebt sich damit vorerst sogar wieder auf den Aufstiegsrelegationsplatz, Winsen fehlt mit dem einen Punkt der große Schritt zurück in Richtung Tabellenspitze.

Heute, 15:00 Uhr
Buchholzer FC
Buchholzer FC
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
2
3
Abpfiff

Während mit Auetal und Nenndorf zwei direkte Konkurrenten ihre Spiele für sich entschieden haben, reichen dem Buchholzer FC II zwei Führungen nicht für Zählbares. Schließlich waren die Hausherren nach einem schnell ausgeführten Freistoß nicht aufmerksam genug, sodass Carl Rasper ausglich (67.), Janis Pawlowski sorgte für den späten Lucky-Punch für die Scharmbecker (86.).

Heute, 14:00 Uhr
TSV Auetal
TSV Auetal
TV Welle
TV Welle
4
1
Abpfiff

Der TSV Auetal feiert einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich im Tabellenkeller ein wenig Luft. Ben Brandt (15.) und Lasse Speckin (22.) brachten die Geißkatzen in Führung, ehe Hannes Schöning mit dem Anschlusstreffer für Spannung sorgte (60.). Auetal lieferte aber durch Bjarne Raßmann die schnelle Antwort (63.), ehe Doppelpacker Speckin in den Schlussminuten für die Entscheidung sorgte (85.).

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
TuS Fleestedt
TuS Fleestedt
TSV Heidenau
TSV Heidenau
Abgesagt

Heute, 17:00 Uhr
VfL Maschen
VfL Maschen
FC Este 2012
FC Este 2012
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Holvede-Halvesbostel
TSV Holvede-Halvesbostel
TSV Elstorf
TSV Elstorf
Abgesagt

Moritz StuderAutor