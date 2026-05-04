 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Nellingen mit 10:0, AC Catania siegt 7:0, Croatia Geislingen mit 11:1

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jochen Lauxmann

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

VfB Oberesslingen/Zell – TSV Deizisau 0:0

In Oberesslingen sahen die 100 Zuschauer eine Partie, die vor allem von der taktischen Disziplin und zwei bärenstarken Abwehrreihen geprägt war. Über die gesamten 90 Minuten schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Sowohl der VfB als auch der TSV Deizisau agierten aus einer gesicherten Defensive heraus und legten den Fokus darauf, den ersten Fehler zu vermeiden. Da keine der Mannschaften das letzte Risiko einging, blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden, mit dem beide Seiten aufgrund der stabilen Defensivleistung letztlich leben können.

TV Unterboihingen – TSV Wendlingen 2:1

In Unterboihingen entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem die Hausherren den besseren Start erwischten. Bereits in der 12. Minute markierte Sebastian Albrecht die viel umjubelte 1:0-Führung für den TV Unterboihingen. Die Gäste aus Wendlingen brauchten eine Weile, um sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, kamen aber mit viel Elan aus der Kabine. In der 56. Minute war es schließlich Max Cavallo, der die Nerven behielt und einen Foulelfmeter souverän zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide, doch die Heimelf bewies Moral: In der 64. Minute war Jannik Schmid zur Stelle und erzielte den Treffer zum 2:1-Endstand, den die Unterboihinger mit viel Leidenschaft über die Zeit verteidigten.

SC Altbach – TSG Esslingen 2:2

Die Zuschauer in Altbach erlebten eine packende Begegnung mit wechselnden Führungen. Zunächst brachte Jack Ross den SC Altbach in der 34. Minute mit 1:0 in Front. Doch die TSG Esslingen antwortete noch vor der Pause eindrucksvoll: Eray Gercekdogan drehte die Partie mit einem Doppelschlag in der 41. Minute (1:1) und der 44. Minute (1:2) komplett zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Altbach den Druck und wurde für seine Bemühungen belohnt. In der 53. Minute gab es Strafstoß für die Hausherren, den Emre Yildirim sicher zum 2:2-Endstand verwandelte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung.

TV Nellingen – FV Plochingen II 10:0

In Nellingen bekamen die Fans eine regelrechte Offensiv-Gala zu sehen, bei der die Hausherren über die gesamte Spielzeit hinweg gnadenlos effektiv agierten. Den Torreigen eröffnete Felix Gentner in der 16. Minute mit dem 1:0, bevor er in der 25. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Dominik Bühler schraubte das Ergebnis in der 38. Minute auf 3:0. Nach dem Wechsel ging der Wirbel weiter: Ein unglückliches Eigentor von Moritz Ziegele in der 51. Minute (4:0) leitete eine bittere Phase für Plochingen ein. Erneut Dominik Bühler mit einem Doppelschlag in der 53. Minute (5:0) und der 57. Minute (6:0) sorgte für klare Verhältnisse. In der Schlussphase kannten die Nellinger kein Erbarmen: Blend Rusinovic traf in der 75. Minute (7:0) und der 84. Minute (8:0), ehe Meriton Elezaj in der 88. Minute (9:0) und Luka Ivankovic in der 90. Minute den zweistelligen 10:0-Endstand perfekt machten.

TB Ruit – FV Spfr Neuhausen II 5:0

Der TB Ruit lieferte vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung ab und ließ der Reserve aus Neuhausen kaum Luft zum Atmen. Bereits in der 8. Minute stellte Jannik Ehrmeier die Weichen auf Sieg und erzielte das 1:0. Danach schlug die Stunde von Hariz Dzaferi, der mit zwei Treffern in der 25. Minute (2:0) und der 43. Minute (3:0) noch vor der Halbzeit für die Vorentscheidung sorgte. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Lukas Würschum in der 48. Minute (45.+3) sogar das 4:0 nach. Im zweiten Durchgang schaltete Ruit einen Gang zurück, blieb aber dominant. Den Schlusspunkt setzte Jacob Lausterer in der 57. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

