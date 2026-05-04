Nellingen mit 10:0, AC Catania siegt 7:0, Croatia Geislingen mit 11:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Oberesslingen sahen die 100 Zuschauer eine Partie, die vor allem von der taktischen Disziplin und zwei bärenstarken Abwehrreihen geprägt war. Über die gesamten 90 Minuten schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Sowohl der VfB als auch der TSV Deizisau agierten aus einer gesicherten Defensive heraus und legten den Fokus darauf, den ersten Fehler zu vermeiden. Da keine der Mannschaften das letzte Risiko einging, blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden, mit dem beide Seiten aufgrund der stabilen Defensivleistung letztlich leben können.
In Unterboihingen entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem die Hausherren den besseren Start erwischten. Bereits in der 12. Minute markierte Sebastian Albrecht die viel umjubelte 1:0-Führung für den TV Unterboihingen. Die Gäste aus Wendlingen brauchten eine Weile, um sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, kamen aber mit viel Elan aus der Kabine. In der 56. Minute war es schließlich Max Cavallo, der die Nerven behielt und einen Foulelfmeter souverän zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide, doch die Heimelf bewies Moral: In der 64. Minute war Jannik Schmid zur Stelle und erzielte den Treffer zum 2:1-Endstand, den die Unterboihinger mit viel Leidenschaft über die Zeit verteidigten.
Die Zuschauer in Altbach erlebten eine packende Begegnung mit wechselnden Führungen. Zunächst brachte Jack Ross den SC Altbach in der 34. Minute mit 1:0 in Front. Doch die TSG Esslingen antwortete noch vor der Pause eindrucksvoll: Eray Gercekdogan drehte die Partie mit einem Doppelschlag in der 41. Minute (1:1) und der 44. Minute (1:2) komplett zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Altbach den Druck und wurde für seine Bemühungen belohnt. In der 53. Minute gab es Strafstoß für die Hausherren, den Emre Yildirim sicher zum 2:2-Endstand verwandelte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung.
In Nellingen bekamen die Fans eine regelrechte Offensiv-Gala zu sehen, bei der die Hausherren über die gesamte Spielzeit hinweg gnadenlos effektiv agierten. Den Torreigen eröffnete Felix Gentner in der 16. Minute mit dem 1:0, bevor er in der 25. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Dominik Bühler schraubte das Ergebnis in der 38. Minute auf 3:0. Nach dem Wechsel ging der Wirbel weiter: Ein unglückliches Eigentor von Moritz Ziegele in der 51. Minute (4:0) leitete eine bittere Phase für Plochingen ein. Erneut Dominik Bühler mit einem Doppelschlag in der 53. Minute (5:0) und der 57. Minute (6:0) sorgte für klare Verhältnisse. In der Schlussphase kannten die Nellinger kein Erbarmen: Blend Rusinovic traf in der 75. Minute (7:0) und der 84. Minute (8:0), ehe Meriton Elezaj in der 88. Minute (9:0) und Luka Ivankovic in der 90. Minute den zweistelligen 10:0-Endstand perfekt machten.
Der TB Ruit lieferte vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung ab und ließ der Reserve aus Neuhausen kaum Luft zum Atmen. Bereits in der 8. Minute stellte Jannik Ehrmeier die Weichen auf Sieg und erzielte das 1:0. Danach schlug die Stunde von Hariz Dzaferi, der mit zwei Treffern in der 25. Minute (2:0) und der 43. Minute (3:0) noch vor der Halbzeit für die Vorentscheidung sorgte. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Lukas Würschum in der 48. Minute (45.+3) sogar das 4:0 nach. Im zweiten Durchgang schaltete Ruit einen Gang zurück, blieb aber dominant. Den Schlusspunkt setzte Jacob Lausterer in der 57. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.
In Notzingen sahen die Fans ein Spiel, das die Hausherren von Beginn an kontrollierten. Ohne den Gästen aus Sirnau eine echte Chance zu lassen, kombinierte sich der TSV immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Elias Panknin eröffnete den Abend mit dem Treffer zum 1:0, woraufhin Felix Bosch die Führung auf 2:0 ausbaute. Notzingen blieb hungrig und erhöhte durch Patrick Sipp auf 3:0. Die Eintracht aus Sirnau fand kaum Mittel gegen die gut organisierte Heimelf, die durch Luka Calusic auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige, aber fair geführte Partie setzte erneut Felix Bosch, der mit seinem zweiten Tor des Tages den 5:0-Heimsieg endgültig besiegelte.
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