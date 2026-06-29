 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Nemanja Celic kehrt zur WSG Tirol zurück

Die Spielzeit 2020/21 war für die WSG Tirol eine denkwürdige. Erstmals qualifizierten sich die Grün-Weißen für die Bundesliga-Meistergruppe und beendeten die Saison auf dem ausgezeichneten sechsten Tabellenrang. Großen Anteil daran hatte der Oberösterreicher Nemanja Celic: „Nemo“ stand damals in 29 von 32 Partien in der Startelf, absolvierte fast alle Spiele über 90 Minuten und spielte sich in die Herzen der Tiroler Fans.

von WSG Tirol · Heute, 20:02 Uhr · 0 Leser
Ein alter Bekannter ist wieder da: Nemanja Celic schließt sich dem Tiroler Bundesligisten an.
Ein alter Bekannter ist wieder da: Nemanja Celic schließt sich dem Tiroler Bundesligisten an. – Foto: WSG Tirol

Verlinkte Inhalte

Bundesliga - AT
2. Liga (AUT)
WSG Tirol
St. Pölten
Nemanja Celic

Nach Stationen bei Darmstadt, LASK, Ried und St. Pölten kehrt der Mittelfeldspieler und ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamspieler ablösefrei zur WSG Tirol zurück.

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol: „Nemanja kennt unseren Verein, unsere Philosophie, unsere Werte und das gesamte Umfeld hier in Wattens. Er war damals ein Schlüsselspieler für unsere WSG und hat eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Seither hat er in Deutschland und Österreich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist als Fußballer wie als Persönlichkeit gereift. ‚Nemo‘ ist auf mehreren Positionen einsetzbar – wir freuen uns sehr, ihn wieder in Wattens begrüßen zu dürfen. Er ist für uns eine gezielte Verstärkung, von der wir überzeugt sind, dass sie unserem Team sowohl spielerisch als auch in der Kabine eine wichtige Qualität hinzufügen wird."

Nemanja Celic über seine Rückkehr zur WSG Tirol: „Ich bin extrem glücklich wieder hier zu sein. Seit dem Tag, an dem sich der Transfer abgezeichnet hat, war die Vorfreude groß – heute bin ich angekommen und es ist immer noch so, wie vor ein paar Jahren - die Leute, das Umfeld, die Positivität, die familiäre Stimmung. Ich bin guter Dinge, dass die Saison wieder so erfolgreich sein wird wie damals!“