Nehren will vierten Rang festigen, Schwenningen auswärts gefordert

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SV Nehren geht mit breiter Brust in dieses Nachholspiel. Der 1:0-Auswärtssieg bei SG Empfingen war ein Ergebnis mit Wucht, weil er nicht nur drei Punkte brachte, sondern auch ein Zeichen im Rennen um die Spitzenplätze setzte. Mit 49 Punkten steht Nehren auf Rang vier und kann mit einem weiteren Erfolg noch näher an SV Zimmern und SG Empfingen heranrücken. Gerade im oberen Tabellenfeld zählt jetzt jede Gelegenheit doppelt. Ein Nachholspiel zu Hause ist deshalb keine Nebensache, sondern eine Einladung, die eigene starke Saison noch weiter aufzuwerten.

BSV 07 Schwenningen kommt dagegen mit einem Spiel, das noch nachhallt. Beim 1:1 in Pfullingen rettete die Mannschaft trotz einer Roten Karte in der 60. Minute noch einen Punkt und zeigte Widerstandskraft. Mit 39 Punkten ist der Abstand nach oben noch nicht gewaltig, aber auch nicht klein genug für Leichtsinn. Ein Sieg in Nehren würde den Blick der Gäste plötzlich wieder deutlich freundlicher machen. Für die Gastgeber ist es die Chance, den Platz in der Spitzengruppe zu untermauern. Für Schwenningen ist es ein Spiel gegen das Verharren im Mittelfeld. Genau daraus entsteht Spannung.