"Nehmen den Punkt gerne mit" - Punkteteilung im Derby

– Foto: Detlev Drobeck

m Derby zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem SV Eintracht Nordhorn gab es keinen Sieger. Beide Mannschaften trennten sich mit 1:1. Damit sind die Teams nun auch tabellarisch direkte Nachbarn: Nordhorn steht mit einem Punkt mehr und zwei Spielen weniger auf Rang sieben, Schüttorf folgt dahinter auf Platz acht.

Die Partie verlief zunächst ausgeglichen, wobei Schüttorf seinen Matchplan konsequent umsetzte. Co-Trainer Dennis Große Vennekate erklärte nach der Begegnung: „Unser Plan ist heute voll aufgegangen. Wir standen etwas tiefer und wollten immer wieder mit langen Bällen hinter die letzte Linie kommen. Gerade in der ersten Halbzeit hat das sehr gut funktioniert und wir hatten einige gefährliche Situationen.“

Tore fielen jedoch erst nach der Pause. Zunächst gingen die Gäste aus Nordhorn in der 64. Minute durch Neuzugang und Joker Miles Rice mit 1:0 in Führung. Schüttorf ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und schlug nur wenige Minuten später zurück. Leonhard Klümper traf in der 72. Minute per direkt verwandeltem Freistoß zum Ausgleich. Große Vennekate zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Trotz weniger Ballbesitz hatten wir tendenziell auch im zweiten Durchgang die besseren Torchancen und Möglichkeiten, das Spiel noch zu gewinnen.“