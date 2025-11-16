Nenndorf und Auetal atmen auf - Winsen verspielt Führung

Steffen Albers ließ sich nicht unterkriegen, als zwei seiner Abschlüsse am Querbalken landeten. Schließlich stand der TuS-Angreifer goldrichtig, um zum Führungstreffer abzustauben. Anschließend gelang es den Gäste nach einem Eckball für die Entscheidung zu sorgen: Der eingewechselte Benedict-Corbinian Heinrichs nickte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie. Mit dem zweiten Sieg am Stück schnuppern die Nenndorfer am rettenden Ufer, Salzhausen bleibt mit der Roten Laterne am Tabellenende.

Mit einem frühen Doppelschlag brachten Ally Ndikumana (11.) und Turan Besler (14.) die Luhestädter in Führung. Luhdorf erholte sich aber schnell von diesem Doppelschlag und kam durch Baran Büyüksahin auf die Ergebnistafel (24.). Nach dem Seitenwechsel glich Kjell Meyer aus und sicherte dem Aufsteiger den nächsten Achtungserfolg (53.). Der MTV schiebt sich damit vorerst sogar wieder auf den Aufstiegsrelegationsplatz, Winsen fehlt mit dem einen Punkt der große Schritt zurück in Richtung Tabellenspitze.