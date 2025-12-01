Negativserie des SVP II geht weiter – Kulis entscheidet für Croatia

Planegg – Ihren Negativlauf konnte die Reserve des SV Planegg-Krailling trotz einer Leistungssteigerung am Sonntag nicht stoppen. Die Würmtaler unterlagen dem FC Croatia München zu Hause mit 0:2 (0:1). Es war bereits die vierte Niederlage in Folge, damit überwintert das Team von Trainer Mohamed Essa mit 13 Punkten auf Rang elf der Kreisklasse München 3. „Wir haben trotzdem nicht so schlecht gespielt. Darauf können wir aufbauen“, fand der Übungsleiter.

Nach dem 0:10-Debakel in Obermenzing waren die Gastgeber – in Abwesenheit mehrerer Stammkräfte – gegen den Aufstiegsaspiranten Croatia zunächst auf Gegentor-Vermeidung bedacht und starteten mit einer kompakten Fünferkette. Der Plan ging bis zur 32. Spielminute gut auf, ehe der SVP-Abwehrriegel eine Flanke unterschätzte und Croatias Mateo Kulis zum 1:0 für die Gäste traf.

Zur Pause stellte Essa wieder auf das gewohnte System mit zwei Stürmern um, doch seine Mannschaft kam trotz einiger Möglichkeiten nicht mehr zum Ausgleich. Croatia dagegen sorgte in der Schlussphase mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter für die Entscheidung. Torschütze war erneut Kulis.

In Summe verlief die Hinserie nicht gerade zufriedenstellend für die im Sommer komplett neu zusammengestellte SVP-Zweitvertretung. Um ab März schnellstmöglich den Klassenerhalt sicherzustellen, hat Essa schon „mehrere Neuzugänge“ angekündigt. In der Vorbereitung wolle man sich dann Zeit nehmen, um „intensiv gemeinsam mit der U19“ zu arbeiten, so der Trainer. „Wir lassen jetzt alles hinter uns. Es gilt, sich zu steigern und eine deutlich bessere Rückrunde zu spielen“, betonte Essa abschließend.