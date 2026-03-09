Neheim und Olpe zurück in der Erfolgsspur – Top-Teams siegen glanzlos

Im Kampf um die Meisterschaft marschieren Germania Salchendorf und der SuS Bad Westernkotten weiterhin im Gleichschritt. Salchendorf zwang den SuS Langscheid/Enkhausen dank des Treffers von Thomas Klöckner (54.) in die Knie, während Bad Westernkotten dem Tabellenführer nach dem 2:0-Auswärtssieg beim TuS Sundern weiterhin dicht auf den Fersen bleibt. Marvin Schumacher (35.) und Philipp Köster (72.) schossen den Sieg für die Schwarz-Gelben heraus.
Langscheid/Enkhausen brachte den Ligaprimus aus Salchendorf aber an seine Grenzen, wie Trainer Mike Brado einräumt. "Es war kein gutes Spiel von uns. Langscheid/Enkhausen war der erwartet schwere Gegner und hat die Räume sehr eng gemacht. Wir hatten kaum Ideen, sie zu bespielen", so der 38-Jährige in der "Siegener Zeitung". Sein Gegenüber Alexander Bruchhage, dessen Mannschaft nach einer Notbremse ab der 55. Minute in Unterzahl spielte, haderte mit dem Ausgang des Spiels. "Die Niederlage ist vollkommen unnötig und unverdient. Trotz der Unterzahl hätten wir mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Meine Mannschaft hat eine klasse Leistung und Einstellung gezeigt, auch in Unterzahl Fußball gespielt und sich Chancen erarbeitet. Leider haben uns zwei Minuten um den Lohn unserer Arbeit gebracht", so Bruchhage bei "match-day.de".
Drei Teams feierten im dritten Anlauf den ersehnten ersten Sieg im Pflichtspieljahr 2026. Der SC Neheim, der am vergangenen Wochenende noch beim 1:1 beim USC Altenautal enttäuscht hatte, fand eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur und schlug den SV Hohenlimburg 10 im Verfolgerduell klar mit 3:0. Deutlicher machte es nur die SpVg Olpe, die den TSV Weißtal mit einem 0:4 auf die Heimreise schickte. Der Aufsteiger hat den Jahresauftakt mit der dritten Pleite im dritten Spiel nun endgültig in den Sand gesetzt und muss den Blick fortan wieder nach unten richten, hat aber sieben Punkte Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Am nächsten Spieltag steht das Derby gegen Salchendorf vor der Brust. Die dritte Mannschaft im Bunde ist der SV Schmallenberg/Fredeburg, der dank eines frühen Treffers von Visar Rama (5.) letztlich einen knappen 1:0-Heimerfolg über den USC Altenautal bejubeln durfte.
Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt verpassten derweil RW Erlinghausen und der SC Drolshagen, die sich im direkten Aufeinandertreffen im Hans-Watzke-Stadion nur 1:1 trennten. Diesen Punkt bezahlte RWE aber teuer, da Anil Namik Ekinci nach einem Zweikampf mit einer Werbebande kollidierte, sich schwer am Oberkörper verletzte und von einem Rettungswagen abgeholt werden musst. Erlinghausen und Drolshagen verpassten somit den erhofften Befreiungsschlag, genauso wie der FC Lennestadt, der nach dem 1:1 gegen den BSV Menden weiterhin auf einem Abstiegsplatz verharrt. Das gilt auch für den SV 04 Attendorn, der beim Tabellendritten Borussia Dröschede aber keine Chancen auf etwas zählbares hatte (0:3).
20. Spieltag
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr TSV Weißtal - Germania Salchendorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SpVg. 19 Olpe
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - Borussia Dröschede
So., 15.03.26 15:00 Uhr USC Altenautal - BSV Menden
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SC Neheim
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Lennestadt - RW Erlinghausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - TuS Sundern
TuS Sundern – SuS Bad Westernkotten 0:2
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Niels Klüter, Moritz Papendick (74. Louis Orlando), Maximilian Mertin, Phil Schulte Schmale, Laurenz Maria Perschke (66. Max Tillmann), Arne Siewers (74. Oliver Niedbala), Kerim Sam Kahraman (66. Kai Julian Mizel), Fynn Hoheiser, Robin Bönner (50. Niklas Schulte) - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick (88. Leandro Elias Brandenburg), David Wallmeier (66. Leon Berendes), Davin Hense (92. Cedric Mast), Henning Klebolte, Philipp Köster (88. Michael Köller), Marvin Schumacher (79. Lukas Braun) - Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Marcel Kaufmann - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Marvin Schumacher (35.), 0:2 Philipp Köster (72.)
SpVg. 19 Olpe – TSV Weißtal 4:0
SpVg. 19 Olpe: Niklas Luksch, Pascal Gingter, Steffen Freitag (75. Fabian Schulte), Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen (75. Ömer Yilmaz), Kadir Inal (83. Levin Semi Sfar), Fuad Mulic (46. Johannes Ledig), Linus Witzel, Hasan Yildiz (82. Bastian Klein), Jannik Buchen - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Yannik Plachner (48. Ben Lennox Peter), Richard Moh, Philipp Sänger, Louis Zmitko, Lukas Plaum (65. Louis Reinelt), Jasin Abdellaoui, Mats von der Linde (55. Martin Harazim), Paul Merbold (75. Tyler Maxim Siebel), Aimen Aslan (46. Jordie-Maximilian Koch), Elias Werner - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
Schiedsrichter: Nina Werthschulte - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Steffen Freitag (54.), 2:0 Jannik Buchen (60.), 3:0 Johannes Ledig (63.), 4:0 Johannes Ledig (81.)
