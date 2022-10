Viel Chaos im Fichtenberger Strafraum – Foto: Tatjana Ammon

Nellmersbach bringt Fichtenbergs Hochmut zu Fall

Im Spitzenspiel der Kreisliga A zwischen den Damen des TSV Nellmersbach und der SK Fichtenberg machen die Gastgeberrinnen kurzen Prozess und stürzen mit einem klaren 7:0-Erfolg die Leins-Elf vom Tabellenthron.

Die Begegnung im direkten Duell um die Tabellenführung ließ früh Spannung vermissen. Nellmersbach setzte die Gäste gleich unter Druck und zwangen die Fichtenberger Damen direkt in die eigene Hälfte. Mit einem Doppelschlag durch Nina Bihlmaier (3.) und Celine Hiss (6.) gingen die Nellmersbacherinnen früh in Führung. Fichtenberg, bei denen die verletzungsbedingt fehlenden wichtige Säulen um Tatjana Ammon und Torjägerin Melissa Weller schmerzlich vermisst wurden, fanden zunächst keinen Fuß in die Partie und mussten durch Hiss gar noch das 0:3 hinnehmen (13.). Grund dafür seien "eigene, individuelle Fehler", ärgerte sich SKF-Trainer Leins. Doch trotz des Rückstandes stabilisierten sich die Gäste und ließen sich nicht unterkriegen. So dribbelte sich Lea Schäfer nach einem Querpass durch die gegnerischen Hälfte, an der TSV-Torfrau vorbei und scheiterte mit ihrem Versuch nur knapp. Doch bereits im Gegenzug erhöhte TSV-Akteurin Pia Sellmaier auf 4:0 (38.).

Mit dem Pfiff in die zweite Hälfte bot sich für die extra angereisten Zuschauer dasselbe Bild und die TSV-Fußballerinnen aus der Gemeinde Leutenbach gaben weiterhin den Ton an. Mit den Treffern von Janina Jänel (53.) und Kim-Jasmin Redelfs (65.) zogen sie auf 6:0 davon und setzten ein klares Statement. Die Gedanklich immer einen Schritt zu spät kommende Leins-Elf konnte nach vorne wenig Akzente setzen und musste sich bei der seit Wochen glanzvoll spielenden Torhüterin Jana Schmid bedanken, die schlimmeres verhinderte. Mit dem Schlusspfiff einer einseitigen Partie erzielte Hiss mit ihrem dritten Treffer den 7:0 Endstand (90.). Doch trotz der bitteren Niederlage war es für Fichtenberg-Trainer Leins "kein Beinbruch" einer bisher erfolgreichen Saison. "So wolle man im nächsten Punktspiel gegen SV Hoffeld II drei Punkte einfahren und die trotzallem gut laufende Saison verbessern", so Leins ehrgeizig.