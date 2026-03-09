"Nehmen den Punkt gerne mit" - Punkteteilung im Derby

m Derby zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem SV Eintracht Nordhorn gab es keinen Sieger. Beide Mannschaften trennten sich mit 1:1. Damit sind die Teams nun auch tabellarisch direkte Nachbarn: Nordhorn steht mit einem Punkt mehr und zwei Spielen weniger auf Rang sieben, Schüttorf folgt dahinter auf Platz acht.
Die Partie verlief zunächst ausgeglichen, wobei Schüttorf seinen Matchplan konsequent umsetzte. Co-Trainer Dennis Große Vennekate erklärte nach der Begegnung: „Unser Plan ist heute voll aufgegangen. Wir standen etwas tiefer und wollten immer wieder mit langen Bällen hinter die letzte Linie kommen. Gerade in der ersten Halbzeit hat das sehr gut funktioniert und wir hatten einige gefährliche Situationen.“
Tore fielen jedoch erst nach der Pause. Zunächst gingen die Gäste aus Nordhorn in der 64. Minute durch Neuzugang und Joker Miles Rice mit 1:0 in Führung. Schüttorf ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und schlug nur wenige Minuten später zurück. Leonhard Klümper traf in der 72. Minute per direkt verwandeltem Freistoß zum Ausgleich.
Große Vennekate zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Trotz weniger Ballbesitz hatten wir tendenziell auch im zweiten Durchgang die besseren Torchancen und Möglichkeiten, das Spiel noch zu gewinnen.“
Am Ende blieb es beim Unentschieden. Für Schüttorf, das zuvor zwei Niederlagen hinnehmen musste, ist der Punktgewinn ein kleiner Erfolg. Außerdem revanchierte man sich damit für die 1:4-Hinspielpleite „Die Jungs haben den Matchplan sehr diszipliniert umgesetzt und wurden von Patrick sehr gut eingestellt. Gegen einen starken Gegner nehmen wir den Punkt gerne mit“, so Große Vennekate.
Für Nordhorn ist es hingegen bereits das dritte Unentschieden in Serie und man tritt ein wenig auf der Stelle. Weiter geht es für die Eintracht dann am Samstag gegen Papenburg. Ein absolutes Spitzenspiel. Schüttorf reist einen Tag später zum SV Bevern und will den nächsten Titelanwärter ärgern.