Germania Salchendorf – SuS Langscheid/Enkhausen 1:0
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (94. Max Bauer), Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (73. Marcel Rigau Badenas), Fynn Werthenbach, Gezim Berisha (81. Moritz Klass), Leon Palaj (65. Noel Ben Arfaoui), Tim Luca Zimpel - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli, Riad Xhaka, Bartek Maik Dybiec (92. Osman Albayrak), Davin-Jay Emde, Marcelo Costa Rebelo, Patrick Nettesheim (86. Ibrahima Camara), Max Schamoni, Georgios Kiriakidis (69. Orcun Akpinar), Lukas Kessler (62. Pasquale Curcio), Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 131
Tore: 1:0 Thomas Klöckner (54.)
Rot: Davin-Jay Emde (55./SuS Langscheid/Enkhausen/)
SC Neheim – SV Hohenlimburg 3:0
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Francesco Caruso, Joussef Anhari (43. Christopher Ngali), Samet Coskun, Jonas Janetzki, Marvin Figueira Candido (72. Julian Kellermann), Noah Tolle, Merlin Zweimann (16. Evan Suchy), Yatma Wade (85. Niklas Große-Benne), Anas Boukidar (87. Jannis Ritter) - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Amel Balje (46. Denys Masalskyi), Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner (56. Anri Jaiani), Olando Shrouder, Max Zimmermann, Joel Schikora (72. Finn Ehrlich), Emanuel-Lusankueno Dialundama, Emre Yücel (43. Joshua Perea Torres), Berkant Canbulut - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Lukas Buschkotte (Gütersloh) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Marvin Figueira Candido (4.), 2:0 Noah Tolle (45.+8), 3:0 Julian Kellermann (85.)
SV Schmallenberg/Fredeburg – USC Altenautal 1:0
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Mathis Lüttecke, Visar Rama, Dario Petrovic (69. Kevin Lüttecke), Andreas Schütte (84. Mirko Piechaczek), Paul Rickert (46. Alessio Schmidt), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Josemar Manuel (46. Kevin Kloske) (72. Fabio Gorges), Carlos Schöllmann, Moritz Hömberg - Trainer: Merso Mersovski
USC Altenautal: Daniel Mantasl, Simon Diermann, Simon Schmidts (61. Kevin Bielefeld), Timo Becker, Andre Mader, Lukas Agethen, Hasan Kololli (89. Ben Münstermann), Niklas Dunst (61. Lukas Agethen), Tim Atorf, Dario Zimmer (78. Jan Patrik Giefer), Lukas Salmen - Spielertrainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Visar Rama (5.)
FC Lennestadt – BSV Menden 1:1
FC Lennestadt: Niklas Droste, Till Quast, Anes Spago, Moritz Mecklenbrauck, Moritz Färber (56. Peter Vente), Silas Duwe (73. Alim Bilim Belge), Louis Häner, Luke Droste (64. Yunus Emre Kocabas), Lennart Mester, Maxim Gorohov, Laurits Strotmann (90. Christian Schmidt) - Trainer: Alexander Mester - Co-Trainer: Jonas Völmicke - Trainer: Fabian Schmidt
BSV Menden: Phil Pingel, Nils Kraume, Robin Hilberg, Andriy Mostovyi, David Maximilian Maleika (26. Tim Alexander Kießler), Nico Hallmanns, Marek Kulczycki, Awand Aiad Findi, Leonardo De Nardo, Paul-Johan Schmöle, Fabio Huckschlag - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Markus Töpfer - Zuschauer: 116
Tore: 1:0 Lennart Mester (45.), 1:1 Tim Alexander Kießler (53.)
RW Erlinghausen – SC Drolshagen 1:1
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci (77. Philipp Karl Hachmann), Malte Kriesche, Valton Kodra, Fynn Meyer, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer (85. Oliver Gutzeit), Sven Nartikoev, Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf (67. Karl Aßhauer) - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
SC Drolshagen: Lukas Ruegenberg, Yasin Aktas (12. Tunahan Gökce), Emir Kukavica (90. Edwin Morasch), Jan Klingenspohr, Oliver Weuste, Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, David Jung (46. Ioannis Karasaridis), Raul Bauer, Pascal Neumann, Volkan Yilmaz (73. Kaan-Hasan Yilmaz) - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Jonas Vienhues - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Pascal Raulf (20.), 1:1 Raul Bauer (45.+3)
Borussia Dröschede – SV 04 Attendorn 3:0
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz (56. Tim Finkhaus), Simon Bank, Bruno Falcone, Bircan Calik, Nikolas Friedberg, Joao Filipe da Silva Macedo, Dency Ebagua (78. Erik Otto), Emre Atuk (63. Talha Özkan), Dominik Urumis (71. Raphael Gräßer), Szymon Jaroslaw Utrata (85. Nicolas Külpmann) - Trainer: Ercan Linke
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro (85. Xhevat Belegu), Sead Balic, Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Jannik Lenninger, Marvin Annen (75. Timo Gaertner), Nick Heimes, Levin Arens, Yunus Can Karanfil, Lejf Kaden - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Damian Kliegel - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Simon Bank (16.), 2:0 Nikolas Friedberg (16.), 3:0 Szymon Jaroslaw Utrata (22.)