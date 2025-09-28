Negenborn holt die ersten Punkte – Holenberg weiter unaufhaltsam

Eschershausen feierte am Wochenende einen deutlichen 5:0-Heimerfolg über die SG Sollingtor. Fuat Kazan (17., 54.), Renas Alo (45.), Faris Farah (58.) und David Melnichuk (62.) sorgten für klare Verhältnisse. Mit dem zweiten Sieg in Serie schiebt sich der MTSV auf Rang sechs (12 Punkte) und zeigt sich in aufsteigender Form. Besonders Farah erzielte bereits seinen sechsten Saisontreffer und rückt damit unter die Top-Torjäger der Liga vor. Sollingtor bleibt hingegen nach acht Spielen mit nur drei Punkten auf Rang 13 und hat die rote Laterne nur aufgrund der schwächeren Tordifferenz von Negenborn nicht inne.

___

SG Wesertal – TSV Ottenstein 1:0

Ein knapper, aber verdienter Sieg gelang der SG Wesertal, die Ottenstein mit 1:0 schlug. Das Tor des Tages erzielte Jan-Niklas Kiehne bereits in der 31. Minute. Mit diesem Erfolg klettert Wesertal auf Platz sieben (12 Punkte) und hält damit Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Ottenstein hingegen kassierte die vierte Saisonniederlage und bleibt bei 10 Punkten im unteren Mittelfeld.

Trainer Ioannis Lazaridis (TSV Ottenstein) zeigte sich kritisch:

„Es war ein schwaches Kreisliga-Spiel. Wir hatten kadertechnisch absolut Aderlass und haben unser Spiel nicht aufziehen können. Sinnbildlich war das Gegentor. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft alles reingeworfen, aber aktuell könnte das Tor 150 Meter breit sein ohne Torhüter und wir würden nicht treffen. Die Chancenauswertung ist desolat.“