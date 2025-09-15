Am Boden: Nicht nur beim Duell gegen Altenstadt (Foto: Altenstadts Simon Schmitt (l.) foult Lukas Hartmann), auch in der Tabelle hinkt Peißenberg weiter hinterher. – Foto: Roland Halmel

Negativserie geht weiter: Peißenberg verliert gegen Altenstadt

Die Peißenberger Negativserie geht weiter. Gegen den TSV Altenstadt verliert die Mannschaft von Trainer Fritz Stögbauer deutlich.

Peißenberg – Den ersten Sieg einfahren und dann auf der „Vorwiesn“, der großen Party der Abteilung in der Tiefstollenhalle, feiern. Das war der Plan beim TSV Peißenberg für das Heimspiel gegen den TSV Altenstadt. Der Landkreisrivale erwies sich jedoch als Spielverderber. Mit einer 0:3-Heimniederlage verlängerte die Mannschaft von Coach Christoph Wagner die Negativserie der Peißenberger, die nach sieben Partien noch immer sieglos sind. „Fünf Minuten vor der Pause haben wir zweimal geschlafen, das war der Genickbruch“, äußerte sich Peißenbergs Coach Fritz Stögbauer zu dem vorentscheidenden Doppelschlag der Gäste zum 0:2-Pausenstand. „Derzeit sind wir nicht in der Lage bei einem Zwei-Tore Rückstand die Partie zu drehen“, räumte Stögbauer nicht zuletzt wegen der dünnen Personaldecke ein. Seinem Team fehlen aktuell zahlreiche Leistungsträger. „Wir konnten von der Bank nachlegen und da war kein Qualitätsverlust zu merken“, war für Christoph Wagner die bessere Besetzung bei seiner Mannschaft ein wichtiger Faktor für den Sieg. „Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, ergänzte Wagner, nach dem verdienten Sieg seiner Mannen. Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr TSV Peißenberg Peißenberg TSV Altenstadt Altenstadt 0 3 Abpfiff