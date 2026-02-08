Negativserie bei AKM: Nach 3:0 Führung Sieg, hergegeben (3:4)

Was für ein bitterer Fußballnachmittag für den SV AKM Köln. Im Heimspiel des 19. Spieltags der Kreisliga D3 Köln gegen die Zweitvertretung des 1. FSV Köln 1899 verspielte AKM eine komfortable 3:0-Führung und musste sich am Ende mit 3:4 geschlagen geben.

Dabei begann die Partie ganz nach dem Geschmack der Gastgeber. Die Mannschaft von Cheftrainer Öztürk Sagol trat von Beginn an konzentriert, zielstrebig und spielbestimmend auf. Bereits in der 8. Minute brachte Reimund Reiß den SV AKM mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Saif El Din Refaei auf 2:0 (13.), ehe Toni Reiß in der 20. Minute mit dem 3:0 für einen perfekten Start sorgte. AKM dominierte das Spielgeschehen, war griffig in den Zweikämpfen und effektiv vor dem Tor.

Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Partie komplett. In der zweiten Halbzeit ließ die Konzentration bei AKM spürbar nach, Laufbereitschaft und Ordnung gingen verloren. Der 1. FSV Köln II nutzte diese Schwächephase konsequent aus, erhöhte den Druck und kämpfte sich Tor um Tor zurück ins Spiel. Die Gäste zeigten Moral, während AKM zunehmend den Zugriff verlor.

Am Ende stand eine kaum zu erklärende 3:4-Niederlage auf der Anzeigetafel – trotz der souveränen Anfangsphase und einer deutlichen Führung nach nur 20 Minuten. Nach 90 Minuten blieb dem SV AKM nichts als Ernüchterung.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend sauer und enttäuscht. Vor allem der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit und die mangelnde Konsequenz im Defensivverhalten sorgten für deutliche Worte. Eine solche Partie nach klarer Führung noch aus der Hand zu geben, sei nicht akzeptabel.

Für AKM bedeutet diese Niederlage einen weiteren Rückschlag und die Fortsetzung der Negativserie. Nun gilt es, die Fehler aufzuarbeiten und im nächsten Spiel wieder über 90 Minuten konzentriert und geschlossen aufzutreten.