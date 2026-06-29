Nemanja Celic kehrt zur WSG Tirol zurück

Ein alter Bekannter ist wieder da: Nemanja Celic schließt sich dem Tiroler Bundesligisten an. – Foto: WSG Tirol

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol: „Nemanja kennt unseren Verein, unsere Philosophie, unsere Werte und das gesamte Umfeld hier in Wattens. Er war damals ein Schlüsselspieler für unsere WSG und hat eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Seither hat er in Deutschland und Österreich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist als Fußballer wie als Persönlichkeit gereift. ‚Nemo‘ ist auf mehreren Positionen einsetzbar – wir freuen uns sehr, ihn wieder in Wattens begrüßen zu dürfen. Er ist für uns eine gezielte Verstärkung, von der wir überzeugt sind, dass sie unserem Team sowohl spielerisch als auch in der Kabine eine wichtige Qualität hinzufügen wird."



Nemanja Celic über seine Rückkehr zur WSG Tirol: „Ich bin extrem glücklich wieder hier zu sein. Seit dem Tag, an dem sich der Transfer abgezeichnet hat, war die Vorfreude groß – heute bin ich angekommen und es ist immer noch so, wie vor ein paar Jahren - die Leute, das Umfeld, die Positivität, die familiäre Stimmung. Ich bin guter Dinge, dass die Saison wieder so erfolgreich sein wird wie damals!“