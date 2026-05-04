Nellingen mit 10:0, AC Catania siegt 7:0, Croatia Geislingen mit 11:1

TSV Linsenhofen – AC Catania Kirchheim 0:7

In Linsenhofen erlebten die Fans eine Machtdemonstration der Gäste, die von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Besonders ein Akteur war an diesem Nachmittag schlichtweg nicht zu stoppen: Santiago Potenza eröffnete den Torreigen bereits in der 6. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der 30. Minute legte Santiago Potenza mit dem 0:2 nach, bevor Furkan Aksan nur zwei Minuten später, in der 32. Minute, auf 0:3 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel ging der Einbahnstraßen-Fußball munter weiter. Vincenzo Gianluca Palmieri schraubte das Ergebnis in der 55. Minute auf 0:4. Dann schlug erneut die Stunde des Torjägers: Santiago Potenza markierte innerhalb von zwei Minuten einen weiteren Doppelpack in der 67. Minute und der 69. Minute, was die Führung auf 0:6 anwachsen ließ. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte schließlich Furkan Aksan in der 72. Minute mit dem Tor zum 0:7-Endstand.

SGM Höllbach – FC Kirchheim/Teck 1:3

In dieser Begegnung sahen die Zuschauer eine Partie, die für die Hausherren zunächst nach Plan verlief. In der 22. Minute brachte Ebrima Ceesay die SGM Höllbach mit 1:0 in Führung und sorgte für großen Jubel am Spielfeldrand. Doch der FC Kirchheim/Teck bewies eine tolle Moral und schüttelte sich nur kurz. In der 29. Minute markierte Jason Owusu den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Die Gäste nutzten das Momentum und drehten das Spiel noch vor der Pause komplett, als David Malbasic in der 36. Minute zur 1:2-Führung traf. Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Kirchheim für die Vorentscheidung: Erneut war es Jason Owusu, der in der 48. Minute zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer den 1:3-Endstand besiegelte. Höllbach bemühte sich zwar in der Folge, fand aber keine spielerischen Mittel mehr gegen die stabil stehende Defensive der Gäste.

SF Dettingen/Teck – TV Bempflingen 2:6

Ein wahres Schützenfest bekamen die Fans in Dettingen zu sehen, allerdings mit dem besseren Ende für die Gäste aus Bempflingen. Den Auftakt machte Jan Hermann, der den TV Bempflingen in der 11. Minute mit 0:1 in Front brachte. Nur wenig später unterlief Luka Bräuning in der 18. Minute ein unglückliches Eigentor zum 0:2, was die Dettinger sichtlich aus dem Konzept brachte. In der 35. Minute erhöhte Kilian Tönnies auf 0:3, bevor Dominik Fuchs in der 57. Minute sogar das 0:4 nachlegte. Dettingen gab sich jedoch nicht auf und kam durch Justin Hartung in der 65. Minute zum 1:4-Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt jedoch nicht lange, denn Dominik Kammerer stellte in der 77. Minute auf 1:5. In der Schlussphase schraubte erneut Dominik Fuchs das Ergebnis in der 85. Minute auf 1:6 hoch. Den Schlusspunkt zum 2:6-Endstand setzte Gabriel Müller tief in der Nachspielzeit in der 93. Minute (90.+3).

TSV Oberensingen II – TSV Harthausen 1:4

In Oberensingen entwickelte sich eine Partie, die lange Zeit offen war, bevor die Gäste in der Schlussphase ihre Klasse ausspielten. Jan Towarnicki brachte den TSV Harthausen in der 22. Minute mit 0:1 in Führung, doch die Reserve der Oberensinger antwortete prompt. In der 29. Minute markierte Joshua Schiettinger den Ausgleich zum 1:1. Bis weit in die zweite Halbzeit blieb das Ergebnis stabil, doch in der 65. Minute wurde es hektisch: Nach einem Foulspiel im Strafraum behielt Dino Dzakmic die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter souverän zur 1:2-Führung für Harthausen. Dieser Treffer wirkte wie ein Wirkungstreffer für die Hausherren. In der 73. Minute erhöhte Rohat Altintas auf 1:3, und nur drei Minuten später, in der 76. Minute, machte Laurent Shkodra mit dem Tor zum 1:4-Endstand den Deckel auf die Partie.

