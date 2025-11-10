 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Jonas Hägele

Nellmersbach siegt im packenden 4:3, TSV Lustnau gewinnt 5:2-Spektakel

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

Verlinkte Inhalte

Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

TGV Dürrenzimmern – TSV Crailsheim 5:2
Ein torreiches Spiel in Dürrenzimmern, bei dem die Gastgeberinnen vor heimischem Publikum früh die Richtung vorgaben. Celine Emminger brachte ihr Team in der 18. Minute per Foulelfmeter in Führung, ehe Lynn Rathfelder (38.) auf 2:0 erhöhte. Crailsheim verkürzte durch Maike Hofelich (41., Foulelfmeter), doch Kassandra Draband stellte kurz nach der Pause (48.) den alten Abstand wieder her. Ein unglückliches Eigentor von Celine Wahl (66.) brachte die Gäste wieder heran, doch Michelle Knauer (79.) und erneut Kassandra Draband (86.) machten den 5:2-Erfolg für den TGV perfekt.

TSV Nellmersbach – FV Bellenberg 4:3
Ein echtes Spektakel bekamen die 20 Zuschauer in Nellmersbach geboten. Janina Jänel brachte den TSV mit einem frühen Doppelpack (3., 9.) in Front, und Celine Mack legte in der 26. Minute zum 3:0 nach. Doch Bellenberg kam zurück – Tanja Tricca traf kurz vor (45.) und direkt nach der Pause (47.), ehe Stefanie Nießer (68.) sogar den Ausgleich erzielte. In der 77. Minute war es dann erneut Celine Mack, die mit ihrem Treffer zum 4:3 den umjubelten Sieg für Nellmersbach sicherte.

TSV Münchingen II – TSV Wendlingen 0:0
In Münchingen blieb es beim torlosen Unentschieden. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, doch die Torchancen wurden nicht genutzt. Am Ende stand eine Punkteteilung.

TSV Ottmarsheim – SpVgg Satteldorf 2:0
Ottmarsheim zeigte sich effizient und abgezockt. Laura Pfeiffer brachte ihr Team in der 20. Minute in Führung, ehe Lisa Straub in der Nachspielzeit (90.) mit dem 2:0 alles klar machte. Satteldorf fand offensiv kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeberinnen.

SSG Ulm 99 – FV 09 Nürtingen 2:1
Ein spannendes Match, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Chiara Rottler traf in der 26. Minute zur Ulmer Führung, bevor Teresa Fröschle in der 70. Minute per Foulelfmeter ausglich. Als alles nach einem Remis aussah, sorgte Carina Renz in der 90.+1 Minute für den späten Siegtreffer der Ulmerinnen.

FC Ellwangen – SV Hoffeld 1:2
Ellwangen erwischte den besseren Start und ging in der 49. Minute durch Lara Sperrle in Führung. Doch Julia Hörz drehte die Partie mit einem Doppelpack (55., 86.) zugunsten des SV Hoffeld. Ein bitterer Nachmittag für den FCE, der am Ende mit leeren Händen dastand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Staffel 2

FC Engstingen – SV Deuchelried 0:2
Der SV Deuchelried entführte drei Punkte aus Engstingen. Bereits in der 16. Minute brachte Lina Hertkorn die Gäste in Führung. Auch im weiteren Spielverlauf blieb Deuchelried das aktivere Team und belohnte sich in der 66. Minute mit dem 2:0 durch Sofia Borges. Engstingen fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste.

TSV Lustnau – SV Granheim 5:2
Ein torreiches Duell, in dem der TSV Lustnau am Ende klar die Oberhand behielt. Angelika Oswald eröffnete in der 27. Minute den Torreigen, ehe die Gäste kurz darauf ausglichen (31.). Leonie Weber stellte in der 40. Minute die Führung wieder her, die Kim Renz (50.) nach der Pause ausbaute. Zwar kam Granheim noch einmal heran (55.), doch Lustnau legte durch Leonie Dittrich (73.) und Kim Geske Priesnitz (77.) nach und feierte einen 5:2-Heimsieg.

TSV Tettnang II – SV Unterjesingen 3:3
In einem packenden Spiel teilten sich Tettnang II und Unterjesingen die Punkte. Die Gastgeberinnen starteten furios: Gina Rizzolo (11.), Chantal Ebinger (21.) und Myriam Wissussek (21.) sorgten für eine schnelle 3:0-Führung. Doch Unterjesingen kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Lotta Brunnenmiller (25.) und Leni Rilling (45.) verkürzten noch vor der Pause. In der 89. Minute traf erneut Lotta Brunnenmiller zum späten 3:3-Ausgleich.

TSV Sondelfingen – FC Engstingen 3:0
Der TSV Sondelfingen gab sich keine Blöße und siegte souverän. Anna Grüninger traf früh doppelt (6., 9.) und brachte ihr Team auf die Siegerstraße. Louisa Teufel setzte in der 81. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Engstingen blieb offensiv harmlos und konnte die Heimelf kaum gefährden.

SpVgg Berneck-Zwerenberg – SV Oberreichenbach 1:0
Ein umkämpftes Spiel, das durch ein einziges Tor entschieden wurde. Jana Rutz erzielte in der 68. Minute den Treffer des Tages für die SpVgg Berneck-Zwerenberg, die mit viel Leidenschaft verteidigte und den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff hielt.

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Deuchelried 1:1
In einem ausgeglichenen Duell trennten sich Bellamont und Deuchelried mit einem Unentschieden. Aliza Margo Zuber brachte die Gäste in der 55. Minute in Führung, ehe Cèlin Stross (75.) den verdienten Ausgleich erzielte. Beide Teams hatten in der Schlussphase Chancen auf den Sieg, konnten diese aber nicht nutzen.

SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt – TSV Albeck 1:2
Die SG erwischte den besseren Start und ging durch Paulin Rauser-Härle (28.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Albeck die Partie innerhalb weniger Minuten: Tina Straub (51.) und Hannah Miller (52.) sorgten mit einem schnellen Doppelschlag für den 2:1-Endstand. Danach verteidigten die Gäste und nahmen den Sieg mit nach Hause.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 010.11.2025, 07:00 Uhr
redAutor