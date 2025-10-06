Negativserie beendet – Neuried gelingt der Befreiungsschlag

Nach fünf Niederlagen in Folge feiert Neuried ein 3:2 gegen FC Teutonia und verlässt damit vorerst die Abstiegsplätze der Kreisliga 2.

Neuried – Eine riesige Last fiel am Sonntag nach Schlusspfiff von Neurieds Fußballern und ihrem Cheftrainer Thomas Hiechinger ab. In einem umkämpften Kellerduell der Kreisliga 2 rangen die Würmtaler den FC Teutonia mit 3:2 (1:2) nieder und verlassen vorerst die direkten Abstiegsplätze. Zuletzt hatte der TSV Neuried am ersten Spieltag einen Sieg feiern können. Dann folgten fünf Niederlagen in Folge, die jüngsten vier davon mit jeweils vier Gegentoren.

„Man kann schon von einer großen Erleichterung sprechen, der Sieg war bitter notwendig. Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Aber für den Kopf war es wichtig, die Mannschaft hat Moral bewiesen“, bilanzierte Hiechinger.

Schon früh in der Partie mussten die Neurieder den ersten Rückschlag hinnehmen, Teutonia ging in der ausgeglichenen Anfangsphase nach zwölf Minuten in Führung. Die Gäste gaben jedoch postwendend die passende Antwort: Eine scharfe Freistoßflanke von Marko Ralic beförderte Teutonias Henry Böhm mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor.

Kurz vor der Pause stellten die Hausherren die erneute Führung her – ein denkbar schlechter Zeitpunkt für den TSV Neuried, der die Kugel im Vorfeld zweimal nicht klären konnte. „Wir spielen dem Gegner den Ball am Strafraum selbst in die Füße. Das Gegentor nervt mich schon wieder brutal“, monierte Hiechinger.

TSV beweist Qualität bei Standards

Mit einem komplett veränderten Gesicht kam seine Mannschaft dann jedoch aus der Kabine. „Wir waren viel klarer und sauberer in den Aktionen“, fand der Coach. Kurz vor der Stundenmarke egalisierten die Gäste folgerichtig zum zweiten Mal einen Rückstand. Spielmacher Ralic spielte einen „Zuckerball“ (Hiechinger) hinter die Kette auf den mit hohem Tempo einstartenden Simon Prangenberg, der Stürmer blieb vor dem Tor eiskalt und überlupfte Teutonias Torhüter zum 2:2. Anschließend spielte Neuried auf Sieg, aber auch die Gastgeber blieben gefährlich. Nachwuchstorhüter Samuel Maurer hielt die Grün-Weißen mit einer Glanzparade im Spiel.

So war es in der Schlussphase erneut ein Standard – und die dritte Torvorlage von Marko Ralic – der den umjubelten Siegtreffer für Neuried bescherte. Abnehmer war diesmal der 18-jährige Innenverteidiger Colin Strass.