TSV Notzingen – SG Eintracht Sirnau 5:0

In Notzingen sahen die Fans ein Spiel, das die Hausherren von Beginn an kontrollierten. Ohne den Gästen aus Sirnau eine echte Chance zu lassen, kombinierte sich der TSV immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Elias Panknin eröffnete den Abend mit dem Treffer zum 1:0, woraufhin Felix Bosch die Führung auf 2:0 ausbaute. Notzingen blieb hungrig und erhöhte durch Patrick Sipp auf 3:0. Die Eintracht aus Sirnau fand kaum Mittel gegen die gut organisierte Heimelf, die durch Luka Calusic auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige, aber fair geführte Partie setzte erneut Felix Bosch, der mit seinem zweiten Tor des Tages den 5:0-Heimsieg endgültig besiegelte.

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Kreisliga A2:

TSV Linsenhofen – AC Catania Kirchheim 0:7

In Linsenhofen erlebten die Fans eine Machtdemonstration der Gäste, die von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Besonders ein Akteur war an diesem Nachmittag schlichtweg nicht zu stoppen: Santiago Potenza eröffnete den Torreigen bereits in der 6. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der 30. Minute legte Santiago Potenza mit dem 0:2 nach, bevor Furkan Aksan nur zwei Minuten später, in der 32. Minute, auf 0:3 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel ging der Einbahnstraßen-Fußball munter weiter. Vincenzo Gianluca Palmieri schraubte das Ergebnis in der 55. Minute auf 0:4. Dann schlug erneut die Stunde des Torjägers: Santiago Potenza markierte innerhalb von zwei Minuten einen weiteren Doppelpack in der 67. Minute und der 69. Minute, was die Führung auf 0:6 anwachsen ließ. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte schließlich Furkan Aksan in der 72. Minute mit dem Tor zum 0:7-Endstand.

SGM Höllbach – FC Kirchheim/Teck 1:3

In dieser Begegnung sahen die Zuschauer eine Partie, die für die Hausherren zunächst nach Plan verlief. In der 22. Minute brachte Ebrima Ceesay die SGM Höllbach mit 1:0 in Führung und sorgte für großen Jubel am Spielfeldrand. Doch der FC Kirchheim/Teck bewies eine tolle Moral und schüttelte sich nur kurz. In der 29. Minute markierte Jason Owusu den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Die Gäste nutzten das Momentum und drehten das Spiel noch vor der Pause komplett, als David Malbasic in der 36. Minute zur 1:2-Führung traf. Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Kirchheim für die Vorentscheidung: Erneut war es Jason Owusu, der in der 48. Minute zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer den 1:3-Endstand besiegelte. Höllbach bemühte sich zwar in der Folge, fand aber keine spielerischen Mittel mehr gegen die stabil stehende Defensive der Gäste.

SF Dettingen/Teck – TV Bempflingen 2:6

Ein wahres Schützenfest bekamen die Fans in Dettingen zu sehen, allerdings mit dem besseren Ende für die Gäste aus Bempflingen. Den Auftakt machte Jan Hermann, der den TV Bempflingen in der 11. Minute mit 0:1 in Front brachte. Nur wenig später unterlief Luka Bräuning in der 18. Minute ein unglückliches Eigentor zum 0:2, was die Dettinger sichtlich aus dem Konzept brachte. In der 35. Minute erhöhte Kilian Tönnies auf 0:3, bevor Dominik Fuchs in der 57. Minute sogar das 0:4 nachlegte. Dettingen gab sich jedoch nicht auf und kam durch Justin Hartung in der 65. Minute zum 1:4-Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt jedoch nicht lange, denn Dominik Kammerer stellte in der 77. Minute auf 1:5. In der Schlussphase schraubte erneut Dominik Fuchs das Ergebnis in der 85. Minute auf 1:6 hoch. Den Schlusspunkt zum 2:6-Endstand setzte Gabriel Müller tief in der Nachspielzeit in der 93. Minute (90.+3).

