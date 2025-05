Nenndorf revanchiert sich bei Este, SPA feiert ersten Elstorf-Triumph

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: “Wir haben heute ein starkes Finale gespielt, und ich bin unfassbar stolz auf diese Mannschaft. Vor der Saison hatten wir zwei große Ziele: den Aufstieg in die Kreisliga und das Erreichen des Pokalfinales in Elstorf. Beide Ziele haben wir erreicht. Heute haben wir das Spiel leider innerhalb von zwei Minuten aus der Hand gegeben. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich bitter, aber der Sieg für Scharmbeck ist nicht unverdient – Glückwunsch an dieser Stelle zum Pokalsieg. Wer uns in den letzten zwei Jahren begleitet hat, weiß, was hier entstanden ist. Wir haben eine überragende Saison gespielt, und deshalb überwiegt der Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.”