TSV Neckartailfingen – TSV Altdorf 5:2

In Neckartailfingen bekamen die Fans ein Spiel mit viel Dramatik und einer turbulenten Schlussphase geboten. Die Hausherren schienen die Partie nach Toren von Florian Schwierz in der 19. Minute, Alexandros Koroutzidis in der 43. Minute und Pascal Wolfer in der 53. Minute beim Stand von 3:0 bereits sicher im Griff zu haben. Doch Altdorf bewies ein riesiges Kämpferherz und kämpfte sich durch Adrian Höhn in der 73. Minute und Marlon Kaiser in der 78. Minute auf 3:2 heran. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, und Altdorf drängte auf den Ausgleich. Erst in der Schlussminute erlöste erneut Florian Schwierz in der 90. Minute sein Team mit dem Treffer zum 4:2. Tief in der Nachspielzeit, in der 95. Minute (90.+5), markierte Fatmir Sylaj schließlich den Endstand zum 5:2, der deutlicher klingt, als das Spiel in der Endphase tatsächlich war.

FV 09 Nürtingen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1:7

In Nürtingen erlebten die Zuschauer einen Blitzstart der Gäste, der die Partie fast schon nach zehn Minuten entschied. Tom Schlatter eröffnete bereits in der 3. Minute zum 0:1, gefolgt von Fabian Weber in der 4. Minute (0:2) und Dominik Despot in der 8. Minute (0:3). Die SGEH spielte sich in einen Rausch, und erneut Tom Schlatter erhöhte in der 35. Minute auf 0:4. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter: Fabian Weber markierte in der 52. Minute das 0:5, und Tom Schlatter machte in der 54. Minute mit seinem dritten Treffer das 0:6 perfekt. Den Ehrentreffer für Nürtingen erzielte Iurii Kotiukov in der 66. Minute per Handelfmeter zum 1:6. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte schließlich Konrad Korsos in der 79. Minute mit dem Tor zum 1:7-Endstand.

TV Neidlingen – SGM Owen Unterlenningen 3:0

Der TV Neidlingen lieferte vor heimischer Kulisse eine konzentrierte und disziplinierte Vorstellung ab. In der 14. Minute stellte Nils Faustmann die Weichen auf Sieg, als er einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung verwandelte. In der Folge kontrollierte Neidlingen das Geschehen, versäumte es aber zunächst, frühzeitig nachzulegen. Erst in der 70. Minute sorgte Christian Kuch mit dem Treffer zum 2:0 für etwas Beruhigung auf den Rängen. Den endgültigen Schlusspunkt setzte erneut Nils Faustmann, der in der 88. Minute seine Nervenstärke vom Punkt unter Beweis stellte und einen weiteren Foulelfmeter zum 3:0-Endstand im Netz unterbrachte. Die Spielgemeinschaft aus Owen und Unterlenningen fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die gut gestaffelte Defensive der Neidlinger.

VfB Neuffen – TSV Grafenberg 2:0

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich im Spadelsberg ein intensives Duell. Der VfB Neuffen erwischte einen Start nach Maß und ging in der 11. Minute durch Tim Sternemann mit 1:0 in Führung. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten in der 35. Minute durch Jona Kirchner auf 2:0. Turbulent wurde es im zweiten Durchgang: In der 52. Minute sah Louis Polenz die Gelb-Rote Karte, was den VfB für den Rest der Partie in Unterzahl schwächte. Grafenberg versuchte nun mit aller Macht, die numerische Überlegenheit zu nutzen, doch die Neuffener Abwehr kämpfte leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden. Mit viel Geschick und einer geschlossenen Mannschaftsleistung verteidigte der VfB den Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte einen emotionalen Heimsieg.