TSV Oberensingen II – TSV Harthausen 1:4

In Oberensingen entwickelte sich eine Partie, die lange Zeit offen war, bevor die Gäste in der Schlussphase ihre Klasse ausspielten. Jan Towarnicki brachte den TSV Harthausen in der 22. Minute mit 0:1 in Führung, doch die Reserve der Oberensinger antwortete prompt. In der 29. Minute markierte Joshua Schiettinger den Ausgleich zum 1:1. Bis weit in die zweite Halbzeit blieb das Ergebnis stabil, doch in der 65. Minute wurde es hektisch: Nach einem Foulspiel im Strafraum behielt Dino Dzakmic die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter souverän zur 1:2-Führung für Harthausen. Dieser Treffer wirkte wie ein Wirkungstreffer für die Hausherren. In der 73. Minute erhöhte Rohat Altintas auf 1:3, und nur drei Minuten später, in der 76. Minute, machte Laurent Shkodra mit dem Tor zum 1:4-Endstand den Deckel auf die Partie.

TSV Neckartailfingen – TSV Altdorf 5:2

In Neckartailfingen bekamen die Fans ein Spiel mit viel Dramatik und einer turbulenten Schlussphase geboten. Die Hausherren schienen die Partie nach Toren von Florian Schwierz in der 19. Minute, Alexandros Koroutzidis in der 43. Minute und Pascal Wolfer in der 53. Minute beim Stand von 3:0 bereits sicher im Griff zu haben. Doch Altdorf bewies ein riesiges Kämpferherz und kämpfte sich durch Adrian Höhn in der 73. Minute und Marlon Kaiser in der 78. Minute auf 3:2 heran. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, und Altdorf drängte auf den Ausgleich. Erst in der Schlussminute erlöste erneut Florian Schwierz in der 90. Minute sein Team mit dem Treffer zum 4:2. Tief in der Nachspielzeit, in der 95. Minute (90.+5), markierte Fatmir Sylaj schließlich den Endstand zum 5:2, der deutlicher klingt, als das Spiel in der Endphase tatsächlich war.

FV 09 Nürtingen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 1:7

In Nürtingen erlebten die Zuschauer einen Blitzstart der Gäste, der die Partie fast schon nach zehn Minuten entschied. Tom Schlatter eröffnete bereits in der 3. Minute zum 0:1, gefolgt von Fabian Weber in der 4. Minute (0:2) und Dominik Despot in der 8. Minute (0:3). Die SGEH spielte sich in einen Rausch, und erneut Tom Schlatter erhöhte in der 35. Minute auf 0:4. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter: Fabian Weber markierte in der 52. Minute das 0:5, und Tom Schlatter machte in der 54. Minute mit seinem dritten Treffer das 0:6 perfekt. Den Ehrentreffer für Nürtingen erzielte Iurii Kotiukov in der 66. Minute per Handelfmeter zum 1:6. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte schließlich Konrad Korsos in der 79. Minute mit dem Tor zum 1:7-Endstand.

TV Neidlingen – SGM Owen Unterlenningen 3:0

Der TV Neidlingen lieferte vor heimischer Kulisse eine konzentrierte und disziplinierte Vorstellung ab. In der 14. Minute stellte Nils Faustmann die Weichen auf Sieg, als er einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung verwandelte. In der Folge kontrollierte Neidlingen das Geschehen, versäumte es aber zunächst, frühzeitig nachzulegen. Erst in der 70. Minute sorgte Christian Kuch mit dem Treffer zum 2:0 für etwas Beruhigung auf den Rängen. Den endgültigen Schlusspunkt setzte erneut Nils Faustmann, der in der 88. Minute seine Nervenstärke vom Punkt unter Beweis stellte und einen weiteren Foulelfmeter zum 3:0-Endstand im Netz unterbrachte. Die Spielgemeinschaft aus Owen und Unterlenningen fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die gut gestaffelte Defensive der Neidlinger.

