Neheim stoppt Salchendorfs Serie – Menden und RWE verspielen Führungen

Im Spitzenspiel der Landesliga Staffel 2 hat es der SC Neheim verpasst, im direkten Duell auf vier Punkte an Herbstmeister Germania Salchendorf heranzurücken. Stattdessen trennten sich beide Teams 1:1 unentschieden, wodurch die Germanen allerdings erstmals in dieser Saison auf dem eigenen Platz Punkte liegen ließen.
"Unterm Strich war es ein gerechtes Ergebnis. Ich habe ein Spiel zweier guter Mannschaften gesehen, und ich denke, dass wir mit dem Remis besser leben können als Neheim, weil wir den Gegner damit auf Distanz gehalten haben", sagte Salchendorfs Trainer Mike Brado der "Westfalenpost". Spielmacher Tim Zimpel kehrte nach zwei Spielen wieder ins Aufgebot der Salchendorfer zurück und brachte den Titelkandidaten in einem ansprechenden Topspiel kurz nach Anpfiff in Führung (47.), die Neheims Noah Tolle allerdings postwendend ausglich. Daraufhin verpassten beide Mannschaften den Führungstreffer, sodass es am Ende bei der Punkteteilung blieb. "Das war ein richtiges Topspiel. Wir hatten in Summe etwas mehr vom Spiel, sodass vielleicht auch mehr möglich gewesen ist. Allerdings gehörte die letzte Viertelstunde auch Salchendorf, sodass das 1:1 vermutlich in Ordnung geht. Wir haben als erste Mannschaft in Salchendorf gepunktet und eine Top-Leistung gebracht, für die ich den Jungs nur ein Kompliment aussprechen kann", gab sich Neheim-Coach Kevin Hines bei "match-day.de" zufrieden.
Neheim rutschte durch das Remis vorerst auf den fünften Tabellenplatz ab, da der SV Hohenlimburg und der SuS Bad Westernkotten je eine 2:1-Führung über die Zeit brachten. Hohenlimburg holte bei RW Erlinghausen einen 0:1-Rückstand auf, während Bad Westernkotten mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff das Fundament für den Auswärtssieg beim FC Lennestadt legte. Auch Salchendorfs erster Verfolger Borussia Dröschede punktete am Sonntag dreifach und ließ gegen den USC Altenautal (3:0) nichts anbrennen, wodurch die Iserlohner den Abstand zur Tabellenspitze auf fünf Zähler verkürzen konnte.
Hinter dem Verfolger-Quartett um Dröschede (27 Pkt.), Hohenlimburg (26 Pkt.), Bad Westernkotten und Neheim (je 25 Pkt.) rangieren weiterhin die punktgleichen Teams vom TSV Weißtal und von der SpVg Olpe (22 Pkt.). Weißtal hatte mit Kellerkind SV 04 Attendorn keine Probleme und siegte 4:1. Olpe geriet beim Stand von 1:0 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg nach einer halben Stunde in Unterzahl, erhöhte in der 72. Minute aber dennoch auf 2:0. Fünf Minuten später gelang den Hochsauerländern der Anschlusstreffer, doch auf der zweite Platzverweis gegen die Spielvereinigung sollte nichts mehr am Ergebnis ändern.
In bestechender Verfassung zeigt sich aktuell der SuS Langscheid/Enkhausen, der unter Trainer Alexander Bruchhage in der Landesliga angekommen ist. Beim SC Drolshagen setzte sich die Elf vom Sorpesee mit 2:0 durch, ist damit seit acht Spielen ungeschlagen und die formstärkste Mannschaft der Liga. Während Langscheid die 20-Punkte-Marke knacken konnte, verpasste der BSV Menden den selben Sprung ins obere Tabellenmittelfeld. Beim Schlusslicht TuS Sundern verspielten die Hönnestädter eine 2:0-Führung und mussten mit einem 2:2 im Gepäck die Heimreise antreten. Doch auch für den TuS Sundern dürfte der eine Punkt zu wenig für den Kampf um den Klassenerhalt gewesen sein.
15. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SV 04 Attendorn
So., 16.11.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - SC Drolshagen
So., 16.11.25 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - RW Erlinghausen
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - Borussia Dröschede
So., 16.11.25 15:00 Uhr USC Altenautal - TuS Sundern
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - Germania Salchendorf
So., 16.11.25 15:00 Uhr SC Neheim - FC Lennestadt
So., 16.11.25 15:30 Uhr BSV Menden - SpVg Olpe
FC Lennestadt – SuS Bad Westernkotten 1:2
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Till Quast (80. Christian Schmidt), Labinot Shabani (60. Moritz Mecklenbrauck), Yunus Emre Kocabas, Moritz Färber, Silas Duwe, Eliot Zeqiraj (60. Louis Häner), Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Jan Penner, Louis Sprick (90. Lukas Braun), Daniel Bertels (80. Yannick Luis Krause), David Wallmeier, Davin Hense (90. Francesco Pannucci), Phil Mehn, Henning Klebolte, Leon Berendes (68. Marvin Schumacher) - Co-Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Phil Mehn (52.), 0:2 Leon Berendes (57.), 1:2 Alim Bilim Belge (70.)
Germania Salchendorf – SC Neheim 1:1
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Thomas Klöckner (63. Mourice Grohs), Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Gezim Berisha, Leon Palaj (77. Enrico Nuo), Tim Luca Zimpel, Moritz Klass (51. Marcel Rigau Badenas) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald (85. Janik Hülsmann), Francesco Caruso, Christopher Ngali (63. Ivan Tsurkan), Julian Trudewind, Joussef Anhari (73. Merlin Zweimann), Samet Coskun, Jonas Janetzki (95. Hakim Benalou), Noah Tolle, Yatma Wade, Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Rüdiger Hötte - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Anton Friedrich Müller - Zuschauer: 195
Tore: 1:0 Tim Luca Zimpel (47.), 1:1 Noah Tolle (48.)
