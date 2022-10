Negativserie macht den Trainer des DSC 99 ratlos Das Team von Sascha Walbröhl soll in der Kreisliga A um den Aufstieg spielen. Doch nach zehn Spieltagen droht stattdessen Abstiegskampf.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen beim DSC 99 derzeit ziemlich weit auseinander. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wollte der „Club“ in der Kreisliga A in dieser Saison eigentlich ein Wort um den Wiederaufstieg mitreden. Doch nach zehn absolvierten Spielen liegt der DSC 99 bereits neun Zähler hinter Spitzenreiter SG Benrath-Hassels. Die Abstiegszone ist hingegen nur vier Punkte entfernt.

Auch im Auswärtsspiel beim KSC Tesla warteten die Verantwortlichen am Sonntag vergeblich auf einen Befreiungsschlag. Das 0:0 war nach Ansicht neutraler Beobachter für den DSC noch eher schmeichelhaft. Trainer Sascha Walbröhl, der die Partie krankheitsbedingt verpasste, steht vor einem Rätsel. „Wir haben nun schon so viele Dinge auf und abseits des Platzes versucht. Aber die Mannschaft setzt die Dinge einfach nicht um“, klagt der 46-Jährige.

Besonders in der Offensive drückt der Schuh. „Wir haben keinen echten Torjäger“, sagt Walbröhl. Bezeichnenderweise führen mit Tom Hennig und Marc Paul (jeweils vier Saisontore) zwei Mittelfeldspieler die teaminterne Torschützenliste an. In Anbetracht der kommenden Aufgaben muss der DSC aufpassen, nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Mit dem CfR Links (Mittwoch, 12. Oktober) und der SG Benrath-Hassels (Sonntag, 23. Oktober) kommt das Spitzenduo zur Windscheidstraße. Dazwischen steht am kommenden Sonntag noch das Gastspiel bei den Sportfreunden Gerresheim auf dem Programm.

Auch Lierenfeld läuft hinterher

Wie der DSC 99 hat auch der DSV 04 schon bessere Zeiten erlebt. Mit einem Erfolg beim SV Oberbilk hätten die Lierenfelder am Sonntag zumindest die Abstiegsränge verlassen können. Stattdessen setzte es nach drei späten Gegentreffern in der Schlussviertelstunde ein 1:4.