VfB Neuffen – TSV Grafenberg 2:0

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich im Spadelsberg ein intensives Duell. Der VfB Neuffen erwischte einen Start nach Maß und ging in der 11. Minute durch Tim Sternemann mit 1:0 in Führung. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten in der 35. Minute durch Jona Kirchner auf 2:0. Turbulent wurde es im zweiten Durchgang: In der 52. Minute sah Louis Polenz die Gelb-Rote Karte, was den VfB für den Rest der Partie in Unterzahl schwächte. Grafenberg versuchte nun mit aller Macht, die numerische Überlegenheit zu nutzen, doch die Neuffener Abwehr kämpfte leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden. Mit viel Geschick und einer geschlossenen Mannschaftsleistung verteidigte der VfB den Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte einen emotionalen Heimsieg.

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Kreisliga A3:

TV Deggingen – TSGV Albershausen 6:0

In Deggingen erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Machtdemonstration der Hausherren, die von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrem Heimsieg aufkommen ließen. Den Torreigen eröffnete Jan Grill bereits in der 10. Minute, als er goldrichtig stand und zum 1:0 einnetzte. Nur wenig später schlug die Stunde von Dominik Dzirson, der die Führung mit einem Doppelschlag in der 14. Minute auf 2:0 und in der 26. Minute auf 3:0 ausbaute. Damit war die Vorentscheidung bereits vor der Pause gefallen. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Degginger etwas ruhiger angehen, blieben aber brandgefährlich. Julian Maurer schraubte das Ergebnis in der 64. Minute auf 4:0, bevor Florian Schif in der 79. Minute das 5:0 nachlegte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige, aber souveräne Partie setzte Matthis Weis tief in der Nachspielzeit in der 91. Minute (90.+1) zum 6:0-Endstand.

SC Uhingen – TSV Eschenbach 2:1

In Uhingen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der vor allem durch seine Spannung in der Schlussphase lebte. Die Gastgeber erwischten den etwas besseren Start und belohnten sich kurz vor der Halbzeitpause: In der 42. Minute erzielte Felice Franza die viel umjubelte 1:0-Führung. Eschenbach bewies jedoch Moral und kam nach dem Seitenwechsel immer besser in die Zweikämpfe. In der 67. Minute war es schließlich Hansjörg Aust, der den Ausgleich zum 1:1 markierte und die Partie wieder völlig offen gestaltete. Als sich viele Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, setzte der SC Uhingen den entscheidenden Nadelstich. In der 84. Minute behielt Miray Öcal im Strafraum die Nerven und erzielte den Treffer zum 2:1-Sieg, den die Uhinger mit viel Leidenschaft über die Zeit verteidigten.

FTSV Kuchen – TV Altenstadt 2:2

Was für eine Willensleistung in Kuchen! Die Gäste vom TV Altenstadt schienen die Partie lange Zeit fest im Griff zu haben. Kurz vor der Pause brachte Ekrem Hodžić sein Team in der 40. Minute mit 0:1 in Front, und als Erjon Mehmetaj direkt nach dem Wiederanpfiff in der 48. Minute auf 0:2 erhöhte, rechneten nur noch wenige mit einem Comeback der Hausherren. Doch der FTSV Kuchen gab sich nie auf und startete eine furiose Schlussphase. Innerhalb von nur zwei Minuten drehten sie die Stimmung im Stadion: Zuerst verkürzte Falco Rösch in der 73. Minute auf 1:2, bevor Fynn Kloß in der 75. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 erzielte. In der hitzigen Nachspielzeit wurde es noch einmal emotional, als Hasbi Aslan vom TV Altenstadt in der 90. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde, am Unentschieden änderte dies jedoch nichts mehr.

SSV Göppingen – TSV Wäschenbeuren 0:3

Der TSV Wäschenbeuren lieferte beim SSV Göppingen eine abgeklärte Vorstellung ab. Die Gäste erwischten einen Blitzstart, als Lukas Fuchs bereits in der 2. Minute zur frühen 0:1-Führung traf. Es hätte für die Göppinger noch dicker kommen können, doch Sven Lechleitner vergab in der 21. Minute die große Chance, die Führung per Elfmeter vorzeitig auszubauen. So blieb die Partie lange Zeit eng, bis Wäschenbeuren in der Schlussviertelstunde den Sack endgültig zumachte. Erneut war es Lukas Fuchs, der in der 75. Minute zur Stelle war und auf 0:2 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Marcel Lechleitner, der in der 88. Minute seine Nervenstärke unter Beweis stellte und einen Foulelfmeter souverän zum 0:3-Endstand verwandelte.

