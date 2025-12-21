Nele Germann vom TuSpo Beilstein ist eine „Fußballheldin“ Teaser EHRENAMT: +++ Mit einer kleinen Frage fing alles an. Nun ist Nele Germann vom TuSpo Beilstein als „Fußballheldin“ im jungen Ehrenamt vom Kreisfußballausschuss Dillenburg ausgezeichnet worden +++

Greifenstein-Beilstein. Alles begann mit einer eher unverfänglichen Frage von Ralph Becker: Ob sie sich vorstellen könne, einmal die Woche Getränke für das frisch renovierte Sporthaus zu ordern, wurde Nele Germann vor knapp drei Jahren vom damals wie heute für die Fußballsparte zuständigen Abteilungsleiter beim TuSpo „Nassau“ Beilstein gefragt. Nach kurzer Bedenkzeit sagte sie zu. Heute ist die 20-Jährige selbst Mitglied im geschäftsführenden Vorstand – und das Sportheim ihre zweite Heimat. Für ihr weitreichendes Engagement wurde Nele Germann nun als „Fußballheldin“ im jungen Ehrenamt vom Kreisfußballausschuss Dillenburg ausgezeichnet.