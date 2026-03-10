"Nehmen jeden Gegner ernst"

– Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken könnte am Mittwoch mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den in Auflösung steckenden Ex-Bundesligisten Borussia Neunkirchen (19 Uhr, Kunstrasen am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) bis auf Platz Fünf in der Schröder-Saarlandliga vorrücken. Hasborn (zwei Punkte mehr) und Schwalbach (ein Zähler Vorsprung) liegen in unmittelbarer Schlagdistanz. Trainer Sammer Mozain warnt aber davor, das Spiel gegen den auf Rang 13 liegenden Gast auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir werden sie so ernst wie alle anderen Gegner nehmen, das verlangt schon allein der Respekt vor denjenigen, die sich jetzt bei Neunkirchen Woche für Woche stellen und teils hohe Niederlagen kassieren. Aber es geht bei Null los, sie haben sich zuletzt ja auch verbessert, wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen, das könnte dann auch ein böses Erwachen geben. Außerdem fehlen einige, so dass die zuletzt erfolgreiche Mannschaft nicht beginnen kann, aber wir haben genug Spieler, die das gleiche Niveau haben und deshalb nun rein kommen", sagte der Trainer am Dienstag. Neben Gibriel Darkaoui, der schon die letzten Spiele fehlte, muss Dylan Sodji ersetzt werden, der beim jüngsten Remis bei den Sportfreunden Köllerbach in derr Schlussminute vom Platz flog. Außerdem fehlen Luca Behr, Leo Sahin (der nach seiner frühen Auswechslung in Köllerbach noch geschont wird) und Niklas Schiller, der mit der Uni unterwegs ist.