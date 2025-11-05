Nenad Zejak – das Herz des Kinderfussballs beim FCG

Wer an einem Samstagmorgen über den Sportplatz des FC Glattbrugg spaziert, hört ihn schon von weitem – das Lachen der Kinder, das rhythmische Trippeln kleiner Füsse und das Anfeuern von Eltern am Spielfeldrand. Mittendrin steht Nenad Zejak, Ausbildner im Kinderfussball und Herzstück der Juniorenarbeit.

Seit vielen Jahren engagiert sich Nenad mit grosser Leidenschaft für den Fussball und die Nachwuchsförderung. Mit Geduld, Empathie und viel Herzblut begleitet er die jüngsten Spielerinnen und Spieler auf ihren ersten Schritten im Vereinsfussball. «Es ist schön zu sehen, wie Fussball Menschen und Familien verbindet. Gemeinsam etwas für die Kinder und den Verein zu tun, das erfüllt mich wirklich», sagt er.