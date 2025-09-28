Negenborn holt die ersten Punkte – Holenberg weiter unaufhaltsam

Am 8. Spieltag der Kreisliga Holzminden bestätigte Spitzenreiter TSV Holenberg seine Favoritenrolle mit einem 3:1-Sieg beim VfL Dielmissen. Dahinter bleibt der TSV Kirchbrak nach einem deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen den MTV Bevern in Schlagdistanz. Auch der SV 06 Holzminden punktete dreifach und setzte sich mit 5:2 gegen den SCM Bodenwerder durch. Der MTSV Eschershausen feierte einen klaren 5:0-Sieg gegen die SG Sollingtor, während die SG Wesertal im Heimspiel mit 1:0 gegen den TSV Ottenstein erfolgreich war. Zudem gelang der SG Holberg mit einem 6:2 gegen den TuSpo Grünenplan ein wichtiger Befreiungsschlag, und am Tabellenende meldete sich der VfB Negenborn mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Stadtoldendorf eindrucksvoll zurück.
Eschershausen feierte am Wochenende einen deutlichen 5:0-Heimerfolg über die SG Sollingtor. Fuat Kazan (17., 54.), Renas Alo (45.), Faris Farah (58.) und David Melnichuk (62.) sorgten für klare Verhältnisse. Mit dem zweiten Sieg in Serie schiebt sich der MTSV auf Rang sechs (12 Punkte) und zeigt sich in aufsteigender Form. Besonders Farah erzielte bereits seinen sechsten Saisontreffer und rückt damit unter die Top-Torjäger der Liga vor. Sollingtor bleibt hingegen nach acht Spielen mit nur drei Punkten auf Rang 13 und hat die rote Laterne nur aufgrund der schwächeren Tordifferenz von Negenborn nicht inne.
___
Ein knapper, aber verdienter Sieg gelang der SG Wesertal, die Ottenstein mit 1:0 schlug. Das Tor des Tages erzielte Jan-Niklas Kiehne bereits in der 31. Minute. Mit diesem Erfolg klettert Wesertal auf Platz sieben (12 Punkte) und hält damit Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Ottenstein hingegen kassierte die vierte Saisonniederlage und bleibt bei 10 Punkten im unteren Mittelfeld.
Trainer Ioannis Lazaridis (TSV Ottenstein) zeigte sich kritisch:
„Es war ein schwaches Kreisliga-Spiel. Wir hatten kadertechnisch absolut Aderlass und haben unser Spiel nicht aufziehen können. Sinnbildlich war das Gegentor. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft alles reingeworfen, aber aktuell könnte das Tor 150 Meter breit sein ohne Torhüter und wir würden nicht treffen. Die Chancenauswertung ist desolat.“
___
Der TSV Holenberg untermauerte seine Spitzenposition mit einem 3:1-Erfolg beim VfL Dielmissen. Leon Wessel traf doppelt (6., 84.) und führt nun mit 18 Saisontoren die Torjägerliste souverän an. Niklas Bergmeier (29.) erzielte den dritten Treffer, während Dielmissen durch Mark Meier-Mahlert (82.) nur noch verkürzen konnte. Holenberg bleibt mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 47:9 an der Tabellenspitze. Dielmissen verharrt nach dieser Niederlage bei 14 Zählern auf Rang fünf.
___
Die SG Holzberg setzte im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen. Mit einem deutlichen 6:2 gegen TuSpo Grünenplan konnte die Mannschaft den zweiten Saisonsieg feiern und steht nun mit sechs Punkten auf Platz 12. Für Holzberg trafen Richter, Diener, Serban, Jallow und RoJahn doppelt. Grünenplan, bei dem Stürig und Bonn trafen, bleibt nach dieser Niederlage mit sieben Punkten auf Rang zehn.
Philipp Meyer (TuSpo Grünenplan) bilanzierte:
„Wir haben heute überhaupt nicht ins Spiel gefunden und es unserem Gegner zu einfach gemacht. Am Ende haben wir das Spiel leichtfertig verspielt.“
___
Ein echtes Topspiel boten der SV 06 Holzminden und der SCM Bodenwerder. Holzminden setzte sich am Ende verdient mit 5:2 durch. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Buske (27.), Murgia (32., 55.), Ebert (36.) und Horrer (81.). Für Bodenwerder war es Tresor Nibizi, der mit einem Doppelpack (12., 30.) zwischenzeitlich für Spannung sorgte. In der Tabelle steht Holzminden mit 17 Punkten auf Platz drei, während Bodenwerder trotz der Niederlage mit 16 Punkten Vierter bleibt. In der Torjägerliste liegt Nibizi mit acht Treffern nun auf Rang drei hinter Leon Wessel und Sertac Sahbaz.
___
Der VfB Negenborn konnte nach langer Durststrecke endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Jan Hoffmann traf doppelt (33., 60.) und brachte seinem Team den verdienten 2:0-Heimerfolg. Damit verbessert sich Negenborn auf drei Punkte (Rang 14), bleibt jedoch Letzter aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses (-35). Stadtoldendorf hingegen verpasste es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen und bleibt mit zehn Punkten auf Platz acht.
Trainer Ali Chaabu (FC Stadtoldendorf) fand deutliche Worte:
„Wir haben heute das Spiel in der ersten Halbzeit aus der Hand gegeben. Die Körpersprache, die Zweikämpfe – wir haben nichts angenommen. Das war ein Spiel zum Abgewöhnen. Negenborn hat mit Herz und Seele gespielt und deshalb auch völlig verdient gewonnen.“
___
Kirchbrak ließ dem MTV Bevern keine Chance und gewann deutlich mit 5:0. Die Tore erzielten Busse (12., 64.), Brennecke (20.), Ende (44.) und Beyer (86.). Kirchbrak bleibt damit erster Verfolger von Holenberg und festigt Rang zwei mit 18 Punkten. Bevern kassierte nach dem 2:6 gegen Eschershausen erneut eine klare Niederlage und bleibt mit sieben Punkten auf Platz elf.
Bevern steckt weiter unten fest und bleibt bei 7 Punkten. Trainer Andreas Struck sprach Klartext:
„Komplett verdient heute auch von der Höhe. Wir sind wieder mal mit einem dezimierten Kader angereist, hatten nur 13 Spieler an Bord, machen dann auch zu viele Fehler. Es ist momentan sehr schwer für uns.“