KSG Eislingen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:1

In Eislingen sahen die Zuschauer eine taktisch geprägte Begegnung, in der beide Abwehrreihen über weite Strecken diszipliniert agierten. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, nahm die Partie nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. Die Gäste der SG Bad Überkingen/Hausen gingen in der 50. Minute durch Luca Vincent Marchetti mit 0:1 in Führung. Eislingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte spielerische Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste. Die Bemühungen wurden in der 69. Minute belohnt, als Efkan Kirdar den Ball zum 1:1-Ausgleich im Netz unterbrachte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams den Siegtreffer, doch letztlich blieb es bei einer Punkteteilung, mit der wohl beide Seiten leben können.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – 1. FC Rechberghausen 4:0

Vor 170 Zuschauern präsentierte sich die SG Jebenhausen/Bezgenriet als spielbestimmende Kraft. Den Grundstein für den Heimsieg legte Julian Rittel, der in der 26. Minute die 1:0-Führung erzielte. Rechberghausen hielt lange Zeit dagegen und versuchte, über Konter zum Erfolg zu kommen, doch die Defensive der Hausherren stand sicher. Erst in der Schlussphase brachen bei den Gästen alle Dämme. Marc Hartmann erhöhte in der 75. Minute auf 2:0, bevor Orhan Kalayci in der 83. Minute das 3:0 nachlegte. Den Schlusspunkt unter einen gelungenen Fußballnachmittag setzte Tilo Stolle in der 87. Minute mit dem Treffer zum deutlichen 4:0-Endstand.

TSV Ottenbach – VfR Süßen 2:0

In Ottenbach entwickelte sich ein klassisches Kampfspiel, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Die Hausherren bewiesen jedoch die größere Effizienz vor dem Tor. In der 25. Minute war es Tobias Denk, der eine Unachtsamkeit in der Süßener Hintermannschaft ausnutzte und den TSV Ottenbach mit 1:0 in Führung brachte. Süßen bemühte sich im weiteren Verlauf zwar um den Ausgleich, fand aber keine spielerischen Mittel gegen die gut gestaffelte Ottenbacher Abwehr. Als die Gäste in der Schlussminute alles nach vorne warfen, wurden sie eiskalt ausgekontert: Fabrizio Di Liberto markierte in der 90. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit die volle Punkteausbeute.

SV Croatia 2012 Geislingen – SV Ebersbach/Fils II 11:1

Was sich in Geislingen vor 207 Zuschauern abspielte, sprengt fast den Rahmen eines normalen Spielberichts – es war eine Galavorstellung der kroatischen Elf. Besonders Mihael Kepic erwischte einen geschichtsträchtigen Tag und erzielte insgesamt vier Treffer (26., 30., 38., 55.). Die Torfolge im Detail: Mateo Zelic eröffnete in der 4. Minute zum 1:0, gefolgt von Adrijan Karanfilovski in der 7. Minute (2:0). Nach dem Hattrick von Kepic zum 5:0 trug sich auch Mohamad Dhainy in der 36. Minute in die Torschützenliste ein. In der zweiten Halbzeit ging das Scheibenschießen weiter: Robert Kljajić verwandelte in der 76. Minute einen Handelfmeter zum 9:0. Den Ehrentreffer für die Ebersbacher Reserve erzielte Fabian Bauer in der 80. Minute zum 9:1, doch Croatia antwortete postwendend. Erneut Adrijan Karanfilovski in der 82. Minute, Noel Koritnik ebenfalls in der 82. Minute und schließlich wieder Mateo Zelic in der 90. Minute schraubten das Ergebnis auf den unfassbaren Endstand von 11:1.

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