Negativserie geht weiter: Peißenberg verliert gegen Altenstadt

Die Peißenberger Negativserie geht weiter. Gegen den TSV Altenstadt verliert die Mannschaft von Trainer Fritz Stögbauer deutlich.
Peißenberg – Den ersten Sieg einfahren und dann auf der „Vorwiesn“, der großen Party der Abteilung in der Tiefstollenhalle, feiern. Das war der Plan beim TSV Peißenberg für das Heimspiel gegen den TSV Altenstadt. Der Landkreisrivale erwies sich jedoch als Spielverderber. Mit einer 0:3-Heimniederlage verlängerte die Mannschaft von Coach Christoph Wagner die Negativserie der Peißenberger, die nach sieben Partien noch immer sieglos sind. „Fünf Minuten vor der Pause haben wir zweimal geschlafen, das war der Genickbruch“, äußerte sich Peißenbergs Coach Fritz Stögbauer zu dem vorentscheidenden Doppelschlag der Gäste zum 0:2-Pausenstand. „Derzeit sind wir nicht in der Lage bei einem Zwei-Tore Rückstand die Partie zu drehen“, räumte Stögbauer nicht zuletzt wegen der dünnen Personaldecke ein. Seinem Team fehlen aktuell zahlreiche Leistungsträger. „Wir konnten von der Bank nachlegen und da war kein Qualitätsverlust zu merken“, war für Christoph Wagner die bessere Besetzung bei seiner Mannschaft ein wichtiger Faktor für den Sieg. „Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, ergänzte Wagner, nach dem verdienten Sieg seiner Mannen.
Die Peißenberger gestalteten die Partie zunächst ausgeglichen. Beide Teams kamen zu Möglichkeiten, die aber zunächst nicht zum Torerfolg führten. Christoph Haussmann (5.) und Kadircan Yapici (18.) ließen gute Chancen der Gäste aus. Zweimal Dennis Mulaj (12.,23.) und einmal Michael Gladiator (29.) sorgten auf Peißenberger Seite für Gefahr. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel ließen sich die Hausherren aber zweimal überrumpeln – innerhalb von nur 90 Sekunden. Yapici bediente bei einem Konter Markus Dulisch (42.), der zum 0:1 einschoss. Gleich danach landete ein langer Ball bei Haussmann (44.), der auf 0:2 erhöhte. Die zwei Tore hinterließen bei den Peißenbergern Wirkung. Nach der Pause lief bei ihnen nicht mehr viel zusammen. Die Altenstadter kontrollierten weitgehend das Geschehen. „Wir waren dominant und sehr souverän“, lobte Wagner, dessen Team nichts mehr zuließ. Nach einer Ecke machte Tobias Graun (63.), der aus dem Rückraum zum 0:3 traf, den Deckel drauf und für Altenstadt den Auswärtssieg perfekt. „Endlich mal zu Null“, sagte Wagner hocherfreut, während sich Stögbauer trotz verdorbener Partylaune kämpferisch gab. „Die Jungs geben sich nicht auf. Die Stimmung ist immer noch gut“, so der Peißenberger Coach, der nach wie vor auf die Trendwende hofft.