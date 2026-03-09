Neheim und Olpe zurück in der Erfolgsspur – Top-Teams siegen glanzlos

Keinen Sieger gab es zwischen dem FC Lennestadt und dem BSV Menden. – Foto: Matthias Reinhardt

Im Kampf um die Meisterschaft marschieren Germania Salchendorf und der SuS Bad Westernkotten weiterhin im Gleichschritt. Salchendorf zwang den SuS Langscheid/Enkhausen dank des Treffers von Thomas Klöckner (54.) in die Knie, während Bad Westernkotten dem Tabellenführer nach dem 2:0-Auswärtssieg beim TuS Sundern weiterhin dicht auf den Fersen bleibt. Marvin Schumacher (35.) und Philipp Köster (72.) schossen den Sieg für die Schwarz-Gelben heraus.

Langscheid/Enkhausen brachte den Ligaprimus aus Salchendorf aber an seine Grenzen, wie Trainer Mike Brado einräumt. "Es war kein gutes Spiel von uns. Langscheid/Enkhausen war der erwartet schwere Gegner und hat die Räume sehr eng gemacht. Wir hatten kaum Ideen, sie zu bespielen", so der 38-Jährige in der "Siegener Zeitung". Sein Gegenüber Alexander Bruchhage, dessen Mannschaft nach einer Notbremse ab der 55. Minute in Unterzahl spielte, haderte mit dem Ausgang des Spiels. "Die Niederlage ist vollkommen unnötig und unverdient. Trotz der Unterzahl hätten wir mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Meine Mannschaft hat eine klasse Leistung und Einstellung gezeigt, auch in Unterzahl Fußball gespielt und sich Chancen erarbeitet. Leider haben uns zwei Minuten um den Lohn unserer Arbeit gebracht", so Bruchhage bei "match-day.de".

Neheim, Olpe und Dröschede siegen klar

Drei Teams feierten im dritten Anlauf den ersehnten ersten Sieg im Pflichtspieljahr 2026. Der SC Neheim, der am vergangenen Wochenende noch beim 1:1 beim USC Altenautal enttäuscht hatte, fand eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur und schlug den SV Hohenlimburg 10 im Verfolgerduell klar mit 3:0. Deutlicher machte es nur die SpVg Olpe, die den TSV Weißtal mit einem 0:4 auf die Heimreise schickte. Der Aufsteiger hat den Jahresauftakt mit der dritten Pleite im dritten Spiel nun endgültig in den Sand gesetzt und muss den Blick fortan wieder nach unten richten, hat aber sieben Punkte Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Am nächsten Spieltag steht das Derby gegen Salchendorf vor der Brust. Die dritte Mannschaft im Bunde ist der SV Schmallenberg/Fredeburg, der dank eines frühen Treffers von Visar Rama (5.) letztlich einen knappen 1:0-Heimerfolg über den USC Altenautal bejubeln durfte.