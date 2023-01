Neicu wechselt von Rot Weiss Ahlen an die Förde

Dan Neicu ist 20 Jahre jung und Abwehrspieler, der meist auf der linken Seite eingesetzt wird. "Ich kann aber auch Innenverteidiger oder Linksaußen spielen", sagt der junge Rumäne. Geschäftsführer-Sport Christian Jürgensen ist zufrieden: "Er hat sich zwei Tage lang im Training gezeigt und uns mit seiner Physis beeindruckt. Ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, auf den wir uns freuen. Er ist Linksfuß, genau so ein Profil haben wir gesucht."

Trotz seiner Jugend hat Neicu schon eine Menge erlebt. Als Neunjähriger wurde er in seiner Heimat in der Fußball-Akademie von Rumäniens Fußball-Idol Gheorghe Hagi ausgebildet. Er spielte in Rumänien für Farul Constanta am Schwarzen Meer.

Mit 14 Jahren ging es nach Deutschland, wo er in der Jugend unter anderem für die Stuttgarter Kickers, Waldhof Mannheim und den SGV Freiberg spielte. Seine erste Herren-Station absolvierte der Abwehrspieler beim Regionalligisten FC Mauerwerk in Wien.