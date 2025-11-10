Neheim stoppt Salchendorfs Serie – Menden und RWE verspielen Führungen

Im Spitzenspiel der Landesliga Staffel 2 hat es der SC Neheim verpasst, im direkten Duell auf vier Punkte an Herbstmeister Germania Salchendorf heranzurücken. Stattdessen trennten sich beide Teams 1:1 unentschieden, wodurch die Germanen allerdings erstmals in dieser Saison auf dem eigenen Platz Punkte liegen ließen.

"Unterm Strich war es ein gerechtes Ergebnis. Ich habe ein Spiel zweier guter Mannschaften gesehen, und ich denke, dass wir mit dem Remis besser leben können als Neheim, weil wir den Gegner damit auf Distanz gehalten haben", sagte Salchendorfs Trainer Mike Brado der "Westfalenpost". Spielmacher Tim Zimpel kehrte nach zwei Spielen wieder ins Aufgebot der Salchendorfer zurück und brachte den Titelkandidaten in einem ansprechenden Topspiel kurz nach Anpfiff in Führung (47.), die Neheims Noah Tolle allerdings postwendend ausglich. Daraufhin verpassten beide Mannschaften den Führungstreffer, sodass es am Ende bei der Punkteteilung blieb. "Das war ein richtiges Topspiel. Wir hatten in Summe etwas mehr vom Spiel, sodass vielleicht auch mehr möglich gewesen ist. Allerdings gehörte die letzte Viertelstunde auch Salchendorf, sodass das 1:1 vermutlich in Ordnung geht. Wir haben als erste Mannschaft in Salchendorf gepunktet und eine Top-Leistung gebracht, für die ich den Jungs nur ein Kompliment aussprechen kann", gab sich Neheim-Coach Kevin Hines bei "match-day.de" zufrieden.

Neheim rutschte durch das Remis vorerst auf den fünften Tabellenplatz ab, da der SV Hohenlimburg und der SuS Bad Westernkotten je eine 2:1-Führung über die Zeit brachten. Hohenlimburg holte bei RW Erlinghausen einen 0:1-Rückstand auf, während Bad Westernkotten mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff das Fundament für den Auswärtssieg beim FC Lennestadt legte. Auch Salchendorfs erster Verfolger Borussia Dröschede punktete am Sonntag dreifach und ließ gegen den USC Altenautal (3:0) nichts anbrennen, wodurch die Iserlohner den Abstand zur Tabellenspitze auf fünf Zähler verkürzen konnte.