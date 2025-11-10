Nellmersbach siegt im packenden 4:3, TSV Lustnau gewinnt 5:2-Spektakel

TGV Dürrenzimmern – TSV Crailsheim 5:2

Ein torreiches Spiel in Dürrenzimmern, bei dem die Gastgeberinnen vor heimischem Publikum früh die Richtung vorgaben. Celine Emminger brachte ihr Team in der 18. Minute per Foulelfmeter in Führung, ehe Lynn Rathfelder (38.) auf 2:0 erhöhte. Crailsheim verkürzte durch Maike Hofelich (41., Foulelfmeter), doch Kassandra Draband stellte kurz nach der Pause (48.) den alten Abstand wieder her. Ein unglückliches Eigentor von Celine Wahl (66.) brachte die Gäste wieder heran, doch Michelle Knauer (79.) und erneut Kassandra Draband (86.) machten den 5:2-Erfolg für den TGV perfekt.

TSV Nellmersbach – FV Bellenberg 4:3

Ein echtes Spektakel bekamen die 20 Zuschauer in Nellmersbach geboten. Janina Jänel brachte den TSV mit einem frühen Doppelpack (3., 9.) in Front, und Celine Mack legte in der 26. Minute zum 3:0 nach. Doch Bellenberg kam zurück – Tanja Tricca traf kurz vor (45.) und direkt nach der Pause (47.), ehe Stefanie Nießer (68.) sogar den Ausgleich erzielte. In der 77. Minute war es dann erneut Celine Mack, die mit ihrem Treffer zum 4:3 den umjubelten Sieg für Nellmersbach sicherte.

TSV Münchingen II – TSV Wendlingen 0:0

In Münchingen blieb es beim torlosen Unentschieden. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, doch die Torchancen wurden nicht genutzt. Am Ende stand eine Punkteteilung.

TSV Ottmarsheim – SpVgg Satteldorf 2:0

Ottmarsheim zeigte sich effizient und abgezockt. Laura Pfeiffer brachte ihr Team in der 20. Minute in Führung, ehe Lisa Straub in der Nachspielzeit (90.) mit dem 2:0 alles klar machte. Satteldorf fand offensiv kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeberinnen.

SSG Ulm 99 – FV 09 Nürtingen 2:1

Ein spannendes Match, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Chiara Rottler traf in der 26. Minute zur Ulmer Führung, bevor Teresa Fröschle in der 70. Minute per Foulelfmeter ausglich. Als alles nach einem Remis aussah, sorgte Carina Renz in der 90.+1 Minute für den späten Siegtreffer der Ulmerinnen.

FC Ellwangen – SV Hoffeld 1:2

Ellwangen erwischte den besseren Start und ging in der 49. Minute durch Lara Sperrle in Führung. Doch Julia Hörz drehte die Partie mit einem Doppelpack (55., 86.) zugunsten des SV Hoffeld. Ein bitterer Nachmittag für den FCE, der am Ende mit leeren Händen dastand.