SpVg Olpe – SV Schmallenberg/Fredeburg 2:1
SpVg Olpe: Tobias Fuchs, Steffen Freitag, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Fuad Mulic, Johannes Ledig, Hasan Yildiz (83. Ömer Yilmaz), Laurin Joel Knieper (61. Kevin Krämer), Jannik Buchen (70. Pascal Gingter) - Trainer: Bayram Celik
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Emil Mersovski, Mathis Lüttecke, Marco Gorges, Visar Rama (77. Timo Schulte), Dario Petrovic, Fabian Mazrekaj, Nils Marek (77. Moritz Hömberg), Kevin Kloske (61. Fabio Gorges), Mirko Piechaczek (69. Michael Lichtenwald), Alessio Schmidt (61. Fabio Habbel) - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Laurin Joel Knieper (25.), 2:0 Hasan Yildiz (72.), 2:1 Marco Gorges (77.)
Gelb-Rot: Fuad Mulic (32./SpVg Olpe/)
Rot: Kevin Krämer (96./SpVg Olpe/Grobes Foulspiel)
TuS Sundern – BSV Menden 2:2
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Oliver Niedbala (50. Laurenz Maria Perschke), Niels Klüter (46. Moritz Papendick), Phil Schulte Schmale, Claas Tolle (55. Niklas Schulte), Louis Orlando (84. Ilkay Ibrahim Nagis), Arne Siewers, Max Tillmann (86. Erijon Kryezin), Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser - Co-Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns, Jan-Henrik Schaffer, Jan Hendrik Kießler (91. Leon Hauser), Tim Alexander Kießler (83. Sizan Sadi Haji), Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (88. Awand Aiad Findi), Marc Andre Roszak (71. Fabio Huckschlag), Paul-Johan Schmöle (83. Marcel Hoffmann) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Marc Andre Roszak (21.), 0:2 Leonardo De Nardo (24.), 1:2 Arne Siewers (28.), 2:2 Laurenz Maria Perschke (52.)
Besondere Vorkommnisse: Fynn Hoheiser (TuS Sundern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Phil Pingel (27.).
Borussia Dröschede – USC Altenautal 3:0
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz, Bruno Falcone (65. Pascal Urumis), Bircan Calik, Nikolas Friedberg (81. Szymon Jaroslaw Utrata), David Antunes Gouveia Fernandes, Sükrü Aksahin, Tim Finkhaus, Dency Ebagua (88. Emre Gölle), Emre Atuk (65. Raphael Gräßer), Dominik Urumis (71. Muhammet Köstereli) - Trainer: Ercan Linke
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Niklas Kahmen (61. Kevin Bielefeld), Lennart Nicolas Schmidt, Timo Becker (84. Simon Schmidts), Andre Mader (68. Marlon Petrillo), Lukas Agethen, Hasan Kololli, Tim Atorf, Dario Zimmer (76. Ahmad Borhan), Paboy Fanneh - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Nikolas Friedberg (41.), 2:0 Dominik Urumis (50.), 3:0 Dency Ebagua (80.)
RW Erlinghausen – SV Hohenlimburg 1:2
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Rahman Cakmakci (77. Fynn Meyer), Ümral Bahceci, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer, Aleksandar Stoimenov, Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Olando Shrouder (87. Florian Pentti Kurt Buchsteiner), Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Emre Yücel, Berkant Canbulut, Ibrahim Lahchaychi (80. David Roszak), Anri Jaiani (60. Fabian Palczewski) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: David Jackson - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Kevin Kraemer (51.), 1:1 Fabian Palczewski (66.), 1:2 Danilo Labarile (81.)
SC Drolshagen – SuS Langscheid/Enkhausen 0:2
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica (78. Maksim Marinkovic), Ben Alexander Krämer (67. Kjell Finn Stephan van der Steen), Kaan-Hasan Yilmaz, Philipp Glasbrenner (78. Volkan Yilmaz), Enes Cimen, Tunahan Gökce, Raul Bauer, Pascal Neumann, Simon Pfeifer - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli (85. Marcus Brüll), Osman Albayrak, Riad Xhaka, Davin-Jay Emde, Pasquale Curcio (46. Patrick Nettesheim), Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni (87. Henry Heinemann), Georgios Kyriakidis (91. Bartek Maik Dybiec), Lukas Kessler (70. Ibrahima Camara), Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis - Co-Trainer: Dirk Stratenschulte-Huss
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 159
Tore: 0:1 Kastriot Veseli (56.), 0:2 Marcelo Costa Rebelo (58.)
SV 04 Attendorn – TSV Weißtal 1:4
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Albin Matoshi (76. Sead Balic), Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Nick Heimes, Alen Kandic, Jerome König, Levin Arens, Lejf Kaden, Phil Langer (89. Ramon Meudt) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Yannik Plachner (88. Manuel Jung), Richard Moh, Philipp Sänger, Daniel Berger, Luca Botzon (72. Lukas Plaum), Louis Zmitko, Martin Harazim (60. Mats von der Linde), Jasin Abdellaoui, Jordie-Maximilian Koch (76. Maximilian Kraft), Felix Kloos - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
Schiedsrichter: Philipp Miska - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Felix Kloos (47.), 1:1 Nick Heimes (62.), 1:2 Mats von der Linde (65.), 1:3 Louis Zmitko (83. Foulelfmeter), 1:4 Maximilian Kraft (90.+1)