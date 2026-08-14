"Nehmen viel Rückenwind aus unserem ersten Spiel mit"

– Foto: Volkhard Patten

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig trifft der Tabellensiebte BSC Acosta auf den sechstplatzierten FSV Schöningen II. Beide Mannschaften haben ihr erstes Saisonspiel gewonnen. Während Acosta nach der Pokalniederlage unter der Woche zurück in die Erfolgsspur will, reist Schöningen mit dem Rückenwind des 2:1 in Hondelage an.

Die Mannschaft von Uwe Stucki musste am Mittwoch allerdings einen Rückschlag hinnehmen. In der zweiten Runde des Bezirkspokals unterlag Acosta beim KSV Vahdet Salzgitter mit 0:4. Die Niederlage soll für die Liga schnell abgehakt werden. „Wir müssen schnell die Niederlage vom Mittwoch abhaken und an die gute Leistung vom Spiel in Lamme anknüpfen“, sagt Stucki.

Acosta gewann zum Saisonstart beim TSV Germania Lamme mit 2:1 und steht damit nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten auf Rang sieben. Schöningen II setzte sich ebenfalls auswärts durch und gewann beim MTV Hondelage mit 2:1. Der Aufsteiger liegt damit nach dem ersten Spieltag auf Platz sechs.

Stucki muss das Personal neu ordnen

Personell erwartet Acosta Veränderungen. „Personell werden einige Spieler wieder zurückkehren. Andererseits müssen wir sehen, wie schwer die Verletzungen der ausgewechselten Spieler sind“, erklärt Stucki. Welche Formation am Sonntag auflaufen wird, ist damit noch offen. „Es bleibt spannend, wie wir das Personalpuzzle lösen können.“

Schöningens Trainer Florian Achilles sieht seine Mannschaft trotz des erfolgreichen Auftakts in der Außenseiterrolle. „Acosta ist eine starke Mannschaft mit einer guten Mischung aus Landesliga- und gestandenen Bezirksligaspielern. Ich erwarte, dass sie sehr kompakt auftreten und uns nur wenige Räume anbieten werden. Für mich sind sie in diesem Spiel der klare Favorit.“

Gleichzeitig verweist Achilles auf die Leistung seiner Mannschaft beim 2:1 in Hondelage: „Wir nehmen aber viel Rückenwind aus unserem ersten Spiel gegen Hondelage mit. Neben dem Sieg waren dort schon viele gute Ansätze zu sehen. Darauf wollen wir aufbauen.“

Der Aufsteiger will dabei eine klare Linie verfolgen. „Wir werden uns gegen Acosta auf keinen Fall verstecken, wollen mutig auftreten und dann schauen, was für uns möglich ist“, sagt Achilles.